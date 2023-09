Confira agora se você tem “DINHEIRO ESQUECIDO”

O Banco Central (BC) continua promovendo a verificação do dinheiro esquecido em instituições financeiras. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o site que devem acessar para conseguirem verificar se possuem algum valor esquecido. Contudo, existe apenas um site oficial para conseguir essa informação.

Trata-se do Sistema de Valores a Receber (SVR), que está disponível desde março deste ano, ou seja, há seis meses. Em resumo, qualquer cidadão pode realizar a consulta sem precisar sair de casa, através do site oficial do Banco Central.

BC já devolveu R$ 4,4 bilhões

De acordo com os dados mais recentes do BC, o SVR já devolveu R$ 4,4 bilhões até junho deste ano. O valor se destinou a mais de 15 milhões de pessoas físicas e empresas. Isso quer dizer que muitas pessoas conseguiram recuperar valores realmente expressivos através do sistema.

Recentemente, o BC revelou que uma única pessoa sacou R$ 2,8 milhões referentes a valores “esquecidos” em bancos ou instituições financeiras através do SVR. Em suma, esse é o maior valor já retirado por uma pessoa através do sistema. Aliás, o recorde não considera devoluções obtidas por pessoas físicas através de contato direto com as instituições financeiras.

Ao considerar as pessoas jurídicas, o recorde é ainda maior. O valor mais elevado já retirado por uma empresa diretamente do SVR foi de R$ 3,3 milhões.

SVR ainda tem R$ 7 bilhões para devolver

No ano passado, quando o BC anunciou a data das primeiras consultas, muita gente se apressou para fazer a conta no Gov.br. Em síntese, esta é a única maneira de acessar o dinheiro “esquecido” em bancos e instituições financeiras.

No entanto, o sentimento de frustração dominou a população brasileira, pois muitos brasileiros relataram ter recebido apenas centavos. Embora a maioria das pessoas realmente tenha apenas centavos “esquecidos” nos bancos, existem alguns brasileiros com verdadeiras fortunas esquecidas em instituições financeiras.



Caso você ainda não tenha feito consulta aos valores, não deixe essa oportunidade passar. Segundo o BC, ainda existem mais de R$ 7 bilhões disponíveis para as pessoas resgatarem pelo SVR. Veja a quantidade de pessoas que ainda podem resgatar valores “esquecidos” pelo sistema, segundo estimativas do BC:

36,5 milhões de pessoas físicas;

2,8 milhões de pessoas jurídicas.

Veja como consultar os valores do SVR

Os interessados em acessar o SVR e realizar saques devem seguir os seguintes passos:

Acesse o link https://valoresareceber.bcb.gov.br; Selecione a opção “Consulte Valores a Receber; Escolha o campo CPF ou CNPJ, a depender da pesquisa a ser feita; Digite o número do documento; Informe a data de nascimento da pessoa física ou a data de abertura da empresa; Escreva os caracteres que aparecem na imagem e clique em “Consultar”; Em seguida, vai aparecer uma mensagem informando se a pessoa/empresa tem valores esquecidos.

Passo a passo para sacar o dinheiro “esquecido”

Caso a pessoa tenha algum valor esquecido no SVR, ela deverá informar alguma chave Pix. A propósito, o usuário que não tiver uma chave Pix poderá criá-la de maneira simples através de aplicativo bancário.

No entanto, caso a pessoa não queira criar uma chave Pix, poderá entrar em contato com a instituição financeira em que o dinheiro estiver esquecido e combinar a melhor forma de receber o valor.

Confira quais são os passos a seguir para resgatar os valores esquecidos:

Acesse o link https://valoresareceber.bcb.gov.br; Selecione a opção “Acesse o Sistema de Valores a Receber; Faça o login através da conta Gov.br (nível de segurança deve ser prata ou ouro); Após o login, clique em “Meus valores a receber”; Leia e aceite os termos de responsabilidade.

As pessoas que têm conta Gov.br no nível de segurança bronze deve elevar o nível pelo site ou pelo aplicativo do governo. Quem não possuir cadastro, também deverá acessar o sistema para se cadastrar.

Caso a pessoa esteja fazendo a consulta para valores de pessoas falecidas, deverá clicar na opção “Valores de pessoas falecidas” quando chegar ao quarto passo citado anteriormente.

Como posso sacar o dinheiro através do SVR?

As pessoas também devem consultar os valores disponíveis para resgate, bem como a instituição e a origem do dinheiro. Havendo necessidade, a pessoa também deverá fornecer informações adicionais ao sistema.

De acordo com o BC, a pessoa terá que escolher entre duas opções para realizar o saque dos valores devidos:

“Solicitar por aqui”: a pessoa que escolher essa opção irá receber o valor via Pix em até 12 dias úteis. Em suma, a pessoa deverá informar a chave Pix para onde o valor será enviado e fornecer informações pessoais. O usuário deverá guardar o número do protocolo para eventuais futuras interações com o BC. “Solicitar via instituição”: as pessoas que não têm acesso ao Pix devem escolher essa opção. Contudo, o contato deve ser feito por telefone ou e-mail, seguindo as informações disponibilizadas para realizar o saque dos valores devidos.

Dicas para não cair em golpes

O Banco Central continua alertando os brasileiros sobre os riscos de fraudes. Na primeira rodada do processo de consulta dos valores esquecidos ainda no ano passado, o BC recebeu centenas de reclamações de pessoas que só queriam realizar a consulta ao montante, e acabaram caindo em um golpe.

O BC alerta que o cidadão precisa ficar atento ao inserir os seus dados pessoais através de meios digitais remotos. A dica, aliás, vale não apenas para as pessoas que desejam consultar os valores a receber, mas também para qualquer cidadão que deseja realizar um serviço pela internet. Quadrilhas estão cada vez mais especializadas em trabalhar em todas as áreas.

Segundo o BC, todo mundo corre o risco diário de cair em golpes na internet. Contudo, é possível tomar algumas medidas para evitar ser vítima de uma fraude no processo de consulta aos valores esquecidos em instituições.

O BC ressalta, por exemplo, que não envia qualquer tipo de link e não entra em contato com os clientes de forma alguma para indicar os valores a receber. Em todos os casos, é o indivíduo que precisa ir ao site para realizar a consulta. O Banco Central ressalta que ninguém está autorizado a entrar em contato com clientes para tratar sobre assunto.

O BC finaliza afirmando que o cidadão não deverá clicar em links enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.