Conexa CONTRATA pessoas em TRÊS ESTADOS; Veja as vagas!

A Conexa, empresa que é a maior plataforma de cuidado integrado da América Latina, está com algumas vagas abertas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, confira quais são os cargos em aberto:

Analista de Compliance Antifraude – Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Dados Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Eventos (MKT) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento e Mercado – Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista Desenvolvedor Mobile – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sucesso do Cliente B2B – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Sênior – SUCESSO DO CLIENTE (B2B) – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Programa de Saúde – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estágio de Planejamento Financeiro – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Estágio em Análise Comercial (Pricing) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Executivo de Contas Farmer B2B – Operadoras de Saúde – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Executivo de Vendas Diretas SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Inside Sales (Analista de Vendas JR) – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Conexa

Sobre a empresa, podemos frisar que a Conexa é pioneira na inovação para democratizar a saúde digital de qualidade na América Latina.

A empresa nasceu em 2016, no Rio de Janeiro, como uma clínica de saúde voltada à atenção primária. Já em 2017, adotou a telemedicina com a missão de revolucionar o acesso à saúde e tornar a experiência do paciente mais humana, fácil e segura. Atualmente, a Conexa gerencia cerca de 20 milhões de vidas com a ajuda de 70 mil profissionais de saúde, em mais de 30 especialidades.

Como enviar o seu currículo?

Para tentar entrar na Conexa, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

