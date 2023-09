Confira 11 benefícios especiais destinados aos IDOSOS acima dos 60 anos

Os idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, possuem uma série de benefícios e vantagens assegurados por lei. Muitas vezes, esses direitos não são amplamente divulgados, e os próprios idosos podem desconhecer as facilidades que têm à sua disposição.

Neste artigo, vamos explorar 11 benefícios especiais para os idosos, abordando suas vantagens e como acessá-los.

Meia entrada em atividades de lazer e espetáculos

Uma das vantagens concedidas aos idosos é o direito à meia entrada em atividades esportivas, artísticas e culturais. Isso significa que eles têm direito a um desconto de 50% no valor do ingresso. Para usufruir desse benefício, basta apresentar o RG ou documento de identificação que comprove a idade no momento da compra do ingresso.

BPC (Benefício de Prestação Continuada)

O BPC é um benefício assistencial garantido aos idosos com idade igual ou superior a 65 anos que comprovem baixa renda mensal. Esse benefício consiste no pagamento de um salário mínimo mensal para auxiliar no sustento dessas pessoas. Para ter acesso ao BPC, é necessário que a renda média por pessoa do grupo familiar seja menor que um quarto do salário mínimo vigente.

Transporte público gratuito

Os idosos com mais de 65 anos têm direito ao transporte público gratuito. Para usufruir desse benefício, é necessário apresentar a carteira de identidade que comprove a idade. No entanto, é importante ressaltar que cada município pode ter regras específicas para a obtenção do passe ou bilhete eletrônico. Por isso, é recomendado buscar informações junto à Prefeitura da sua cidade.

Isenção no IPTU



Em alguns municípios, os idosos têm direito à isenção total ou parcial do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). As regras para a isenção podem variar de cidade para cidade. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, o idoso precisa ter mais de 60 anos, receber no máximo três salários mínimos e o imóvel deve ser exclusivamente residencial e estar regularmente cadastrado na Prefeitura.

Isenção ou redução do Imposto de Renda

Os aposentados e pensionistas com mais de 65 anos têm direito à isenção total ou parcial do Imposto de Renda. Para aqueles que se enquadram na isenção parcial, não é necessário pagar imposto sobre rendimentos de até R$ 1.903,98 por mês. Já para aqueles que possuem doenças graves, como câncer, Parkinson e AIDS, há a possibilidade de isenção total do Imposto de Renda.

Prioridade em Processos Judiciais

Os idosos acima de 60 anos têm prioridade no trâmite dos processos judiciais. Isso significa que eles têm o direito de “furar” a fila de espera e ter um andamento mais rápido em suas demandas judiciais. Para usufruir desse benefício, é necessário que o advogado faça um requerimento ao juiz solicitando a prioridade no processo.

Descontos em viagens para idosos

Existe um programa do governo chamado Viaja Mais Melhor Idade, que oferece descontos de até 50% em viagens para idosos. Esse programa tem parcerias com empresas do setor turístico e oferece pacotes de viagem com preços mais acessíveis para os idosos. É uma oportunidade de aproveitar momentos de lazer e conhecer novos lugares.

Limite de reajuste em planos de saúde

Os idosos com mais de 60 anos têm direito a um limite de reajuste no valor das mensalidades dos planos de saúde. O aumento da mensalidade não pode ser feito de forma abusiva, sendo permitido apenas o reajuste anual autorizado pela ANS (Agência Nacional de Saúde). Essa medida visa garantir que os idosos tenham acesso a um plano de saúde com valores justos e acessíveis.

Prioridade em programas habitacionais

Os idosos com mais de 60 anos têm prioridade nos programas habitacionais do governo. Isso significa que eles têm mais chances de conseguir uma casa própria por meio desses programas públicos. Ter uma moradia adequada é essencial para proporcionar qualidade de vida e segurança aos idosos.

Atendimento preferencial

O Estatuto do Idoso garante o direito dos idosos a um atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados que prestam serviços à população. Isso significa que os idosos têm o direito de serem atendidos de forma imediata e individualizada, respeitando as suas necessidades e prioridades.

Fornecimento de medicamentos

De acordo com o Estatuto do Idoso, cabe ao Poder Público fornecer gratuitamente medicamentos de uso continuado, próteses, órteses e outros recursos relacionados ao tratamento, habilitação ou reabilitação dos idosos.

Além do SUS (Sistema Único de Saúde), os idosos também podem contar com o Programa Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com descontos de até 90% em relação aos preços de mercado.

Esses são apenas alguns dos benefícios especiais que os idosos têm direito. É importante que eles estejam cientes de seus direitos e busquem informações junto aos órgãos competentes para garantir o acesso a essas facilidades. Os idosos são uma parcela importante da sociedade e merecem ser amparados e respeitados.