confira detalhes do novo certame

O Concurso ANS autorizado promete oferecer uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira pública como Especialista em Regulação de Saúde Suplementar.

Desse modo, para que você possa conferir todos os detalhes desse novo certame, desde o número de vagas até a remuneração oferecida aos aprovados, reunimos algumas das principais informações para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Concurso ANS autorizado: confira os detalhes

Conforme dito anteriormente, o Concurso ANS é uma notícia muito aguardada por aqueles que aspiram a uma carreira na Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Desse modo, a Ministra Esther Dweck anunciou recentemente que 35 vagas estarão disponíveis para o cargo de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar. Aliás, a exigência de escolaridade é de nível superior em qualquer área.

Com isso, os concurseiros de plantão estão empolgados, visto que o certame já está autorizado.

Remuneração atrativa

Uma das razões pelas quais o Concurso ANS é tão atrativo, é a remuneração que o certame proporciona aos servidores. Assim sendo, com o recente reajuste de 9% nos salários dos servidores públicos federais, os salários iniciais dos cargos da ANS são bastante competitivos.



Você também pode gostar:

Dessa maneira, veja abaixo a remuneração inicial para o cargo de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar:

Classe especial:

III: R$ 22.929,74;

II: R$ 22.386,70;

I: R$ 21.843,68.

Classe B:

V: R$ 21.300,65;

IV: R$ 20.758,76;

III: R$ 20.214,57;

II: R$ 19.672,69;

I: R$ 19.128,51.

Classe A:

V: R$ 18.586,63;

IV: R$ 18.043,60;

III: R$ 17.499,42;

II: R$ 16.957,52;

I R$ 16.413,35.

Confira a distribuição das vagas

Tradicionalmente, a ANS costuma oferecer o maior número de vagas para o estado do Rio de Janeiro. No entanto, há a possibilidade de que outros estados também sejam contemplados, como:

São Paulo;

Minas Gerais;

Paraná;

Bahia;

Pará;

Pernambuco e;

Mato Grosso.

Portanto, candidatos de diversas regiões do país terão a oportunidade de concorrer às vagas.

Como foi o último concurso ANS?

O último concurso da ANS ocorreu em 2015, sob a organização da FUNCAB. Dessa forma, o certame ofertou 102 vagas para os cargos de Técnico em Regulação de Saúde Suplementar e Técnico Administrativo.

Entretanto, para o cargo de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar, o último certame ocorreu em 2013 e é sobre ele que detalharemos a seguir.

Veja as etapas do último concurso para Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (2013)

Quem organizou o concurso de 2013 foi o Cebraspe e ofereceu 81 vagas para os cargos:

Analista administrativo;

Especialização em Regulação de Saúde Suplementar;

Técnico Administrativo e;

Técnico em Regulação de Saúde Suplementar.

Desse modo, os candidatos tiveram que passar pelas seguintes etapas:

Prova objetiva: Composta por 120 questões no formato “CERTO” ou “ERRADO”, abrangendo Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos;

Prova discursiva: Exigiu a redação de um texto dissertativo, de até 30 linhas, sobre tópicos relevantes do mundo contemporâneo;

Avaliação de títulos: Aplicada apenas para os cargos de Especialista e Analista;

Curso de formação: Obrigatório apenas para o cargo de Especialista.

Conteúdo programático

Além disso, o conteúdo programático do último concurso para Especialista em Regulação de Saúde Suplementar incluiu disciplinas como:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Raciocínio Lógico;

Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Legislação Aplicada à Regulação em Saúde;

Regulação Econômica;

Agências Reguladoras;

Defesa da Concorrência e;

Direito do Consumidor.

Preparação para o Concurso ANS

Bem como visto, é essencial preparar-se para o Concurso ANS. No entanto, trata-se de um desafio que exige dedicação, planejamento e estratégia.

Dessa maneira, com as vagas autorizadas para o cargo de Especialista em Regulação de Saúde Suplementar, é importante traçar um plano de estudos sólido e eficiente.

Assim sendo, confira algumas dicas para ajudá-lo a se preparar da melhor maneira possível:

Conheça o edital do Concurso ANS

Primeiramente, para obter um bom preparo para esse certame tão concorrido, é necessário estudar minuciosamente o edital. Aliás, isso ocorre, pois o edital contém informações cruciais sobre o conteúdo programático, o formato das provas, os critérios de avaliação e os procedimentos para inscrição.

Portanto, certifique-se de entender todos os detalhes e requisitos.

Estabeleça um cronograma de estudos

Além disso, um cronograma de estudos com melhor planejamento é essencial. Dessa forma, divida seu tempo de estudo de forma equilibrada entre as disciplinas e áreas de conhecimento exigidas no edital.

Ademais, defina metas diárias ou semanais para garantir um progresso constante. Além disso, veja provas anteriores da ANS ou conteúdos semelhantes para se adaptar ao estilo da prova. Por fim, outra dica é também saber dosar estudos e lazer, não deixe de se divertir e descansar a mente em momentos de lazer, como atividades físicas. Agora que você já sabe tudo sobre o concurso ANS autorizado, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!