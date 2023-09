Concursos públicos no Rio Grande do Sul; salários ultrapassam R$ 19 mil

Os concursos públicos são uma excelente oportunidade para aqueles que buscam estabilidade e bons salários. No Rio Grande do Sul, dezenove concursos estão abertos, oferecendo mais de 900 vagas em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Com salários que chegam a até R$ 19.407,46, essas oportunidades são muito atrativas para os candidatos.

Oportunidades em Diversos Municípios Gaúchos

Os concursos públicos estão distribuídos por vários municípios gaúchos, oferecendo oportunidades para candidatos de diferentes regiões do estado. Com vagas disponíveis em áreas como educação, saúde, administração e tecnologia, há opções para todos os interesses profissionais.

Diversos Níveis de Escolaridade

Uma das vantagens dos concursos públicos é a variedade de cargos e níveis de escolaridade exigidos. Essa diversidade permite que pessoas com diferentes formações acadêmicas possam se candidatar e concorrer a uma vaga. Os concursos em aberto no Rio Grande do Sul contemplam desde candidatos com ensino fundamental incompleto até aqueles com formação superior.

Destaque para Salários Atrativos

Um dos principais atrativos dos concursos públicos é a remuneração oferecida. No Rio Grande do Sul, há oportunidades com salários que chegam a até R$ 19.407,46. Esse é o caso da função de médico clínico geral na prefeitura de Ibiraiaras. No entanto, é importante ressaltar que há oportunidades para pessoas com diferentes níveis de escolaridade, desde aquelas com ensino fundamental incompleto.

Datas e Inscrições

É fundamental ficar atento às datas de inscrição para os concursos públicos em andamento. Alguns deles têm prazo de inscrição até o dia 11 de setembro, como é o caso do concurso da prefeitura de Inhacorá. Outras oportunidades encerram suas inscrições ao longo da semana, como um dos editais da prefeitura de Sapucaia do Sul, que encerra no dia 12 de setembro. As provas estão previstas para ocorrer em outubro e novembro.



Lista de Concursos Públicos Abertos

A seguir, apresentamos uma lista dos concursos públicos abertos no Rio Grande do Sul, com informações sobre cargos, vagas, níveis de escolaridade, salários, prazos de inscrição, taxas de inscrição, provas e locais para inscrição e acesso aos editais.

Prefeitura de Inhacorá

Cargos e vagas: Agente comunitário de saúde (6), agente de combate a endemias (2), controlador interno (1), médico (1), professor de Educação Especial (1), professor de matemática (1).

Nível: Médio a Superior.

Salário: R$ 2.210,28 a R$ 3.723,66.

Prazo: 11 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 100.

Prova: 29 de outubro.

Onde se inscrever: Clique aqui

Edital: Clique aqui

Prefeitura de Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: Especialista em educação – orientador educacional (5+CR), especialista em educação – orientador pedagógico (5+CR), professor A2 – artes (2+CR), professor A2 – ciências (4+CR), professor A2 – educação física (3+CR), professor A2 – ensino religioso (2+CR), professor A2 – geografia (3+CR), professor A2 – língua inglesa (2+CR), professor A2 – língua portuguesa (6+CR), professor A2 – matemática (4+CR), atendente de Educação Infantil (30+CR), auxiliar de disciplina (5+CR), professor A1 (95+CR), profissional de apoio (17+CR), secretário de escola (9+CR).

Nível: Médio a Superior.

Salário: R$ 1.530,90 a R$ 4.898,86.

Prazo: 12 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 100 a R$ 150.

Prova: 8 de outubro.

Onde se inscrever: Clique aqui

Edital: Clique aqui

Prefeitura de Erebango

Cargos e vagas: Agente de combate a endemias (1+CR), agente de controle interno (CR), almoxarife (CR), assistente social (CR), auxiliar de administração (CR), inspetor tributário e de obras (1+CR), motorista/operário (2+CR), oficial administrativo (CR), operador de máquinas/operário (2+CR), pedagogo (CR), professor de matemática (CR), professor de português (CR), professor de séries iniciais e Educação Infantil (3+CR), tesoureiro (CR).

Nível: Fundamental incompleto a Superior.

Salário: R$ 2.101,99 a R$ 5.828,39.

Prazo: 14 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 97,01.

Prova: 22 de outubro.

Onde se inscrever: Clique aqui

Edital: Clique aqui

Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação de Canoas (CanoasTec)

Cargos e vagas: Contador (1+CR), administrador (1+CR), analista de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (2+CR), analista de projetos e sistemas (3+CR), técnico em administração (CR), técnico de desenvolvimento de sistemas (4+CR), técnico em infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (3+CR).

Nível: Técnico a Superior.

Salário: R$ 5.328,89 a R$ 11.136,72.

Prazo: 14 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 120,06 a R$ 200,10.

Prova: 22 de outubro.

Onde se inscrever: Clique aqui

Edital: Clique aqui

Prefeitura de Faxinal do Soturno

Cargos e vagas: Arquivista (CR), assistente social (CR), contador (1), enfermeiro (CR), engenheiro (CR), farmacêutico (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (CR), médico (2), médico clínico geral (2), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1), nutricionista (1), odontólogo (CR), professor (CR), professor – educação especial (CR), professor – educação física (CR), psicólogo (1), psicopedagogo (1), técnico fazendário (CR), terapeuta ocupacional (CR), tesoureiro (1), veterinário (CR), auxiliar técnico (CR), técnico em enfermagem (1).

Nível: Fundamental incompleto a Superior.

Salário: R$ 1.371,37 a R$ 8.992,19.

Prazo: 15 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 100,01 a R$ 236,87.

Prova: 28 e 29 de outubro.

Onde se inscrever: Clique aqui

Edital: Clique aqui

Câmara Municipal de Balneário Pinhal

Cargos e vagas: Auxiliar de serviços gerais (1).

Nível: Fundamental incompleto.

Salário: R$ 1.406,58.

Prazo: 15 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 70.

Prova: 22 de outubro.

Onde se inscrever: Clique aqui

Edital: Clique aqui

Universidade Federal do Rio Grande

Cargos e vagas: Ciências exatas e da terra ou ciências agrárias – adjunto (1), clínica médica – auxiliar (1), ciências biológicas ou ciências da saúde – adjunto (1), meio ambiente, sustentabilidade e sociedade – adjunto (1), ciências humanas – adjunto (1).

Nível: Superior a Doutorado.

Salário: R$ 3.924,53 a R$ 10.481,64.

Prazo: 18 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 190.

Prova: A definir.

Onde se inscrever: Clique aqui

Edital: Clique aqui

Prefeitura de Sapiranga

Cargos e vagas: Agente administrativo (CR), auxiliar de sala (1 + CR), auxiliar dentário (CR), auxiliar de veterinário (CR), educador social (1+CR), monitor de sala (14+CR), agente tributário (CR), técnico de enfermagem (CR), técnico de suporte em informática (1+CR), técnico em contabilidade (1+CR), bibliotecário (CR), contador (CR), dentista (CR), enfermeiro (CR), farmacêutico (CR), fisioterapeuta (CR), fonoaudiólogo (CR), médico (CR), médico plantonista (CR), professor 1 – Educação Infantil (CR), professor 2 – anos iniciais do Ensino Fundamental (36+CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – arte (CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – ciências (CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – educação física (2+CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – ensino religioso (CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – filosofia (CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – geografia (CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – história (1+CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – informática (2+CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – língua inglesa (4+CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – língua portuguesa (3+CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – matemática (3+CR), professor 3 / anos finais do Ensino Fundamental – música (CR), psicólogo (1+CR), psicopedagogo (CR), terapeuta ocupacional (CR), tesoureiro (CR).

Nível: Médio a Superior.

Salário: R$ 1.331,86 a R$ 15.382,54.

Prazo: 18 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 80 a R$ 120.

Prova: 22 de outubro.

Onde se inscrever: Clique aqui

Edital: Clique aqui

Prefeitura de Ibiaçá

Cargos e vagas: Agente comunitário de saúde (6+CR), agente de combate a endemias (1+CR), assessor administrativo especializado (1+CR), atendente de creche (1+CR), auxiliar administrativo (1+CR), contador (1+CR), engenheiro civil (1+CR), fiscal de tributos (1+CR), inspetor tributário (CR), merendeira (4+CR), monitor de escola (1+CR), motorista (2+CR), operador de máquinas (2+CR), operário simples (3+CR), professor de ciências (1+CR), professor de educação física (1+CR), professor de educação infantil (1+CR), professor de inglês (1+CR), professor de séries iniciais (1+CR), psicopedagogo (1+CR), servente (4+CR), técnico em enfermagem (1+CR).

Nível: Fundamental a Superior.

Salário: R$ 1.539,39 a R$ 5.503,08.

Prazo: 15 de setembro.

Taxa de inscrição: R$ 100,01 a R$ 236,87.

Prova: 28 e 29 de outubro.

Onde se inscrever: Clique aqui

Edital: Clique aqui

Esses são apenas alguns dos concursos públicos abertos no Rio Grande do Sul. É importante ficar atento às oportunidades e prazos de inscrição, além de se preparar adequadamente para as provas. Os concursos públicos oferecem ótimas chances de crescimento profissional e estabilidade financeira. Não perca essa oportunidade!