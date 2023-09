Confira as 1280 vagas de concurso da semana

Você está em busca de uma oportunidade no serviço público? Então, fique atento aos editais de concurso que foram publicados na semana entre os dias 4 e 10 de setembro de 2023. Neste artigo, vamos te mostrar quais são os principais concursos da semana. Além disso, saiba quais são os requisitos, as atribuições, as remunerações e os prazos de inscrição de cada um. São 1280 vagas de concurso distribuídas em diversas regiões do país, para cargos de todos os níveis de escolaridade. Enquanto, as remunerações podem chegar a até R$ 33 mil, dependendo do cargo e da instituição. Então, confira!

Concurso Câmara dos Deputados

Um dos concursos mais esperados do ano é o da Câmara dos Deputados, que oferece 140 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Assim, o cargo de Analista Legislativo está disponível em diversas especialidades. Aliás, as vagas são para profissionais de nível superior, com formação específica em algumas áreas.

As atribuições variam de acordo com a especialidade escolhida. Mas, envolvem atividades legislativas, administrativas, técnicas ou consultivas da Câmara dos Deputados.

As remunerações são compostas pelo vencimento básico, pela gratificações de atividade legislativa, de representação e de desempenho. Sendo assim, os salários iniciais podem variar de R$ 18.591,18 a R$ 33.003,05. Por fim, as inscrições podem ser feitas no site da FGV, entre os dias 11 de setembro e 10 de outubro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Concurso UFC Residência

Outro concurso que se destaca na semana é o da Universidade Federal do Ceará (UFC). Aliás, que oferece 246 vagas para os programas de residência multiprofissional e uniprofissional na área da saúde.

As vagas são para profissionais de nível superior, com formação específica em diversas áreas. Por exemplo, como enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, psicologia, entre outras.

Os residentes receberão uma bolsa no valor de R$ 4.106,09, com jornada de trabalho de 60 horas semanais. Enquanto, as inscrições podem ser feitas no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, entre os dias 22 de setembro e 6 de outubro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 250,00.



Concurso AMC Fortaleza

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza, no estado do Ceará, também publicou um edital com 128 vagas imediatas para o cargo de Agente Municipal de Operação e Fiscalização de Trânsito. As vagas são para profissionais de nível médio completo, com carteira nacional de habilitação (CNH) nas categorias “A” e “B”.

As atribuições do cargo envolvem atividades relacionadas à fiscalização e ao controle do trânsito urbano na capital cearense. Enquanto, a remuneração inicial é de R$ 2.592,61, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas no site do IDECAN, entre os dias 11 e 25 de setembro de 2023. Aliás, a taxa de inscrição é de R$ 80,00.

Concurso TJMG

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) também divulgou um edital com 82 vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto. Então, as vagas são para profissionais de nível superior em Direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica.

As atribuições do cargo envolvem atividades relacionadas à magistratura estadual, como julgar processos, expedir mandados, presidir audiências, entre outras. Sendo assim, a remuneração inicial é de R$ 33.689,11, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os candidatos podem realizar as inscrições no site da FUMARC, entre os dias 30 de setembro e 29 de outubro de 2023. Por fim, a taxa de inscrição é de R$ 304,00.

Vagas de concurso da semana

Esses são alguns dos principais concursos que foram publicados na semana entre os dias 4 e 10 de setembro de 2023. Como dito anteriormente, há a distribuição, ao todo, de 1280 vagas em diversas regiões do país, para cargos de todos os níveis de escolaridade.

As remunerações podem chegar a até R$ 33 mil, dependendo do cargo e da instituição. Então, para participar desses concursos, é preciso se inscrever nos sites das instituições organizadoras dos exames. Ems eg, pagar as taxas de inscrição ou solicitar as isenções das taxas, e comparecer aos locais das provas nos dias e horários marcados.

Para se preparar para esses concursos, é preciso estudar os conteúdos que caem nas provas com base nos editais e nas provas anteriores. Além disso, fazer um cronograma de estudos, buscar materiais de qualidade e cuidar da saúde física e mental.

Esperamos que este artigo seja útil para você saber quais são os concursos da semana, quais são os requisitos, as atribuições, as remunerações e os prazos de inscrição de cada um.

E não se esqueça de se inscrever para os concursos que mais te interessam.