Concurso TJ divulga concorrência por vaga; provas em outubro

Saiu a concorrência por vaga do concurso público para o Tribunal de Justiça.

O certame oferece oportunidades para os cargos de técnicos e analistas judiciários.

Confira mais detalhes.

Concurso TJ registra mais de 30 mil inscritos

O concurso para o Tribunal de Justiça de Sergipe registrou mais de 30 mil candidaturas. Ao todo, 33.642 candidatos se inscreveram para concorrer a uma das 61 vagas ofertadas no total para os cargos de técnicos e analistas.

Para o cargo de analista foram recebidas 2.604 inscrições, já para o cargo de técnico foram registradas 31.038 candidaturas.

A maior concorrência por vaga foi registrada para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa / Judiciária, com um total de 30.452 inscritos para as 38 vagas oferecidas em AC, com isso, a concorrência é de 801 candidatos por vaga.

O segundo cargo mais disputado é o de Técnico Judiciário na Área de Programação de Sistemas. 586 inscrições foram recebidas para a disputa de apenas 2 vagas, totalizando 293 candidatos por vaga.

Já para analista judiciário, os cargos que receberam o maior número de inscrições foram nas áreas de Fisioterapia, Contabilidade, Engenharia Civil e Análise de Sistemas, com 440, 439, 342 e 300 inscrições, respectivamente, todas para formação de cadastro reserva.



Você também pode gostar:

O cargo mais concorrido com vagas para preenchimento imediato é de Medicina – Clinica Geral. Foram 229 candidatos inscritos concorrendo a apenas uma vaga.

Clique aqui para visualizar a demanda completa de candidatos por vaga.

O concurso para o TJ SE contará apenas com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 15 de outubro.

Quais são as vagas?

Ao todo, o TJ SE oferece 61 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Técnico judiciário

Área Administrativa/Judiciária – 50 vagas;

Programação de Sistemas -2 vagas.

Analista judiciário

Análise de Sistemas – CR;

Análise de Sistemas – Banco de Dados – CR;

Análise de Sistemas – Redes: 1 vaga;

Análise de Sistemas – Suporte Técnico em Infraestrutura – CR;

Análise de Sistemas – Segurança da Informação – CR;

Análise de Sistemas – Web Designer – CR;

Arquivologia: 1 vaga;

Contabilidade – CR;

Engenharia Civil – CR;

Engenharia Elétrica – CR;

Estatística – 3 vagas;

Fisioterapia – 1 vaga;

Medicina – Clínica Geral – 1 vaga;

Medicina – Psiquiatria – 1 vaga;

Medicina – Medicina do Trabalho – 1 vaga.

Os salários oferecidos pelo TJ SE variam entre R$ 3.738,62 a R$ 6.134,62 dependendo do cargo.

Quais os requisitos para os cargos?

Técnico Judiciário

Para concorrer a uma das vagas para o cargo de Técnico Judiciário, o candidato deve comprovar formação em nível médio/técnico.

Analista Judiciário

Já para concorrer a vaga de analista judiciário, é necessário que o candidato comprove formação em nível superior na área de interesse.

Além das exigências de escolaridade, os candidatos ainda devem comprovar os seguintes requisitos, para ambos os cargos, confira:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.