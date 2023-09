Confira as vantagens exclusivas dos cartões de crédito do Nubank

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo, contando com 85 milhões de clientes entre o Brasil, México e Colômbia. Sendo assim, na busca de sempre inovar e conquistar novos clientes, a instituição financeira oferece diversas opções de cartão de crédito, cada um com seus benefícios exclusivos.

O famoso cartão roxinho do Nubank conta com as versões Gold ou Platinum. Além disso, o banco digital também oferece o Ultravioleta, um cartão de crédito premium, e o cartão PJ (Pessoa Jurídica).

Confira a seguir o funcionamento e as vantagens dos cartões de crédito Gold e Platinum do Nubank.

Vantagens dos cartões Nubank

O cartão de crédito Nubank Gold não possui anuidade, ou seja, não são cobradas tarifas pela sua contratação, operando sob a bandeira Mastercard. Além disso, este cartão oferece aos clientes a possibilidade de estender o prazo de garantia de produtos em até um ano, sem a cobrança de custos adicionais. No entanto, para que isso seja possível o produto comprado deve ter uma garantia mínima de 3 meses, e máxima de 3 anos.

A cobertura desta garantia oferecida pelo Nubank Gold é de US$ 200 por incidente, porém, com limite de US$ 400 em um período de 12 meses. O cartão, inclusive, oferece seguro proteção de preço e o seguro proteção de compras.

Por outro lado, o cartão de crédito Nubank Platinum conta com diversas vantagens relacionadas a viagens. Sendo assim, os serviços oferecidos incluem consultor de viagens para auxílio em destinos, roteiros e outras situações e seleção de hotéis e resorts com benefícios exclusivos. Além disso, o cliente conta com um Concierge nas entradas de hotéis, que é um assistente pessoal de plantão 24 horas por dia, 7 dias da semana.

O Nubank Platinum também oferece ofertas especiais de reembolso para compras feitas em viagens no exterior. Para isso, as compras devem ser feitas com o cartão do banco digital em estabelecimentos estrangeiros que participam da promoção, os quais se encontram em alguns destinos específicos. Por fim, este cartão de crédito conta com o seguro de emergências médicas em viagens e seguro de automóveis.



Cartão Ultravioleta

Além dos cartões de crédito convencionais, o Nubank também oferece um cartão premium aos seus clientes, chamado de Ultravioleta. No entanto, esse cartão possui anuidade, exigindo o pagamento de R$ 49 todos os meses, a qual pode ser isenta se as compras no crédito atingirem ao menos R$ 5 mil, ou se o cliente possuir pelo menos R$ 50 mil investidos no banco.

Apesar da questão da anuidade, o Ultravioleta oferece vantagens, como o sistema de cashback (dinheiro de volta). “O cashback do Nubank Ultravioleta é simples de entender, pode ser usado de várias formas e cresce a 200% do CDI”, informa o banco digital em seu blog.

Além disso, o cartão também conta com outros benefícios exclusivos, como seguros especiais de viagem e as vantagens de um Mastercard Black. Com relação ao cashback, o Nubank Ultravioleta retorna ao usuário 1% do valor de todas as compras realizadas na função crédito, sendo que esse valor nunca expira.Sendo assim, caso o cliente realize uma compra de R$ 200 no crédito, irá receber R$ 2 de cashback, que já começa a crescer a 200% do CDI.