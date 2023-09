Confira o básico de acentuação para concursos

Você está se preparando para um concurso público e quer garantir uma boa nota na prova de língua portuguesa? Então, você precisa conhecer bem as regras de acentuação gráfica, que são um dos assuntos mais cobrados nas questões de gramática e de interpretação de textos.

Neste artigo, você vai aprender como dominar as regras de acentuação para concursos públicos. Isto é, revisar as principais regras e exemplos de cada caso. Além disso, também vai ver algumas dicas de como estudar esse tema e se preparar para as questões de prova.

A acentuação gráfica consiste no uso de sinais sobre as vogais para indicar qual é a sílaba mais forte das palavras, ou seja, qual é a sílaba tônica. Além disso, os sinais de acentuação também podem servir para marcar se as vogais são abertas ou fechadas. Bem como, para diferenciar o significado de palavras com a mesma grafia, mas significados diferentes.

Quais são os sinais de acentuação na língua portuguesa?

Os sinais de acentuação que usamos na língua portuguesa são quatro:

Acento agudo (´): usado para marcar as vogais abertas (á, é, ó) ou as vogais tônicas i e u em algumas situações;

Acento circunflexo (^): usado para marcar as vogais fechadas (â, ê, ô) ou para diferenciar palavras homógrafas;

Acento grave (`): usado para indicar a crase, ou seja, a fusão da preposição a com o artigo a ou com os pronomes demonstrativos aquele(s), aquela(s) ou aquilo;

Trema (¨): usado para indicar que a letra u deve ser pronunciada nos grupos gue, gui, que e qui. Esse sinal foi abolido pelo Acordo Ortográfico de 1990, mas ainda pode aparecer em nomes próprios estrangeiros ou derivados.

Como identificar a sílaba tônica das palavras?

Para saber como acentuar as palavras corretamente, é preciso saber identificar qual é a sílaba tônica delas. Para isso, podemos classificar as palavras em três tipos, de acordo com a posição da sílaba tônica:

Oxítonas: são as palavras que têm a última sílaba como tônica. Exemplos: café, cipó, urubu;

Paroxítonas: são as palavras com a penúltima sílaba como tônica. Exemplos: árvore, fácil, lâmpada;

Proparoxítonas: são as palavras que têm a antepenúltima sílaba como tônica. Exemplos: lúcido, médico, música.

Dessa maneira, as regras de acentuação variam de acordo com o tipo de palavra e com o som final dela. Portanto, vejamos as principais regras para cada caso:

Acentuação das oxítonas

As oxítonas recebem acento nas seguintes situações:

Se terminarem em vogal aberta (a, e ou o) seguida ou não de s. Exemplos: sofá, você, cipós, avós;

Se terminarem em em ou ens . Exemplos: armazém, alguém, parabéns, deténs;

Se terminarem em ditongo aberto (éu, éi ou ói) seguido ou não de s. Exemplos: chapéu, herói, anzóis, troféus.

Acentuação das paroxítonas

As paroxítonas recebem acento nas seguintes situações:

Se terminarem em i ou is . Exemplos: táxi, júri, lápis, biquíni;

Se terminarem em us . Exemplos: vírus, bônus, ônus;

Se terminarem em consoante (r, l, n, x ou ps). Exemplos: mártir, útil, hífen, tórax, bíceps;

Se terminarem em nasal (ã ou ão) seguida ou não de s. Exemplos: ímã, órfão, ímãs, órfãos;

Se terminarem em um ou uns . Exemplos: álbum, fórum, álbuns, fóruns;

Se terminarem em ditongo aberto (éi, éu ou ói). Exemplos: jóquei, céu, anzóis.

Acentuação das proparoxítonas

As proparoxítonas são sempre acentuadas, independentemente do som final. Por exemplo, palavras como lógico, sílaba, plástico, música.

Como estudar acentuação para concursos públicos?

Depois de revisar as regras básicas de acentuação para concursos públicos, veja algumas dicas de como estudar esse tema. Então, é hora de se preparar para as questões de prova:

Leia bastante

A leitura é uma das melhores formas de assimilar as regras de acentuação e ampliar o seu vocabulário. Portanto, procure ler textos de diferentes gêneros e fontes, sempre atento à grafia e à pronúncia das palavras.

Faça exercícios

A prática é essencial para fixar o conteúdo e testar os seus conhecimentos. Para isso, resolva questões de provas anteriores ou de simulados online sobre acentuação gráfica e verifique os seus acertos e erros.

Consulte um dicionário

Sempre que tiver dúvida sobre a acentuação de uma palavra, consulte um dicionário atualizado e confiável. Aliás, você pode usar um dicionário impresso ou online.

Revise as regras

Por fim, não deixe de revisar as regras de acentuação periodicamente, para não esquecer os detalhes e as exceções. Você pode usar resumos, esquemas ou mapas mentais para facilitar a memorização.

A acentuação gráfica é um assunto importante para quem vai prestar um concurso público, pois pode fazer a diferença na hora da prova. Além de garantir uma boa escrita, conhecer as regras de acentuação também ajuda na compreensão e na interpretação dos textos.