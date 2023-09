Confira lista de 6 editais abertos com salários até R$ 19 MIL

Os concursos públicos estão a todo o vapor. As oportunidades são para vários níveis de escolaridade, além de salários totalmente atrativos.

Em razão disso, separamos mais detalhes e dicas de como se inscrever nas vagas ofertadas.

Vagas de concursos públicos

Como mencionado acima, as chances são para vários níveis de escolaridade. Porém, o que mais chama a atenção é a estabilidade financeira e os salários valorizados de acordo com a carreira. Confira:

Concurso Prefeitura de São Francisco de Paula (RS)

A Prefeitura de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, está promovendo um concurso público que oferece um total de 63 vagas para cargos em diferentes níveis de formação. Os salários iniciais para essas vagas variam entre R$ 1.305,35 e R$ 16.000,10.

Os candidatos interessados podem efetuar suas inscrições diretamente no site da organizadora do concurso até o dia 13 de outubro. As taxas de inscrição variam de R$ 80,00 a R$ 120,00, e as provas estão programadas para serem realizadas no dia 3 de dezembro

Concurso Prefeitura de Tupanciretã (RS)

A Prefeitura de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, está realizando um concurso público para criar um cadastro reserva de candidatos em cargos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a até R$ 6.990,55.



As inscrições podem ser feitas no site da organizadora do concurso entre 25 de setembro e 25 de outubro. As taxas de inscrição variam de R$ 82,65 a R$ 165,30. As provas estão programadas para acontecer no dia 26 de novembro.

Concurso público Prefeitura de Baixo Guandu (ES)

A Prefeitura de Baixo Guandu, no Espírito Santo, está promovendo um novo concurso público com o objetivo de formar um cadastro reserva para diversos cargos que exigem diferentes níveis de escolaridade. Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 3.000,00.

Os interessados em participar do concurso devem realizar o cadastro no site da banca IDESG durante o período de 19 de setembro a 3 de outubro e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 50,00 a R$ 90,00. A data da prova está agendada para o dia 19 de novembro de 2023

Concurso Prefeitura de Maravilha (SC)

A Prefeitura de Maravilha, em Santa Catarina, está promovendo um concurso público que oferece um total de 19 vagas em cargos que abrangem todos os níveis de formação. Os salários para essas vagas podem chegar a até R$ 11.145,25.

Os candidatos interessados podem realizar suas inscrições por meio do site da organizadora durante o período que vai de 13 de setembro a 15 de outubro. As taxas de inscrição variam de R$ 80,00 a R$ 120,00. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 12 de novembro.

Concurso Prefeitura de Curvelo (MG)

A Prefeitura de Curvelo, em Minas Gerais, lançou um edital com a oferta de 445 vagas para diversos cargos que abrangem todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais para essas vagas variam de R$ 1.372,80 a R$ 19.002,05.

Os candidatos interessados poderão realizar suas inscrições no site da banca organizadora durante o período que vai de 20 de novembro a 20 de dezembro. As taxas de inscrição variam entre R$ 50,00 e R$ 100,00. As provas estão agendadas para serem aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024

Concurso público Prefeitura de Apuiarés (CE)

Foi recentemente publicado o edital do Concurso da Prefeitura de Apuiarés, que oferece um total de 126 vagas em cargos com diferentes níveis de escolaridade e salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 7.151,98.

Algumas das principais vagas incluem: Assistente Social (3 vagas); Psicólogo (3 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (20 vagas); Recepcionista (3 vagas); Manipulador de Alimentos – Merendeira (5 vagas); Professor de Educação Física (4 vagas); Professor de Matemática (4 vagas); Professor de Português (5 vagas); Agente Administrativo (1 vaga); e Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga).

As inscrições podem ser feitas no site da banca Consulpam entre 12 de setembro de 2023 e 4 de outubro de 2023. É necessário pagar uma taxa de inscrição que varia de R$ 60,00 a R$ 140,00. A data da prova está agendada para 19 de novembro de 2023