Confira datas de pagamento da aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por garantir a segurança social dos trabalhadores no Brasil, através do pagamento de benefícios como aposentadoria, pensão por morte e auxílio-doença. Para facilitar o acesso dos beneficiários aos seus pagamentos, o Ministério da Previdência Social divulga anualmente o calendário de pagamento dos benefícios do INSS.

O Calendário de Pagamento

O calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2023 foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social e traz as datas de pagamento para o mês de setembro. Ao todo, 37 milhões de aposentados e pensionistas serão contemplados com os depósitos, que terão início na próxima semana.

Variação de Datas de Pagamento

As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício recebido. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os pagamentos ocorrem em datas distintas daqueles com renda mensal superior ao piso nacional. É importante que os beneficiários observem o último número do cartão de benefício para saber a data exata de recebimento, desconsiderando o dígito verificador após o traço.

Calendário de Pagamento em Setembro de 2023

A seguir, apresentamos o calendário de pagamento dos benefícios do INSS para o mês de setembro de 2023, separado de acordo com o valor do benefício:

Beneficiários com Renda de até um Salário Mínimo

Final do Número do Cartão Data de Pagamento 1 01/09/2023 2 02/09/2023 3 05/09/2023 4 06/09/2023 5 07/09/2023 6 08/09/2023 7 09/09/2023 8 12/09/2023 9 13/09/2023 0 14/09/2023



Você também pode gostar:

Beneficiários com Renda Superior a um Salário Mínimo

Final do Número do Cartão Data de Pagamento 1 e 6 15/09/2023 2 e 7 16/09/2023 3 e 8 19/09/2023 4 e 9 20/09/2023 5 e 0 21/09/2023

Como Consultar o Calendário de Pagamento

Para consultar o calendário de pagamento dos benefícios do INSS, os beneficiários podem acessar o site oficial do INSS ou ligar para a Central de Atendimento do INSS. Além disso, o Ministério da Previdência Social também disponibiliza uma versão impressa do calendário em suas agências de atendimento.

Importância de Conhecer o Calendário de Pagamento

Conhecer o calendário de pagamento dos benefícios do INSS é fundamental para o planejamento financeiro dos aposentados e pensionistas. Saber a data exata de recebimento permite que os beneficiários se programem melhor para o pagamento de contas e despesas mensais.

Evitar Atrasos e Transtornos

Além disso, conhecer o calendário de pagamento evita atrasos e transtornos. Com a data em mãos, os beneficiários podem se organizar para receber o benefício no dia correto, evitando filas e aglomerações nas agências bancárias.

O calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2023 traz as datas de pagamento para o mês de setembro. É importante que os beneficiários estejam atentos à data de pagamento de acordo com o valor do benefício recebido. Conhecer o calendário de pagamento é fundamental para o planejamento financeiro e para evitar atrasos e transtornos. Acesse o site oficial do INSS ou consulte a versão impressa do calendário para obter mais informações sobre as datas de pagamento.

Fila de espera do INSS

A atual situação da fila de espera do INSS é preocupante. Um programa federal lançado em julho tinha como meta reduzir a fila de espera do INSS. Antes do lançamento do programa, cerca de 1,8 milhão de pessoas aguardavam atendimento. A maioria dessas pessoas estava à espera de benefícios assistenciais ou previdenciários, como aposentadoria. Além disso, aproximadamente 600 mil pessoas estavam aguardando pela perícia médica.

Apesar dos esforços para diminuir a fila de espera, o sistema automatizado do INSS ainda enfrenta dificuldades para analisar todos os pedidos dentro de um prazo razoável. Segundo dados do Portal da Transparência, até o dia 28 de agosto, havia cerca de 1,691 milhão de pedidos parados, o que representa uma queda de 5,7% em relação ao mês de junho.

O programa federal para redução da fila de espera

O programa federal lançado pelo governo tinha como objetivo reduzir o tempo de espera para a concessão dos benefícios do INSS para 45 dias. Para alcançar essa meta, o governo passou a pagar um bônus aos servidores que analisassem os processos, além do horário de trabalho. No entanto, mesmo com essas medidas, a fila de espera ainda é considerável.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, declarou que desde o início do programa, cerca de 200 mil pessoas conseguiram sair da fila de espera. No entanto, é importante ressaltar que essa redução diz respeito apenas aos requerimentos iniciais, ou seja, a primeira etapa dos processos. Outros tipos de solicitações, como recursos e pedidos de revisão de benefícios, não foram incluídos nessa contagem e poderiam elevar ainda mais o tamanho da fila.