Confira agora os NOVOS pagamentos de setembro

O Ministério da Previdência Social divulgou hoje o cronograma de pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o mês de setembro de 2023. Neste mês, 37 milhões de aposentados e pensionistas receberão algum dos benefícios do instituto.

Os pagamentos INSS terão início já na próxima semana, e a ordem de pagamento será organizada de acordo com o valor do benefício recebido pelos segurados. É importante ressaltar que as datas de pagamento variam de acordo com o montante mensal a ser recebido, garantindo que os beneficiários com diferentes rendas sejam atendidos de maneira eficiente.

Cronograma de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social anunciou seu calendário de pagamentos, que continua a atender a milhões de beneficiários em todo o país. O calendário do INSS de setembro de 2023 mantém a prática de dividir os pagamentos com base no valor do benefício, proporcionando uma organização eficiente para atender às necessidades de todos os beneficiários.

Para aqueles que recebem até um salário mínimo, as datas de pagamento estão estabelecidas em um calendário específico. Isso garante que os beneficiários que dependem principalmente desse suporte financeiro tenham acesso aos recursos na data programada. Veja a seguir o calendário do INSS:

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 26 de setembro;

Final 3: 27 de setembro;

Final 4: 28 de setembro;

Final 5: 29 de setembro;

Final 6: 2 de outubro;

Final 7: 3 de outubro;

Final 8: 4 de outubro;

Final 9: 5 de outubro;

Final 0: 6 de outubro.

Por outro lado, para aqueles que recebem acima do salário mínimo, um calendário separado é aplicado. Isso garante que mesmo com diferentes níveis de renda, os beneficiários recebam seus pagamentos de forma organizada. Confira as datas de pagamento para quem recebe mais de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de outubro;

Finais 2 e 7: 3 de outubro;

Finais 3 e 8: 4 de outubro;

Finais 4 e 9: 5 de outubro;

Finais 5 e 0: 6 de outubro.

Para determinar a data exata de pagamento, os beneficiários devem observar o último número do seu cartão de benefício. No entanto, é importante ficar atento e desconsiderar o dígito que aparece após o traço.



Conheça os principais benefícios do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma instituição que desempenha um papel fundamental na vida dos cidadãos brasileiros, oferecendo uma série de benefícios que garantem segurança financeira. Os benefícios buscam amparar aqueles que contribuíram ao longo de suas vidas para a previdência social.

Além das tradicionais aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, para aqueles que enfrentam a adversidade da incapacidade permanente, o INSS oferece o amparo da aposentadoria por invalidez. Essa modalidade garante o sustento financeiro dos segurados quando a saúde não permite continuar trabalhando.

O INSS concede salário-maternidade às seguradas gestantes ou adotantes para apoiar o período de afastamento do trabalho. Além disso, oferece o salário-família para famílias de baixa renda com filhos menores de 14 anos ou inválidos.

Em suma, o INSS tem como principal função garantir a proteção social e econômica dos trabalhadores brasileiros de seus familiares em situações diversas, como aposentadoria, incapacidade, maternidade, invalidez, entre outras. O Instituto Nacional do Seguro Social busca reduzir a desigualdade social e garantir o bem-estar da população.