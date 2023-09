Confira lista de presentes que cabem no seu bolso

: Os carrinhos são um dos brinquedos mais populares entre as crianças. Existem diversos modelos, desde os carros de corrida até os caminhões e ônibus. Eles permitiram horas de diversão e estimularam a imaginação das crianças.

Bonecas

: As bonecas são um clássico presente para as meninas. Além de serem ótimas companheiras de brincadeiras, elas também auxiliam no desenvolvimento emocional e social das crianças.