Concurso TJ SP altera nota de corte para convocação; confira o que mudou

A Fundação Vunesp, banca responsável pela organização do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ – SP), publicou no Diário Oficial da Justiça Estadual a retificação da nota de corte do certame para a etapa da prova de digitação.

De acordo com o documento, apenas serão convocados para a segunda etapa do certame de cada uma das Circunscrições Judiciárias, os candidatos habilitados e com melhor classificação na prova objetiva.

Sendo que apenas 120 candidatos habilitados serão convocados da lista geral, enquanto da lista para candidatos negros serão convocados apenas aqueles que alcançarem nota 20% inferior à nota de corte dos candidatos da lista geral.

Já os inscritos na lista PCD serão convocados até atingir o percentual de 5% do total de candidatos convocados para a segunda etapa.



O gabarito preliminar foi publicado no dia 05 de julho.

Já a prova objetiva foi realizada no dia 02 de julho. Os candidatos foram avaliados por meio de 100 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, conhecimentos de Direito, atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico.

Além da prova objetiva, o certame prevê também uma prova prática de caráter eliminatório e classificatório.

Concurso para escrevente recebeu mais de 40 mil inscritos



O concurso para escreventes das comarcas da Grande São Paulo registrou, ao todo, 41.253 candidaturas.

A comarca que recebeu o maior número de inscrições foi da Circunscrição Judiciária de Santo André, com um total de 8.276 candidatos, o que representa cerca de 827 candidatos disputando uma das 10 vagas oferecidas.

Em seguida, vem a Comarca de Osasco, com 8.147 inscrições, totalizando uma concorrência de 814 candidatos por vaga.

A Comarca com menor número de inscritos é a de Itapecerica da Serra, onde 4.622 candidatos realizaram a inscrição, representando uma concorrência de 462 candidatos por vaga.



Essa é a segunda seleção realizada pelo TJ SP neste ano para o cargo de escrevente técnico judiciário.

O outro edital para escrevente oferta 400 vagas. As provas foram realizadas no dia 28 de maio.

No entanto, este segundo edital prevê a criação de vagas apenas para a 1º Região Administrativa Judiciária que corresponde as cidades do Grande ABC e Região Metropolitana de São Paulo, atendendo seis comarcas, ao todo.

Vagas e salários Concurso TJ SP

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ – SP) oferece, ao todo, 60 vagas para escrevente técnico judiciário para candidatos com nível médio completo.

O salário oferecido pelo TJ – SP para o cargo de escrevente técnico judiciário é de R$ 5.480,54 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, além de benefícios como auxílio alimentação, saúde e transporte.

As vagas estão distribuídas entre seis comarcas diferentes, com 10 vagas para cada uma delas, conforme segue abaixo:

Comarca de São Bernardo (São Bernardo e Diadema);

Comarca de Santo André (Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul);

Comarca de Osasco (Osasco, Barueri, Carapicuiba, Jandira e Santana de Parnaíba);

Comarca de Guarulhos (Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel);

Comarca de Mogi das Cruzes (Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Itaquaquecetuba e Suzano);

Comarca de Itapecerica da Serra (Itapecerica da Serra, Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapevi, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista).

Vale citar que do total de vagas oferecidas, 5% delas são destinadas a pessoas com deficiência e outras 20% são reservadas para candidatos negros.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve comprovar formação em nível médio completo.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O que faz um escrevente judiciário?

Confira a seguir as principais funções do cargo de Escrevente técnico judiciário

Executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça;

Dar andamento em processos judiciais e administrativos;

Atender ao público interno e externo;

Elaborar e conferir documentos;

Controlar a guarda do material de expediente;

atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.

atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.