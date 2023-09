Confira 60 editais previstos para setembro

Os concursos públicos são uma excelente oportunidade para aqueles que buscam estabilidade e uma carreira sólida. E se você está de olho nas oportunidades que 2023 reserva, este artigo é para você! Neste conteúdo exclusivo, iremos mergulhar nas informações mais relevantes sobre os concursos previstos para o próximo ano, trazendo detalhes sobre órgãos, vagas, remunerações e banca organizadora. Preparado para desvendar as oportunidades de carreira? Então, continue lendo!

Concursos 2023: Nacional

Vamos começar nossa jornada pelos concursos de abrangência nacional. Diversos órgãos estão autorizados a realizar concursos com vagas para níveis médio, técnico e superior. Confira abaixo alguns destaques:

Ministério das Relações Exteriores

O Ministério das Relações Exteriores possui autorização para realizar concurso com 100 vagas. O Cebraspe foi selecionado como a banca organizadora do edital. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam atuar na diplomacia brasileira.

Ministério de Minas e Energia

Outro órgão que está dando importantes passos para a realização de um concurso público é o Ministério de Minas e Energia. O Cebraspe também foi escolhido como banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Ministério Público da União

O Ministério Público da União está preparando um novo concurso, com previsão de vagas para os cargos de Técnico e Analista. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, oferecendo uma excelente oportunidade de carreira para aqueles que desejam ingressar nesse órgão.



Tribunal Superior do Trabalho

Se você busca uma carreira na área jurídica, fique atento ao concurso do Tribunal Superior do Trabalho. O edital está prestes a ser publicado para as carreiras de Técnico e Analista Judiciário. O Cebraspe foi definido como a banca organizadora desse certame.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Uma das oportunidades mais aguardadas é o concurso público do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A banca organizadora já foi definida, sendo o Cebraspe responsável pela elaboração e publicação do edital. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam contribuir com a educação no país.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Outro órgão que está autorizado a realizar seu certame é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A banca organizadora escolhida foi o Cebraspe, que já está trabalhando na elaboração do edital. Fique atento às vagas que serão oferecidas!

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região

Se você tem interesse na área da saúde, fique de olho no concurso do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região. O Instituto Quadrix foi escolhido para cuidar da organização desse certame. Essa é uma excelente oportunidade para os profissionais da área.

Conselho Federal de Biomedicina

O concurso do Conselho Federal de Biomedicina também está prestes a ser publicado. O Instituto de Apoio a Gestão Educacional – IGEDUC foi selecionado como a banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas para essa carreira promissora.

Concursos 2023: Distrito Federal

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o Distrito Federal. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Secretaria de Saúde do Distrito Federal

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal está preparando um novo concurso, que deve oferecer 2.379 vagas. A banca organizadora desse certame será a AOCP. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam atuar na área da saúde.

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal

Outro órgão que está com um concurso em vista é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal. O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) foi selecionado como a banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Secretaria de Educação do Distrito Federal

A Secretaria de Educação do Distrito Federal também está preparando um concurso para temporários. A banca organizadora desse certame será o IADES. Fique atento ao edital, que será publicado em breve.

Conselho Regional de Química da 12ª Região

O Conselho Regional de Química da 12ª Região está com um edital em elaboração. O Instituto Quadrix foi escolhido para cuidar da organização desse certame. Essa é uma excelente oportunidade para os profissionais da área.

Concursos 2023: Goiás

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado de Goiás. Confira abaixo um órgão que está se preparando para realizar seu certame:

Câmara de Anápolis – GO

A Câmara de Anápolis, localizada no estado de Goiás, está com um concurso público em andamento. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) foi selecionado como a banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Mato Grosso

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado de Mato Grosso. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso está se preparando para publicar edital de concurso público em breve. O Instituto Quadrix será responsável pela organização desse certame. Fique atento às vagas que serão oferecidas!

Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Mato Grosso – 19ª Região

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Mato Grosso – 19ª Região já possui banca organizadora para o próximo edital. O Instituto Nacional de Seleções e Concursos foi contratado para realizar o concurso. Fique atento ao edital, que será publicado em breve.

Concursos 2023: Mato Grosso do Sul

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado de Mato Grosso do Sul. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul

A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul está com um concurso público em andamento. O Instituto AOCP foi selecionado como a banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

O Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul definiu o Cebraspe como a banca do concurso de Procurador de Contas. Em breve, o concurso público será realizado. Essa é uma excelente oportunidade para os profissionais da área jurídica.

Concursos 2023: Ceará

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado do Ceará. Confira abaixo um órgão que está se preparando para realizar seu certame:

Universidade Federal do Ceará

A Universidade Federal do Ceará está com um concurso público em andamento. A Fundação Cetrede foi selecionada como a banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Sergipe

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado de Sergipe. Confira abaixo um órgão que está se preparando para realizar seu certame:

Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe

O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe pode publicar edital de concurso público em breve. O Instituto AOCP foi selecionado como a banca organizadora desse certame. Fique atento às vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Rio Grande do Norte

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado do Rio Grande do Norte. Confira abaixo um órgão que está se preparando para realizar seu certame:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte publicará edital de concurso público em 2023. A FUNCERN foi selecionada como a banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Paraíba

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado da Paraíba. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Controladoria Geral do Estado da Paraíba

A Controladoria Geral do Estado da Paraíba está se preparando para publicar o edital de concurso público nos próximos dias. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada para organizar o edital que oferecerá vagas para o cargo de Auditor de Controle Interno. Fique atento às vagas que serão oferecidas!

Prefeitura Municipal de João Pessoa

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, localizada no estado da Paraíba, deve publicar edital com cerca de 800 vagas em 2023. O Instituto IDECAN foi selecionado para organizar o edital desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Guarda Municipal de João Pessoa

O edital do Concurso Guarda Municipal de João Pessoa trará 200 vagas para o cargo de Guarda Municipal. O Instituto IDECAN foi escolhido para organizar o certame. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam atuar na segurança pública.

Conselho Regional de Biblioteconomia

O Conselho Regional de Biblioteconomia também está com um concurso em vista. O Instituto Quadrix será responsável pelo planejamento e realização das provas do próximo concurso. Fique atento ao edital, que será publicado em breve.

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba está se preparando para realizar um concurso público. A banca Consulplan foi selecionada como a organizadora desse certame. Fique atento às vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Piauí

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado do Piauí. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Instituto de Previdência do Município de Teresina

O Instituto de Previdência do Município de Teresina, localizado no estado do Piauí, está com o novo edital em elaboração. A banca organizadora será o FCC. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Universidade Federal do Delta do Parnaíba

A Universidade Federal do Delta do Parnaíba, localizada no estado do Piauí, também está se preparando para publicar edital de concurso público em breve. A Universidade Federal de Goiás – UFG foi selecionada como a empresa responsável pela organização desse certame. Fique atento às vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Alagoas

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado de Alagoas. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Universidade Federal de Alagoas

A Universidade Federal de Alagoas publicará mais um edital de concurso público em breve. A Fundepes foi oficializada como banca desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Concurso Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste também está com um concurso previsto. A Fundação Cesgranrio foi selecionada como a banca organizadora desse certame. Serão oferecidas 500 vagas para o cargo de Analista Bancário. Fique atento ao edital!

Concursos 2023: Rio de Janeiro

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado do Rio de Janeiro. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro

O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro está se preparando para realizar um novo concurso. A Selecon foi escolhida como banca organizadora desse certame. Fique atento às vagas que serão oferecidas!

Financiadora de Estudos e Projetos

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) também está com um concurso público em vista. O Cebraspe foi selecionado como a empresa responsável pela organização desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Prefeitura do Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro está se preparando para publicar um edital de concurso público. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada para organizar o certame. O edital terá vagas para Contador, Fiscal de Rendas (ISS), Engenheiro e Professor. Fique de olho nas oportunidades!

Concursos 2023: São Paulo

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado de São Paulo. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região está com um concurso público em andamento. O Instituto de Educação e Desenvolvimento Social – Nosso Rumo foi escolhido como a banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região já definiu a banca organizadora do seu próximo concurso. A Fundação Carlos Chagas – FCC será responsável pela elaboração do edital. Esse é um órgão de grande relevância no estado de São Paulo. Fique atento às vagas que serão oferecidas!

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo também está com um concurso em vista. O Instituto de Educação e Desenvolvimento Social – Nosso Rumo foi escolhido para organizar esse certame. Essa é uma excelente oportunidade para os profissionais da área administrativa.

Polícia Civil do Estado de São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo está com um concurso público previsto para ser realizado. A Fundação para Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) foi selecionada como a banca organizadora desse certame. Fique atento ao edital, que será publicado em breve.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo

O próximo concurso da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para o Centro de Vigilância Sanitária será organizado pela banca Legalle Concursos e Soluções Integradas LTDA. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Espírito Santo

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado do Espírito Santo. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo deve publicar edital em breve. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) foi contratado para organizar esse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo está se preparando para realizar seu concurso público. O IBADE foi selecionado como a banca organizadora desse certame. Essa é uma excelente oportunidade para os profissionais da área.

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo também está se preparando para publicar edital de concurso público em breve. O IBADE foi escolhido como a banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Minas Gerais

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado de Minas Gerais. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri publicará edital de concurso público em breve. A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP foi selecionada como a banca organizadora desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais está com o novo edital em elaboração. A banca escolhida foi a MS Concursos. Serão oferecidas vagas de nível médio. Fique de olho nas oportunidades!

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está se preparando para publicar um edital de concurso público. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada para organizar o certame. O edital terá vagas para a Secretaria Municipal de Educação. Fique de olho nas oportunidades!

Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte

O concurso da Controladoria Geral do Município de Belo Horizonte está com banca definida e o edital será publicado em breve. O edital será organizado pela FGV. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam atuar na área de controle interno.

Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte

A Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte também está se preparando para publicar edital em breve. O Instituto Consulpam será responsável pela condução desse certame. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Tocantins

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado do Tocantins. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Conselho Regional de Odontologia do Tocantins

O Conselho Regional de Odontologia do Tocantins já definiu a banca organizadora do seu próximo concurso. O edital deve ofertar vagas de níveis médio e superior. Fique de olho nas oportunidades!

Agência de Fomento do Estado do Tocantins

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins publicará edital de concurso público em breve. A banca organizadora desse certame será a Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS. Fique de olho nas vagas que serão oferecidas!

Concursos 2023: Pará

Agora, vamos conhecer os concursos previstos para o estado do Pará. Confira abaixo alguns órgãos que estão preparando suas seleções:

Polícia Militar do Estado do Pará

A Polícia Militar do Estado do Pará está se preparando para realizar um concurso público. O Cebraspe foi escolhido como a banca organizadora desse certame. Serão oferecidas 4000 vagas para praça e 400 vagas para oficiais. Fique de olho nas oportunidades!

Instituto de Metrologia do Estado do Pará

O Instituto de Metrologia do Estado do Pará também está se preparando para realizar um concurso público. A banca organizadora desse certame será o CETAP. Serão ofertadas vagas de níveis médio e superior. Fique de olho nas oportunidades!

Prefeitura de Santarém

A Prefeitura de Santarém, localizada no estado do Pará, está se preparando para publicar edital de concurso público. O edital deve ofertar vagas de níveis fundamental, médio e superior. A expectativa é que o edital seja publicado em breve. Fique de olho nas oportunidades!