Os bancos agora estão compartilhando informações cruciais sobre os juros dos empréstimos consignados do INSS, uma modalidade concedida a quem tem salário, aposentadoria ou pensão creditados em conta-corrente.

Confira novas informações sobre os juros do crédito consignado do INSS

A Dataprev, empresa de tecnologia e informações do governo federal, iniciou um processo importante de validação e recebimento das taxas de juros aplicadas pelos bancos nos empréstimos consignados.

Essa ação faz parte de novas regulamentações destinadas a aumentar a transparência em relação aos custos dessa modalidade de crédito para os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Conforme informa o INSS, a partir do final de outubro, os aposentados e pensionistas terão a possibilidade de acessar essas informações por meio do extrato disponível no Meu INSS.

Detalhes dos juros

De acordo com o INSS, a partir do final de outubro, ao consultar o extrato de empréstimos pelo Meu INSS, o cidadão terá a capacidade de visualizar a quantidade de juros cobrados em cada empréstimo que realizou.

Além disso, no Meu INSS, estará disponível uma lista com informações sobre as taxas de juros praticadas pelos diferentes bancos. Essas novas regulamentações visam simplificar o acompanhamento dos dados relacionados aos empréstimos consignados.

Como consultar o extrato de empréstimos?

Se você é um beneficiário do INSS e deseja verificar o extrato de seus empréstimos, siga os passos abaixo:



Acesse o Meu INSS (meu.inss.gov.br) ou utilize o aplicativo para celular.

Informe o seu CPF e senha.

Clique em “do que você precisa?” e digite “extrato de empréstimo”.

Dentro da relação de serviços oferecidos, escolha o serviço que você precisa.

Em seguida, indique o número do benefício que deseja verificar.

Clique em “baixar PDF”.

O que mudou?

Em suma, a modalidade de empréstimo consignado é disponibilizada para aqueles que recebem salário, aposentadoria ou pensão com créditos em conta-corrente.

Desse modo, este tipo de empréstimo é caracterizado por ser descontado diretamente na folha de pagamento ou aposentadoria do cliente, tornando-o fácil de ser contratado e apresentando uma das taxas de juros mais baixas do mercado.

A partir do fim de março, um novo limite máximo de juros para empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento foi estabelecido em 1,97% ao mês, resultado de um acordo entre o governo e os bancos.

Empréstimos ativos

Conforme informa o INSS, atualmente, 16.995.121 aposentados e pensionistas têm empréstimos consignados ativos, representando quase a metade do total de beneficiários do instituto.

As resoluções relacionadas a essas alterações foram publicadas neste ano e já estão em vigor. Em suma, uma delas estipula que as instituições financeiras devem fornecer ao INSS e à Dataprev informações detalhadas em cada operação de empréstimo consignado.

Desse modo, incluindo as taxas de juros mensais e anuais, o custo efetivo total, a data do primeiro desconto, os valores do imposto sobre operações etc. Adicionalmente, essa resolução estipula que as instituições devem disponibilizar informações diárias sobre as taxas oferecidas para operações de empréstimos consignados recém-contratadas.

Médias divulgadas

A outra resolução propõe ao Banco Central do Brasil que eleve a frequência da divulgação na internet. Considerando as taxas médias ponderadas praticadas pelas instituições financeiras. Já que atualmente essa divulgação ocorre a cada aproximadamente 15 dias.

Além disso, também propõe o grau de detalhamento das taxas mensais efetivas observadas em operações individuais. Dessa forma, isso visa aumentar a transparência e a informação disponível aos beneficiários do INSS que desejam contratar empréstimos consignados.

Portanto, essas mudanças representam um passo importante em direção à proteção e informação dos beneficiários do INSS. Assim, permitindo que tomem decisões financeiras mais conscientes e informadas sobre empréstimos consignados.

Já que a transparência trazida por essas regulamentações é um avanço significativo na busca por uma experiência bancária mais justa para os aposentados e pensionistas do Brasil.