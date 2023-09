Concurso UFNT tem banca definida, saiba mais

Você está interessado em trabalhar na Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)? Então, fique atento, pois o edital do concurso UFNT pode sair a qualquer momento. Isso porque já contrataram a banca organizadora. Quer saber mais detalhes sobre esse certame? Então, continue lendo este artigo e confira as informações que separamos para você.

O que é a UFNT?

A UFNT é uma instituição de ensino superior pública, criada pela Lei n.º 13.856/2019, a partir do desmembramento do campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT). A instituição federal tem sede e foro no município de Araguaína, no estado do Tocantins, e abrange os campi de Araguaína e Tocantinópolis.

Além disso, a instituição tem como missão promover o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental da região norte do Tocantins e do país. Desta forma, oferece cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de ciências humanas, sociais, exatas, da saúde e tecnológicas.

Qual é a banca do concurso UFNT?

A banca escolhida para organizar o concurso UFNT foi a Universidade Federal de Goiás (UFG), conforme publicado no Diário Oficial da União do dia 13 de setembro de 2023. A UFG foi contratada por meio de dispensa de licitação, realizada no dia 18 de agosto de 2023.

Sendo assim, a UFG é uma instituição de ensino superior pública, que também atua como banca organizadora de concursos públicos e processos seletivos. Atuando tanto para órgãos federais quanto estaduais e municipais.

Alguns dos seus clientes são: Prefeitura de Goiânia, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE GO), Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), entre outros.



O que esperar da UFG como banca?

A Universidade Federal de Goiás (UFG), como banca examinadora, é conhecida por elaborar provas com um nível médio de dificuldade. Dessa forma, requerendo dos candidatos um sólido conhecimento dos conteúdos programáticos. Essas avaliações geralmente consistem em questões objetivas, apresentando cinco alternativas, sendo apenas uma delas a resposta correta.

Além disso, a UFG tem o hábito de incluir questões relacionadas a atualidades, especialmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais. A capacidade de interpretar textos, gráficos e tabelas, juntamente com um pensamento lógico e matemático rápido, é importante para banca.

Para obter um desempenho destacado nas provas da UFG, é essencial estar alerta para possíveis armadilhas e minúcias presentes nos enunciados. Familiarizar-se com o estilo característico da banca e praticar resolvendo um grande número de questões anteriores é fundamental para se adaptar ao formato das avaliações e alcançar o sucesso desejado.

Quais são os cargos e vagas do concurso UFNT?

Segundo o plano base do concurso UFNT, a seleção contará com pelo menos 92 vagas, sendo 58 para cargos com exigência de ensino médio e 34 para nível superior. As vagas ficarão da seguinte forma:

Nível médio: Assistente em Administração: 40 vagas — R$ 2.904,96; Técnico em Contabilidade: 2 vagas — R$ 2.904,96; Técnico em Tecnologia da Informação: 8 vagas — R$ 2.904,96; Técnico em Enfermagem: 4 vagas — R$ 2.904,96; Técnico em Laboratório/Biologia: 4 vagas — R$ 2.904,96;

Nível superior: administrador: 6 vagas — R$ 4.638,66; Analista de Tecnologia da Informação: 6 vagas — R$ 4.638,66; bibliotecário-Documentalista: 4 vagas — R$ 4.638,66; contador: 4 vagas — R$ 4.638,66; engenheiro Civil: 2 vagas — R$ 4.638,66; engenheiro Eletricista: 2 vagas — R$ 4.638,66; médico/Clínica Médica: 2 vagas — R$ 4.638,66; pedagogo: 4 vagas — R$ 4.638,66; psicólogo: 2 vagas — R$ 4.638,66; Técnico em Assuntos Educacionais: 2 vagas — R$ 4.638,66.

Os valores dos salários já incluem o auxílio-alimentação de R$ 458,00. Além dos salários, os servidores da UFNT também têm direito a benefícios como auxílio-transporte, auxílio-creche, assistência médica e odontológica, adicional de qualificação e adicional de cursos de capacitação.

Como será a prova do concurso UFNT?

Ainda não há informações oficiais sobre o conteúdo e o formato da prova do concurso UFNT, mas é possível ter uma ideia com base no último edital publicado em 2016 pela UFG para o concurso. Na ocasião, os candidatos foram avaliados por meio de uma prova objetiva com questões de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Informática;

Legislação;

Conhecimentos Específicos.

A prova objetiva teve uma duração total de quatro horas e foi nas cidades de Araguaína e Tocantinópolis. Além disso, para os candidatos que concorriam aos cargos de nível superior, houve a aplicação de uma prova discursiva. Essa etapa exigia a elaboração de um texto dissertativo abordando um tema diretamente relacionado aos conhecimentos específicos da área de atuação.

O concurso UFNT representa uma excelente chance para aqueles que almejam uma carreira no serviço público e desejam trabalhar em uma instituição de ensino superior de renome. Agora que a banca organizadora foi definida, o edital pode ser divulgado a qualquer momento; portanto, é crucial iniciar a preparação sem demora.