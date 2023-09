Concursos Públicos anunciam 3 editais com quase 350 vagas para vários cargos

Mais concursos públicos na praça. Dessa vez, três editais foram liberados simultâneamente e oferta quase 350 vagas para vários cargos.

As oportunidades são para Ubatuba, São Paulo. Confira.

As vagas são divididas da seguinte forma:

Edital 01

Edital 02

Edital 03

Conta com 41 vagas para nível médio nos cargos de bombeiro e guarda municipal. Confira distribuição:

Os interessados poderão se inscrever até o dia 2 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Avança SP, banca organizadora.

Os links a seguir correspondem aos editais 01, 02 e 03. Inscreva-se!

A taxa varia de acordo com o cargo. O valor pode chegar até R$ 85.

Como se trata de três editais, as etapas dependem do cargo escolhido. Veja:

A fase objetiva vai acontecer em duas datas 26 de novembro e 03 de dezembro.

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, o Instituto da Previdência anuncia mais um edital para vários níveis de escolaridade.

As oportunidades são do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema (IPRED), na Grande São Paulo.

Vagas concurso público

A lotação é para os seguintes cargos:

Nível fundamental: agente de serviço, cujo salário inicial é de R$ 1.585,32;

Nível médio: agente administrativo II e motorista CNH categoria “C” ou superior. Salários R$ 2.354,20 e R$ 1.878,62 respectivamente;

Nível Superior: analista de sistemas, assistente social, contador e procurado. Salário de R$ 4.956,19.

Os servidores ainda receberão estes benefícios:

vale-transporte para todos os cargos;

vale-refeição no valor de R$ 261,81, para agente de serviços e motorista; e vale-alimentação no valor de R$ 457,23 para todos os cargos.

Inscrição deste concurso público

Os interessados poderão se inscrever do dia 4 de setembro às 17h de 10 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br), banca organizadora do processo de seleção.

Provas deste concurso público

O concurso anuncia que as provas serão dividas de acordo com estas fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova prático-profissional, de caráter eliminatório e classificatório, para procurador; e prova prática de direção veicular, de caráter eliminatório, para motorista.

Sobre as disciplinas serão cobradas:

língua portuguesa;

matemática;

atualidades;

noções de informática; e/ou

conhecimentos específicos.

As provas estão marcadas para 26 de novembro.