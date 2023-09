Ter uma presença sólida no LinkedIn é um passo fundamental para quem busca oportunidades profissionais. Em um mundo com mais de 850 milhões de usuários na plataforma, é crucial saber como se destacar e melhorar o seu perfil do LinkedIn.

Como aprimorar o seu perfil do LinkedIn: confira estratégias para atrair a atenção de recrutadores

O título profissional, localizado logo abaixo do seu nome no LinkedIn, é mais importante do que você imagina. Desse modo, ele deve conter palavras-chave relacionadas à sua área de atuação para aumentar sua visibilidade na plataforma. Já que os recrutadores frequentemente filtram candidatos usando palavras-chave associadas às vagas em aberto.

A importância do resumo do seu perfil

O resumo profissional, na seção “Sobre”, é a próxima parada dos recrutadores após analisar seu título profissional. Nele, você deve resumir sua trajetória profissional, objetivos de carreira e disponibilidade para novos contatos.

Dessa forma, destaque suas habilidades e inclua palavras-chave relacionadas à sua área para melhorar sua visibilidade nos resultados de pesquisa.

Descreva sua trajetória profissional em detalhes

A seção de experiência profissional, logo abaixo do resumo, é crucial. Por isso, seja detalhado ao descrever suas realizações, responsabilidades e, sempre que possível, forneça números e resultados tangíveis.

Em resumo, quanto mais detalhada for a descrição, maiores serão suas chances de chamar a atenção de um recrutador. Pois se um perfil não possui uma descrição de experiência e uma boa apresentação, o recrutador não pode avaliar se o candidato possui as habilidades necessárias para a vaga.



Destaque seu histórico acadêmico

Além da experiência profissional, seu histórico acadêmico também é relevante. Sendo assim, liste sua graduação, cursos livres e outras capacitações relevantes. Contudo, seja honesto sobre seu nível de habilidade em cada competência listada. Já que indicar uma habilidade sem tê-la pode prejudicar sua candidatura.

Escolha uma foto de perfil adequada

De modo geral, uma foto de perfil de qualidade é essencial. Em média, perfis com foto recebem 27 vezes mais visualizações do que perfis sem foto, de acordo com o LinkedIn. Portanto, é relevante que sua foto seja nítida, com um fundo neutro e boa iluminação. Além disso, sua roupa na foto deve refletir o ambiente de trabalho que você busca.

Peça recomendações de colegas de trabalho

Solicite recomendações de colegas de trabalho e escreva recomendações para outros profissionais sempre que possível. Uma vez que ter várias referências sobre o seu trabalho ajuda o recrutador a formar uma visão mais completa do seu perfil.

Utilize ferramentas gratuitas do LinkedIn

O LinkedIn oferece ferramentas gratuitas para medir e melhorar seu sucesso na plataforma. Em suma, o Social Selling Index (SSI) é uma delas, que avalia seu perfil em quatro categorias: estabelecimento de marca profissional, encontrar pessoas certas, interagir com insights e construção de relacionamentos. Desse modo, uma pontuação alta, acima de 80, destaca seu perfil.

Além disso, o LinkedIn oferece cursos gratuitos que podem ajudar a desbloquear seu potencial na rede social e aprimorar suas habilidades profissionais.

Aborde recrutadores sem receio

Se você se sente qualificado para uma vaga específica, não hesite em entrar em contato com um recrutador. Já que essa abordagem não será mal vista, pelo contrário, pode direcionar você para futuras oportunidades.

Sendo assim, o LinkedIn é uma plataforma poderosa para networking profissional, portanto, use-a a seu favor. Em resumo, melhorar o perfil do LinkedIn é uma tarefa essencial para quem busca oportunidades no mercado de trabalho.

Certamente, com essas estratégias práticas, você estará mais preparado para chamar a atenção dos recrutadores e aumentar suas chances de sucesso na plataforma. Portanto, aproveite as ferramentas disponíveis e não subestime o poder do seu perfil no LinkedIn. Assim, poderá se direcionar no mercado de trabalho de forma objetiva.