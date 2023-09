Concurso Transpetro com 1.668 vagas abre inscrições para vários níveis

Mais uma oportunidade! O concurso Transpetro está na praça. Ao todo são 1.668 vagas. Além disso, os interessados devem se atentar que as inscrições estão abertas.

As chances estão divididas entre formação imediata e cadastro reserva.

Sobre o concurso Transpetro

A Transpetro publicou três editais para seu novo concurso, abrindo um total de 1.668 vagas. Deste montante, 219 vagas são para preenchimento imediato, enquanto 1.449 são destinadas ao cadastro reserva de pessoal.

Este concurso contempla oportunidades tanto para candidatos com ensino médio técnico quanto para aqueles com nível superior. As remunerações iniciais variam entre R$ 5.563,90 e R$ 12.739,70.

O período de inscrições teve início nesta sexta-feira, 29 de setembro, e se estenderá até 30 de outubro. A liberação das inscrições já havia sido antecipadamente anunciada por Alexandre Jatczak, o gerente executivo de recursos humanos da Transpetro.

Cargos e vagas concurso Transpetro

Veja a seguir as chances de acordo com o nível de escolaridade:

Edital 1



Nível médio técnico

CARGO/ÁREA VAGAS SALÁRIO Ambiental 1 + 7 CR R$ 5.563,90 Dutos e Terminais 10 + 70 CR R$ 5.563,90 Faixa de Dutos 5 + 35 CR R$ 5.563,90 Informática 1 + 7 CR R$ 5.563,90 Inspeção de Equipamentos e Instalações 8 + 56 CR R$ 5.563,90 Manutenção Elétrica 7 + 49 CR R$ 5.563,90 Manutenção Eletrônica 2 + 14 CR R$ 5.563,90 Manutenção Instrumentação 3 + 21 CR R$ 5.563,90 Manutenção Mecânica 13 + 91 CR R$ 5.563,90 Projeto, Construção e Montagem – Edificações 3 + 21 CR R$ 5.563,90 Projeto, Construção e Montagem – Mecânica 2 + 14 CR R$ 5.563,90 Química do Petróleo 1 + 7 CR R$ 5.563,90 Segurança 8 + 49 CR R$ 5.563,90

Edital 2

Nível superior

CARGO/ÁREA VAGAS SALÁRIO Administração 4 + 28 CR R$ 12.739,70 Advocacia 6 + 42 CR R$ 12.739,70 Análise Ambiental 2 + 14 CR R$ 12.739,70 Análise de Sistemas – Infraestrutura 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Análise de Sistemas – Segurança Cibernética e da Informação 2 + 14 CR R$ 12.739,70 Análise de Sistemas – Processos de Negócios 2 + 14 CR R$ 12.739,70 Análise de Sistemas – SAP – Finanças e Contabilidade 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Comercialização e Logística – Comércio e Suprimentos 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Comercialização e Logística – Transporte Marítimo 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Comunicação Social – Jornalismo 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Comunicação Social – Relações Públicas 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Contabilidade 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Enfermagem do Trabalho 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Engenharia Ambiental 3 + 21 CR R$ 12.739,70 Engenharia Civil 2 + 14 CR R$ 12.739,70 Engenharia de Automação 6 + 42 CR R$ 12.739,70 Engenharia de Inspeção 1 + 7 CR R$ 12.739,70 Engenharia de Produção 9 + 63 CR R$ 12.739,70 Engenharia de Segurança 4 + 28 CR R$ 12.739,70 Engenharia de Telecomunicações 3 + 21 CR R$ 12.739,70 Engenharia Elétrica 6 + 42 CR R$ 12.739,70 Engenharia Geotécnica 2 + 14 CR R$ 12.739,70 Engenharia Mecânica 16 + 112 CR R$ 12.739,70 Engenharia Naval 5 + 35 CR R$ 12.739,70 Engenharia Química 2 + 14 CR R$ 12.739,70 Pedagogia 5 + 35 CR R$ 12.739,70 Serviço Social 1 + 7 CR

Edital 3

Nível médio técnico

CARGO VAGAS SALÁRIO Auxiliar de Saúde 4 + 28 CR R$ 7.765,59 Condutor de Bombeador 1 + 7 CR R$ 8.268,02 Condutor Mecânico 1 + 7 CR R$ 8.268,02 Cozinheiro 3 + 21 CR R$ 5.622,18 Eletricista 2 + 14 CR R$ 8.268,02 Moço de Convés 1 + 7 CR R$ 4.636,99 Moço de Máquinas 1 + 7 CR R$ 4.636,99 Segundo Oficial de Máquinas 16 + 112 CR R$ 12.731,70 Segundo Oficial de Náutica 23 + 161 CR R$ 12.731,70 Taifeiro 1 + 7 CR R$ 5.622,18

Como serão as provas?

As etapas do concurso Transpetro mudam de acordo com o cargo. Confira:

Para os candidatos de Nível Médio (edital 01) : A avaliação consistirá em uma única etapa composta por provas objetivas, que possuem caráter eliminatório e classificatório.

: A avaliação consistirá em uma única etapa composta por provas objetivas, que possuem caráter eliminatório e classificatório. Para os candidatos de Nível Superior, com exceção da ênfase em Advocacia (edital 02) : A etapa de avaliação será única e composta por provas objetivas, também com caráter eliminatório e classificatório.

: A etapa de avaliação será única e composta por provas objetivas, também com caráter eliminatório e classificatório. Para os candidatos da ênfase em Advocacia (edital 02) : A avaliação será dividida em duas etapas. A primeira etapa compreenderá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa será composta por uma prova discursiva.

: A avaliação será dividida em duas etapas. A primeira etapa compreenderá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa será composta por uma prova discursiva. Para os candidatos com cargos de Nível Médio-Técnico (edital 03): A avaliação se divide em duas etapas. A primeira etapa inclui provas objetivas, que são de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa consiste em um Exame de Capacitação Física.

A fase objetiva e discursiva estão marcadas para 10 de dezembro de 2023.

Etapa objetiva concurso Transpetro

Para Candidatos de Nível Médio-Técnico (Edital 01):

A avaliação compreende provas objetivas divididas em duas partes:

Conhecimentos Básicos , com 20 questões, abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa (10 questões) e Matemática (10 questões).

, com 20 questões, abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa (10 questões) e Matemática (10 questões). Conhecimentos Específicos, com 40 questões, avaliando áreas específicas relacionadas à posição desejada.

Cada questão apresenta cinco alternativas (A; B; C; D e E), e cada resposta correta vale 1 (um) ponto. O total de questões na prova é de 60 (sessenta).

Para Candidatos de Nível Superior (Edital 02):

A avaliação também consiste em provas objetivas divididas em duas partes:

Conhecimentos Básicos , com 20 questões, que cobrem Língua Portuguesa (10 questões) e Língua Inglesa (10 questões).

, com 20 questões, que cobrem Língua Portuguesa (10 questões) e Língua Inglesa (10 questões). Conhecimentos Específicos, com 50 questões, relacionados diretamente à área de atuação.

Cada questão apresenta cinco alternativas (A; B; C; D e E), e cada resposta correta vale 1 (um) ponto. A prova totaliza 70 (setenta) questões.

Para Candidatos da Ênfase em Advocacia (Edital 02):

A avaliação inclui as seguintes etapas:

Conhecimentos Básicos , com 20 questões, envolvendo Língua Portuguesa (10 questões) e Língua Inglesa (10 questões).

, com 20 questões, envolvendo Língua Portuguesa (10 questões) e Língua Inglesa (10 questões). Conhecimentos Específicos, com 50 questões, diretamente relacionados à área de advocacia.

Cada questão possui cinco alternativas (A; B; C; D e E), com cada resposta correta valendo 1 (um) ponto. A prova totaliza 70 (setenta) questões.

Para Candidatos de Nível Médio-Técnico (Edital 03):

A avaliação é composta por provas objetivas, com variações de acordo com os cargos:

Para cargos como AUXILIAR DE SAÚDE, COZINHEIRO, MOÇO DE CONVÉS, MOÇO DE MÁQUINAS e TAIFEIRO, a prova possui 40 questões, sendo 10 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa) e 30 de Conhecimentos Específicos.

Para cargos como CONDUTOR BOMBEADOR, CONDUTOR MECÂNICO e ELETRICISTA, a prova é composta por 50 questões, incluindo 20 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Inglês Técnico Marítimo) e 30 de Conhecimentos Específicos.

Para cargos como SEGUNDO OFICIAL DE MÁQUINAS e SEGUNDO OFICIAL DE NÁUTICA, a prova totaliza 70 questões, com 20 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) e 50 de Conhecimentos Específicos.

Cada questão possui cinco alternativas (A; B; C; D e E), e cada resposta correta é pontuada com 1 (um) ponto.

Prova discursiva

A fase discursiva será do edital 02.

A etapa discursiva será aplicada exclusivamente para a ênfase em Advocacia (edital 02) e será composta por duas questões, cada uma delas valendo 10,0 (dez) pontos, totalizando 20,0 (vinte) pontos.

Esta prova discursiva tem como objetivo avaliar a habilidade do candidato em comunicar de forma clara, concisa e precisa, apresentando argumentos de maneira coerente e objetiva em relação aos assuntos pertinentes à sua área profissional. Serão levados em consideração critérios como a organização textual, análise e síntese dos fatos e ideias abordados.

A prova discursiva consistirá na elaboração de dois tipos de textos: um a partir de um estudo de caso hipotético e outro sobre um tema relacionado às áreas de Conhecimentos Específicos da ênfase.

Exame de Capacitação Física (Edital 03):

Os candidatos de nível médio-técnico (edital 03) aprovados nas provas objetivas serão convocados para o exame de capacitação física, seguindo os critérios estabelecidos da seguinte forma: os candidatos mais bem classificados até atingir 1,5 (um e meio) vezes o número de vagas no cadastro reserva por cargo, considerando também empates na última posição.

O exame de capacitação física consistirá na avaliação do candidato por meio dos seguintes testes:

Corrida de 12 (doze) minutos;

Natação.

Inscrição concurso Transpetro

Os interessados podem se inscrever entre 29 de setembro e 30 de outubro de 2023, no site da banca organizadora, Fundação Cesgranrio, ao custo de R$ 70,00 a R$ 100,00.

Acesse aqui os editais