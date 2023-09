Confira as oportunidades de concursos policiais

Os concursos policiais oferecem oportunidades únicas para aqueles que desejam ingressar em uma carreira de segurança pública. Com vários cargos disponíveis, como policial militar, policial civil, policial rodoviário federal e agente penitenciário, os concursos públicos proporcionam estabilidade, bons salários e a possibilidade de atuar diretamente na prevenção e combate à criminalidade.

Além disso, esses concursos oferecem benefícios como plano de carreira, possibilidade de crescimento profissional e a oportunidade de contribuir para a construção de uma sociedade mais segura. Confira a seguir as oportunidades de concursos policiais e dê um passo em direção a uma carreira promissora e gratificante. Boa leitura!

Concursos policiais: PC SP

O aguardado edital do concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC SP) finalmente chegou, trazendo oportunidades emocionantes para os aspirantes a profissionais da área da segurança pública.

Afinal, este certame oferece um total de 3.500 vagas distribuídas entre diversos cargos estratégicos, incluindo Escrivão, Perito Criminal, Investigador de Polícia, Médico Legista e Delegado. Para aqueles que desejam participar deste processo seletivo, é fundamental estar ciente dos prazos.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 10 de outubro de 2023. Contudo, é importante ressaltar que a banca responsável por conduzir o concurso é a VUNESP, e todo o processo de inscrição e demais informações relevantes podem ser encontrados em seu site oficial: https://www.vunesp.com.br/.

Lembrando que a taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 113,06. Portanto, se você sonha em fazer parte da Polícia Civil de São Paulo, não perca a oportunidade de se inscrever e seguir em busca da sua carreira no campo da segurança e investigação.

Concurso PM SP Soldado

A Polícia Militar do Estado de São Paulo lançou seu edital, disponibilizando um total de 2.700 vagas para o cargo de Soldado 2ª Classe. Essa é uma oportunidade única para aqueles que desejam servir e proteger a sociedade paulista. Vale destacar que a previsão de posse dos aprovados está agendada para o ano de 2024.



Você também pode gostar:

As provas objetivas ocorreram em 17 de setembro de 2023. Dessa forma, é crucial que os candidatos acompanhem todas as informações e atualizações relacionadas ao concurso através do site da Vunesp, a banca organizadora responsável pelo processo seletivo.

Lá, os candidatos poderão consultar os locais de prova e obter informações adicionais para garantir uma preparação sólida e bem-sucedida.

Concurso PC RJ

O concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC RJ) teve seu edital publicado em setembro de 2021, causando grande expectativa entre os candidatos em busca de uma carreira na área de segurança pública. Recentemente, em 24 de maio de 2023, um despacho divulgado no Diário Oficial da União trouxe boas notícias para os candidatos.

Afinal, o número de vagas previamente oferecidas pela PC RJ teve uma ampliação, o que pode ser verificado na “situação atual” do edital. Ademais, os salários iniciais podem atingir até R$ 9.924,06, tornando o concurso ainda mais atrativo.

As oportunidades se destinam a diversos cargos, como Técnico de Necropsia, Inspetor de Polícia, Perito Criminal, Perito Legista, Investigador Policial e Auxiliar de Necropsia. Além disso, em setembro de 2023, o contrato com a banca organizadora, a FGV, se prorrogou por mais 12 meses, totalizando 36 meses de vigência.

Este é o momento ideal para aqueles que almejam uma carreira na Polícia Civil do Rio de Janeiro aproveitarem essa oportunidade e se prepararem para o concurso.

Concursos policiais: Concurso Sejus ES

O concurso da Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus ES) é uma oportunidade imperdível, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado, oferecendo um total de 600 vagas de nível médio para o cargo de Inspetor Penitenciário. Essa é uma excelente chance para quem busca uma carreira na área de segurança e administração prisional.

As datas importantes que você precisa marcar no calendário são as provas objetivas e discursivas, com previsão para ocorrerem em 08 de outubro de 2023. Dessa forma, é fundamental que os interessados se preparem adequadamente para garantir um desempenho sólido neste processo seletivo.

Além disso, é relevante destacar que a Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC 32/2019) que reconhece inspetores e agentes penitenciários estaduais como policiais penais recebeu aprovação. Isso traz ainda mais reconhecimento à profissão.

Atualmente, o subsídio para o cargo de inspetor penitenciário é de R$ 3.741,06, com um auxílio alimentação no valor de R$ 400,00. É uma chance valiosa de ingressar em uma carreira pública com perspectivas promissoras.

Comece a se preparar para os concursos policiais deste ano e conquiste a tão sonhada vaga nessas instituições de grande importância. Boa sorte!