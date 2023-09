Confira DICAS DE OURO para conseguir se APOSENTAR

A aposentadoria é um momento importante na vida de qualquer pessoa. É o momento em que podemos desfrutar do merecido descanso e aproveitar todas as conquistas ao longo dos anos de trabalho. No entanto, para garantir um futuro confortável, é essencial planejar e se preparar adequadamente. Neste artigo, vamos compartilhar dicas valiosas para ajudar você a se preparar para a aposentadoria e desfrutar dessa fase da vida com tranquilidade.

Conheça os Requisitos para a Aposentadoria

Antes de iniciar o processo de aposentadoria, é fundamental conhecer os requisitos necessários para obter o benefício. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estabelece critérios específicos, como idade mínima e tempo de contribuição, que devem ser cumpridos para ter direito à aposentadoria. É importante se informar sobre esses requisitos e garantir que você esteja qualificado para solicitar o benefício.

Verifique seu Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é o documento que reúne todas as informações sobre os períodos de contribuição ao INSS. Antes de solicitar a aposentadoria, é essencial verificar se todas as suas contribuições estão corretamente registradas no CNIS. Em alguns casos, pode ocorrer de vínculos e períodos de contribuição não estarem devidamente cadastrados. Para evitar problemas futuros, é importante conferir essas informações e, se necessário, atualizá-las.

Preencha o Pedido de Aposentadoria Corretamente

Ao solicitar a aposentadoria, seja por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site, é fundamental preencher todas as informações corretamente. Além dos dados pessoais, é importante informar todos os vínculos e períodos de contribuição, mesmo aqueles que não constam no CNIS. O sistema do INSS oferece opções para inclusão de documentos, como a Carteira de Trabalho, comprovantes de contribuição e Guia de Previdência Social (GPS). Certifique-se de conferir atentamente os vínculos listados e incluir qualquer informação adicional necessária.

“Inclusive, ele tem a opção de editar as informações previdenciárias que são listadas no Meu INSS”, explica Alba Valeria de Assis, servidora do INSS em Belo Horizonte.

Apresente Documentos Complementares



Caso seja identificada a necessidade de apresentar documentos complementares para comprovar períodos de contribuição ou vínculos que não constam no CNIS, é importante fazer isso de forma adequada. Após a conclusão do requerimento, você tem a opção de inserir os documentos no próprio Meu INSS ou agendar o cumprimento de exigência para entregar a documentação na Agência da Previdência Social mais próxima. Essa etapa é fundamental para garantir que todas as informações estejam corretamente registradas e evitar possíveis indeferimentos.

Utilize a Central 135 do INSS

Se você não possui meios para fazer o requerimento pelo Meu INSS, é possível entrar em contato com a central de atendimento do INSS pelo telefone 135. O mesmo fluxo de informações do aplicativo é seguido pela central, e você poderá informar ao atendente se deseja acrescentar novas informações de vínculos e contribuições que não estejam no CNIS. A central funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, oferecendo suporte para quem precisa de assistência no processo de aposentadoria.

Planeje suas Finanças

Antes de se aposentar, é essencial planejar suas finanças e avaliar sua situação financeira. Faça um levantamento de todas as suas despesas mensais e verifique se o valor da aposentadoria será suficiente para cobrir esses gastos. Considere também a possibilidade de realizar investimentos para garantir uma renda adicional na aposentadoria. Planejar suas finanças com antecedência ajudará a garantir um futuro mais tranquilo e confortável.

Mantenha-se Atualizado sobre a Legislação Previdenciária

A legislação previdenciária está em constante evolução, e é importante ficar atento às mudanças que possam afetar sua aposentadoria. Mantenha-se atualizado sobre as novas regras e requisitos estabelecidos pelo INSS, para garantir que você esteja sempre cumprindo as exigências necessárias para obter o benefício. Procure informações confiáveis em fontes oficiais e, se necessário, consulte um profissional especializado em direito previdenciário.

Cuide da sua Saúde

Uma aposentadoria tranquila também depende de uma boa saúde. Ao longo dos anos de trabalho, é comum negligenciarmos alguns cuidados com nossa saúde. Antes de se aposentar, faça uma avaliação médica completa e estabeleça hábitos saudáveis. Mantenha uma alimentação equilibrada, pratique exercícios físicos regularmente e faça exames preventivos. Cuidar da sua saúde é fundamental para desfrutar plenamente da sua aposentadoria.

Aproveite seus Hobbies e Interesses

A aposentadoria é o momento ideal para aproveitar seus hobbies e interesses. Reserve tempo para se dedicar às atividades que você mais gosta, seja viajar, praticar esportes, ler, cozinhar ou qualquer outra atividade que te traga prazer. Ter atividades que te motivem e tragam satisfação durante a aposentadoria é essencial para manter a mente ativa e desfrutar dessa fase da vida de forma plena.

Busque Apoio e Companhia

Por fim, não subestime o poder do apoio e da companhia durante a aposentadoria. Manter-se conectado com amigos, familiares e comunidade é fundamental para evitar o isolamento e a solidão. Busque participar de grupos de interesse, associações ou clubes que possam proporcionar companhia e interação social. Compartilhar experiências e viver momentos ao lado de pessoas queridas é uma das melhores formas de aproveitar a aposentadoria.

A aposentadoria é uma fase da vida repleta de possibilidades e oportunidades. Com o devido planejamento e preparação, é possível garantir um futuro confortável e desfrutar plenamente dessa fase tão esperada. Siga essas dicas valiosas e esteja preparado para aproveitar cada momento da sua aposentadoria com tranquilidade e felicidade.

Lembre-se de que o processo de aposentadoria pode variar de acordo com cada situação e é importante buscar informações atualizadas junto ao INSS e profissionais especializados para garantir que você esteja cumprindo todos os requisitos necessários. Aproveite essa nova etapa da sua vida e desfrute de um futuro tranquilo e próspero.