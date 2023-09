O verão chegou e com ele, as temidas ondas de calor. Com as altas temperaturas assolando diversas cidades brasileiras, a busca pelo alívio térmico torna-se uma prioridade. Manter-se hidratado e vestir roupas leves são passos essenciais nesse cenário. No entanto, diante desse desafio de manter o conforto térmico, é fundamental focar também em um elemento igualmente essencial: o consumo de energia elétrica.

Confira estratégias para ECONOMIZAR energia elétrica durante ondas de calor

É tentador recorrer a dispositivos de resfriamento, como aparelhos de ar-condicionado, mas isso pode resultar em surpresas desagradáveis nas contas de energia no final do mês.

Ajuste adequado do termostato do ar-condicionado

Muitas pessoas adoram um ambiente bem gelado, mas manter o termostato do ar-condicionado em temperaturas muito baixas pode ser um desperdício de energia. Em resumo, cada grau a menos no termostato aumenta significativamente o consumo de eletricidade. Portanto, ajuste-o para uma temperatura confortável, mas não exageradamente fria.

Ventiladores: uma opção mais eficiente energeticamente

Uma alternativa mais econômica e eficiente energeticamente em relação ao ar-condicionado é o uso de ventiladores. Uma vez que eles não apenas consomem menos energia, mas também ajudam a circular o ar, criando uma sensação de frescor. Utilize ventiladores para manter o ambiente agradável e economizar energia.

Isolamento adequado

Assegure-se de que a sua residência esteja adequadamente isolada para prevenir a penetração do calor. Uma vez que um isolamento adequado nas paredes e telhado ajuda a manter a temperatura interna mais estável, reduzindo a necessidade de resfriamento constante.



Você também pode gostar:

Vedações e isolamento em portas e janelas

Portas e janelas mal vedadas podem permitir a entrada de ar quente e a saída do ar fresco, tornando seu sistema de resfriamento menos eficaz. Sendo assim, verifique e corrija qualquer vedação defeituosa. Desse modo, poderá manter o calor do lado de fora e o ar-condicionado funcionando de forma mais eficiente.

Cuidado com o calor do sol

Durante o dia, mantenha cortinas e persianas fechadas para bloquear a entrada de luz solar direta. Isso porque a radiação solar aquece o interior da casa, tornando necessário o uso excessivo do ar condicionado.

Programação do termostato

Em resumo, investir em um termostato programável é uma ótima maneira de economizar energia. Uma vez que ele permite ajustar automaticamente a temperatura quando você não estiver em casa, economizando energia quando não for necessário manter sua casa extremamente fresca. Isso é especialmente útil durante as horas em que você está ausente.

Manutenção regular do ar-condicionado

Se você optar por usar o ar-condicionado, certifique-se de realizar manutenções regulares no sistema. Visto que limpar os filtros e verificar vazamentos de refrigerante garantem que o aparelho funcione com máxima eficiência, economizando energia e prolongando sua vida útil.

Eletrodomésticos eficientes

Eletrodomésticos com alta classificação energética são essenciais para reduzir o consumo de eletricidade. Concentre-se principalmente na geladeira, pois ela opera constantemente. Desse modo, evite abrir a geladeira com frequência e não a deixe aberta por muito tempo, pois isso aumenta a carga de trabalho do compressor.

Iluminação eficiente

Substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED de baixo consumo é uma decisão inteligente. Pois, além de consumirem menos energia, as lâmpadas LED geram menos calor, o que ajuda a manter o ambiente mais fresco.

Hábitos conscientes

Adote hábitos conscientes para economizar energia. Dessa forma, desligue dispositivos eletrônicos quando não estiverem em uso. Além disso, evite o uso de fornos e fogões durante o pico de calor do dia e programe a máquina de lavar e secar roupa para funcionar durante as horas mais frescas.

Pequenas ações podem fazer uma grande diferença na sua conta de luz. Em conclusão, enfrentar as ondas de calor sem comprometer o orçamento de energia elétrica é possível com algumas medidas simples.