Confira 7 dicas de como incluir atividades financeiras para crianças

Certamente você já ouviu falar no termo educação financeira. Trata-se de um assunto que está em alta sobretudo porque há um grande número de pessoas em situação de inadimplência no Brasil. O que nem todo mundo sabe é que existe a educação financeira infantil, que pode ajudar crianças a aprender desde cedo a importância de controlar os seus gastos.

Mas calma. É preciso ter cuidado ao falar sobre educação financeira com crianças. Especialistas em educação infantil frisam que este é um assunto complexo, e se não for bem abordado entre os pequenos, pode até mesmo causar traumas. Para ajudar nesta tarefa, listamos abaixo dicas de especialistas sobre como tratar este assunto com os seus pequenos.

Dicas para abordar educação financeira

Uma dica interessante é comprar alguns jogos educativos para brincar com os seus filhos. Neste sentido, é importante notar quais são os jogos indicados para as crianças da idade dos seus filhos. Alguns deles tratam justamente da educação financeira. São os casos, por exemplo, do Renda Passiva, Monopoly, Pequeno Empresário e Jogo da Mesada.

Fazer entender que dinheiro não é algo fácil

É normal que crianças peçam brinquedos e mais brinquedos a todo momento aos seus pais. Não há nada de errado em satisfazer as vontades dos filhos. Mas especialistas indicam que esta também pode ser uma boa oportunidade de dizer não, e de explicar que estas compras exigem dinheiro, e que dinheiro não é algo fácil de conseguir.



Um dos desenhos animados mais conhecidos do Brasil é a Turma da Mônica. Para quem não sabe, a série animada conta com um grupo de episódios curtos que falam justamente sobre a importância da educação financeira. Assistir estes episódios com as suas crianças também pode ser uma boa dica.

O bom e velho cofrinho também pode ser uma boa dica neste sentido. Ao indicar que a criança precisa depositar moedas e que não vai poder retirá-las tão cedo, pode ser um bom momento para fazer com que ele entenda que é preciso poupar para comprar algo que eles desejam.

Outra dica importante, e que não custa nada, é brincar com as suas crianças de compra e venda. Neste processo, ele poderá entender a necessidade da negociação, e até mesmo de fazer as melhores escolhas para comprar sempre os melhores produtos.

Ao contrário da dica acima, esta tende a custar algum dinheiro. Considerando que esteja dentro das possibilidades financeiras da família, a criação de uma mesada para os filhos adolescentes pode ser uma boa dica, desde que fique claro que eles não deverão receber nenhum dinheiro a mais caso a fonte chegue ao fim antes do final do mês.

Os pais também podem levar os seus filhos para as compras de verdade. Mas é preciso usar esta atividade para explicar para as crianças a importância de economizar e de fazer as melhores escolhas.

Inadimplência no Brasil

Falar de educação financeira com crianças pode ser uma boa saída para que o Brasil forme uma geração menos endividada no futuro. Hoje, diferentes pesquisas mostram que mais de 70 milhões de brasileiros estão com dívidas em aberto no Brasil.

Diante deste cenário, o governo federal decidiu abrir o programa Desenrola, que prevê uma ajuda no processo de negociação de parte destas dívidas. O Ministério da Fazenda prevê que mais de 70 milhões de brasileiros sejam impactados de alguma forma.

De todo modo, ainda não está claro qual vai ser o impacto do Desenrola na mudança de postura dos brasileiros. Especialistas dizem que a educação financeira para crianças pode ser o primeiro passo para uma mudança mais profunda na mentalidade de boa parte dos cidadãos.