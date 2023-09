Confira 5 opções disponíveis no Brasil

A educação financeira é uma etapa muito importante do aprendizado de uma criança/adolescente, e muitos pais decidem fazer isso depositando dinheiro nas contas correntes dos filhos. Entretanto, os bancos brasileiros não contam com muitas opções de contas para menores.

Assim, o Nubank lançou uma conta para menores recentemente, chamada de “Controle Parental”. A novidade teve grande repercussão, tendo em vista que o Nubank é um banco de grande abrangência no Brasil.

A conta para menores do Nubank é destinada a jovens com idade entre 10 e 17 anos, sendo que os pais ou responsáveis legais devem ser clientes da instituição financeira. Através da conta, é possível transferir dinheiro para os filhos, monitorando os gastos do cartão de débito e também através do Pix.

Quais são as opções de contas para menores no Brasil?

Como dito, não é apenas o Nubank que oferece uma conta para menores no Brasil. Sendo assim, confira a seguir uma lista com outras opções deste tipo de conta bancária disponíveis no mercado:

Conta Inter Kids: esta conta para menores do Banco Inter é digital e 100% gratuita, oferecendo um cartão de débito no nome da criança e acesso a uma plataforma de investimentos com opções como CBDs, LCI, LCA e poupança;

Conta Next Joy: o banco digital Next oferece esta conta para menores, disponível para crianças a partir dos 3 anos de idade. Além disso, esta conta utiliza personagens da Disney para tornar o design mais atrativo para as crianças, oferecendo cartão de débito, Pix, recarga de celular e transferências gratuitas entre pais e filhos;

Conta C6 Yellow: o banco digital C6 Bank oferece esta conta gratuita para crianças e adolescentes, a qual permite acesso a investimentos, cartão de débito e um aplicativo próprio conectado à conta do responsável no C6 Bank;

Mercado Pago: este banco digital também oferece uma conta para menores, disponível a partir dos 13 anos. Ela oferece cartão de débito sem tarifas, envio de dinheiro para saques autorizados, pagamentos com QR Code e recargas de celular;

Carteira Digital iti: O Itaú também oferece uma conta para menores através de seu banco digital iti. Ela está disponível a partir dos 14 anos de idade, e oferece Pix, saque e cartão de débito, além de rendimento automático com 100% do CDI, sem cobrança de IOF.

Além da conta para menores, os pais podem incentivar a educação financeira dos filhos através de investimentos. Isso pode ser feito com o novo título do Tesouro Direto, o Educa+. Esse investimento oferece uma forma de economizar para a educação universitária dos filhos.

Legislação brasileira



Segundo a legislação brasileira, menores de 16 anos podem abrir uma conta bancária em seu próprio nome. No entanto, isso só pode ser feito mediante o consentimento dos pais ou tutores legais, ou seja, eles não possuem capacidade de abrir uma conta bancária por conta própria.

Além disso, as contas para menores são específicas e diferentes das tradicionais. Dessa forma, os bancos geralmente oferecem apenas um cartão de débito e a possibilidade de realizar um Pix. Como visto nas opções citadas anteriormente, essas contas também permitem que os pais tenham um controle sobre os gastos, sendo uma nova forma de aderir a bons hábitos de educação financeira.