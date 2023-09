Concurso Público abre edital com salários de R$ 8,4 MIL

Mais um concurso público com salários de quase R$ 9 mil. As oportunidades são para médio, técnico e superior. As vagas são para Câmara de Bragança Paulista, São Paulo.

Os interessados deverão se inscrever entre os dias 18 de setembro e 26 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), banca organizadora.

A taxa varia de acordo com a escolaridade, sendo de R$ 67,90 (níveis médio e técnico) e R$ 98,80 (superior)

Para nível médio, a oportunidade é para assistente de gestão de políticas públicas – sistema de informação (1 vaga). Além de nível médio, o candidato precisa ter conhecimentos de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet e experiência mínima de um ano. O salário é acima de R$ 6 mil.

Já para técnico financeiro (1), a exigência é de curso técnico em contabilidade, registro no órgão de classe e conhecimentos de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet. O vencimento é de R$ 7.537,49.

As vagas de nível superior são para as carreiras de agente de relacionamento e comunicação interna (3) e controlador interno (1). Os salários variam de R$ 4.265,89 e R$ 8.455,24.

Os funcionáros receberão os seguintes benefícios:

A fase objetiva está marcada para 10 de dezembro sobre as seguintes disciplinas:

A etapa contará com conhecimentos básicos e específicos.

O Tribunal de Justiça anuncia mais um concurso público. Dessa vez, as oportunidades ofertam salários de R$ 30 mil. Ao todo são 27 vagas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados nas vagas do Paraná poderão se inscrever às 16h de 11 de setembro e se encerra às 16h de 10 de outubro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.conhecimento.fgv.br. A taxa de participação custa R$ 306,17.

Vagas concurso público

As oportunidades são para juiz. Vale lembrar que os magistrados têm salário de R$ 30.617,25. Do total de postos, 21 são para ampla concorrência. 21 vagas são para ampla concorrência e as demais são:

5 destinadas a candidatos negros;

1 voltada a pessoas com deficiência;

Os candidatos precisam ter graduação em direito, até 65 anos e experiência mínima de três anos.

Como serão as provas do concurso público?

A fase objetiva está marcada para 03 de dezembro. Ao todo serão 100 questões sobre estas disciplinas:

direito civil;

direito processual civil;

direito do consumidor;

direito da criança e do adolescente;

direito penal;

direito processual penal;

direito constitucional;

direito eleitoral;

direito empresarial;

direito tributário;

direito ambiental;

direito administrativo;

direito previdenciário;

direitos humanos;

noções gerais de direito e formação humanística;

juizados especiais;

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Paraná;

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Paraná.

As outras etapas do concurso são:

duas provas escritas (uma discursiva e outra prática), investigação social, exames de saúde e psicotécnico, avaliação oral e análise de títulos.

Outros concursos

Mais uma notícia do concurso da Previdência. Dessa vez, as oportunidades são para Teresina-Piauí. As inscrições foram prorrogadas e as provas adiadas.