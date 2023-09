Confira CALÉNDARIO de pagamentos do benefício

O Vale-Gás é um benefício social destinado às famílias de baixa renda para auxiliar na compra do botijão de gás de cozinha. Com o objetivo de fornecer informações atualizadas sobre o Vale-Gás em 2023, este artigo abordará o calendário de pagamentos, os critérios para recebimento do benefício e outros detalhes relevantes.

Calendário de Pagamentos do Vale-Gás 2023

O calendário de pagamentos do Vale-Gás em 2023 já foi divulgado pelo governo federal. O benefício será depositado juntamente com o pagamento do Bolsa Família, seguindo o mesmo calendário. Confira as datas de depósito do Vale-Gás de acordo com o número final do NIS:

Final do NIS 1ª – Fevereiro 2ª – Abril 3ª – Junho 4ª – Agosto 5ª – Outubro 6ª – Dezembro 1 13/02 14/04 19/06 18/08 18/10 11/12 2 14/02 17/04 20/06 21/08 19/10 12/12 3 15/02 18/04 21/06 22/08 20/10 13/12 4 16/02 19/04 22/06 23/08 23/10 14/12 5 17/02 20/04 23/06 24/08 24/10 15/12 6 22/02 24/04 26/06 25/08 25/10 18/12 7 23/02 25/04 27/06 28/08 26/10 19/12 8 24/02 26/04 28/06 29/08 27/10 20/12 9 27/02 27/04 29/06 30/08 30/10 21/12 0 28/02 28/04 30/06 31/08 31/10 22/12

É importante ressaltar que o saque do auxílio gás pode ser efetuado em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, utilizando o cartão e senha atuais. O aplicativo Caixa Tem também possibilita a movimentação dos valores.

Quem Tem Direito ao Vale-Gás em 2023?

O Vale-Gás é destinado às famílias de baixa renda que estejam inscritas no Cadastro Único e atendam aos seguintes critérios:

Renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 660), incluindo famílias beneficiárias de programas de transferência de renda implementados pelas esferas de governo.

Famílias que tenham pessoas residentes no mesmo domicílio que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC), estejam inscritas ou não no Cadastro Único.

Para selecionar as famílias que participarão do Programa Vale-Gás, o governo utilizará os seguintes critérios, nesta ordem:



Atualização do Cadastro Único nos últimos 24 meses. Menor renda per capita. Maior quantidade de membros na família. Beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. Cadastro qualificado pelo gestor, utilizando dados de averiguação quando disponíveis.

O Ministério da Cidadania fará revisões bimestrais nos cadastros e elegibilidades das famílias. Portanto, mesmo que uma família tenha sido aprovada para receber o benefício em um pagamento, é possível que o benefício seja bloqueado, suspenso ou cancelado caso haja inconsistência nos dados ou caso a família deixe de se enquadrar nas regras do programa.

O beneficiário terá 120 dias para realizar o saque do benefício a partir da data em que o valor for disponibilizado na conta.

Consulta do Vale-Gás

Para verificar se você está na lista de beneficiários e foi considerado elegível para o auxílio gás, é possível realizar a consulta do Vale-Gás utilizando o CPF por meio do aplicativo do programa social Bolsa Família. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS.

Com todas essas informações, é possível se manter atualizado sobre o Vale-Gás em 2023. Certifique-se de acompanhar as datas de pagamento e consultar a elegibilidade para garantir o recebimento do benefício. O Vale-Gás é uma importante iniciativa que auxilia as famílias de baixa renda no acesso ao gás de cozinha, promovendo uma melhor qualidade de vida para todos.

VEJA TAMBÉM: Calendário do Bolsa Família de setembro

O calendário de pagamento da parcela de setembro do Bolsa Família já pode ser consultado pelos beneficiários. A Caixa Econômica realiza os repasses nos dez últimos dias úteis, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de setembro de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de setembro (segunda-feira);

NIS de final 2: dia 19 de setembro (terça-feira);

NIS de final 3: dia 20 de setembro (quarta-feira);

NIS de final 4: dia 21 de setembro (quinta-feira);

NIS de final 5: dia 22 de setembro (sexta-feira);

NIS de final 6: dia 25 de setembro (segunda-feira);

NIS de final 7: dia 26 de setembro (terça-feira);

NIS de final 8: dia 27 de setembro (quarta-feira);

NIS de final 9: dia 28 de setembro (quinta-feira);

NIS de final 0: dia 29 de setembro (sexta-feira).

Embora o calendário indique que os pagamentos terão início apenas na próxima semana, um grupo sortudo de beneficiários poderá acessar o valor do Bolsa Família ainda nesta semana. Leia o texto e descubra quem terá o benefício antecipado neste mês de setembro.

