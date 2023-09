Confira as melhores opções de parcelamento

Em uma era de crescente digitalização financeira, uma nova opção tem ganhado destaque nos aplicativos de carteiras digitais e bancos: o PIX com cartão de crédito. Essa funcionalidade revolucionária permite que os usuários realizem transferências instantâneas, mesmo quando não possuem saldo em conta, utilizando o limite do seu cartão de crédito e, o melhor de tudo, com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

Embora essa inovação tenha se tornado uma alternativa conveniente para muitos, ela não é uma função oficial do Banco Central. Isso significa que o PIX com o cartão de crédito está sujeito às taxas e regulamentos das empresas que oferecem o serviço.

Diante desse cenário, muitos consumidores estão em busca de aplicativos confiáveis que ofereçam essa funcionalidade de PIX Parcelado. Pensando nisso, neste artigo buscamos selecionar alguns aplicativos que permitem a realização do PIX com cartão de crédito.

Empresas que oferecem a funcionalidade

O universo das transferências via PIX com cartão de crédito oferece diversas opções, cada uma com suas vantagens e taxas competitivas. Sendo assim, antes de começar a utilizar o serviço é importante conhecer as condicionalidades. Confira algumas empresas que permitem transferências via PIX utilizando o limite de crédito:

RecargaPay: Este aplicativo destaca-se no mercado ao oferecer a menor taxa do setor para transferências via PIX com cartão de crédito, fixada em apenas 3,49%. Além dessa vantagem, os usuários têm a flexibilidade de parcelar o valor enviado em até 12 vezes.

Mercado Pago: Uma opção popular entre comerciantes e consumidores, o Mercado Pago oferece a modalidade de PIX com cartão de crédito com uma taxa de 3,99%. Essa plataforma está disponível para todos os interessados e também permite o parcelamento em até 12 vezes.

Nubank: O aplicativo do Nubank, com sua taxa de 3,99% no PIX com cartão de crédito, é amplamente utilizado no Brasil. A característica notável deste aplicativo é a capacidade de o usuário escolher o mês e a quantidade de parcelas para o pagamento do PIX.

Com uma variedade de aplicativos disponíveis para PIX com cartão de crédito, os consumidores brasileiros têm à disposição opções diversas, cada uma com suas taxas e funcionalidades específicas. No entanto, como já dito anteriormente, antes de escolher a plataforma mais adequada, é aconselhável analisar cuidadosamente as taxas, os recursos e as políticas de cada aplicativo para garantir uma experiência financeira que atenda às suas necessidades individuais.

Entenda como funciona o PIX no crédito



O PIX no crédito é uma modalidade de pagamento que permite que os usuários utilizem seus cartões de crédito como fonte de fundos para fazer transferências instantâneas via PIX. Isso significa que, ao invés de usar o saldo disponível em sua conta bancária, o valor da transferência é cobrado diretamente no limite de crédito do cartão do remetente.

No entanto, é importante ressaltar que, para quem recebe o dinheiro, o valor é integral e instantâneo. O pagamento parcelado no PIX é uma questão que diz respeito apenas ao remetente, que terá a responsabilidade de pagar o valor total parcelado em seu cartão de crédito nos termos acordados com o emissor do cartão. Portanto, o destinatário não precisa se preocupar com parcelamentos ou recebimento fracionado; ele recebe o montante integral e imediatamente em sua conta.