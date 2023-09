Concurso Público anuncia inscrições abertas para 80 vagas

Mais um concurso público aberto. Dessa vez, são 80 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 04 de setembro.

Os interessados deverão se inscrever até o dia 9 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB (www.idib.org.br), banca organizadora.

Vagas concurso público

São 80 vagas sendo 79 para formação de cadastro e 01 para contratação imediata. As oportunidades são Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa.

As oportunidades são para analista. A carreira exige diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em fonoaudiologia e registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono).

Os salários ultrapassam R$ 5 mil e carga horária de 30 horas semanais. Os aprovados receberão estes benefícios:

vale-refeição no valor de R$ 396 por mês; vale-alimentação no valor de R$ 1.034 por mês; plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico) para funcionário (100% subsidiado) e para dependentes (50% subsidiado); plano de cargos e salários; e vale-transporte.

Como serão as provas do concurso público?

As provas estão marcadas para 26 de novembro e serão divididas da seguinte forma:



prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.

A fase objetiva vai contar com 60 questões divididas da seguinte forma:

20 questões de língua portuguesa;

5 de noções de informática;

10 de legislação do CFFa;

5 de ética no serviço público; e

20 de conhecimentos específicos

