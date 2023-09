Confira o prazo para RECADASTRAMENTO no Bolsa Família

O prazo para recadastramento no Bolsa Família precisa ser cumprido de forma rigorosa, para que o recebimento do benefício seja mantido. Famílias da cidade de Condado, no estado da Paraíba, precisam fazer essa atualização cadastral para garantir que todas as informações estão corretas e, assim, poder continuar recebendo o valor mensal sem impasses. Saiba mais a seguir.

Qual o prazo para recadastramento no Bolsa Família?

O prazo estipulado pelos órgãos públicos da cidade de Condado, na Paraíba, é dia 31 de outubro. Até lá, todas as famílias cadastradas no Bolsa Família precisarão procurar uma unidade do CRAS, especialmente aquela onde fez o seu cadastro, a fim de atualizar os dados e garantir que tudo esteja adequado.

Essa atualização é uma convocação, ou seja, todos os titulares precisam fazê-la para não correr o risco de perder a oportunidade de receber o benefício. Para tanto, lembre-se de separar os documentos de toda a sua família, a fim de apresentar no momento do recadastramento e assim disponibilizar informações completas sobre o núcleo familiar.

Os documentos são:

Documentos pessoais, como o RG;

Comprovante de renda, como folha de pagamento;

Comprovante de residência, como a conta de luz atualizada.

Lembrando que os documentos apresentados devem ser de todos os membros da família, normalmente, e não apenas do titular, ok? Fique atento a isso.

O que acontece se perder o prazo?



O prazo para recadastramento no Bolsa Família precisa ser levado em consideração pelos beneficiários por um motivo importante: quando o prazo não é cumprido, corre-se o risco de ter o benefício bloqueado, ficando de fora dos próximos pagamentos que serão feitos.

Portanto, não deixe o tempo passar e procure uma unidade do CRAS para manter os seus dados sempre atualizados e de acordo com as exigências dos órgãos governamentais.

Essa medida, além de ser importante para manter o seu cadastro ativo, também é uma forma de o Governo combater potenciais fraudes. Afinal, às vezes há núcleos familiares que, com o passar do tempo, não necessitam mais receber o benefício social, porém, por falta de atualização cadastral continuam recebendo o valor mensalmente, o que é inadequado.

Por isso, reúna os documentos necessários e vá até uma unidade do CRAS para garantir a sua atualização.

Além das convocações, lembre-se do recadastramento a cada dois anos

Além de o Governo solicitar o recadastramento no Bolsa Família em situações específicas, esse tipo de solicitação também é feita a cada dois anos. Por exemplo, se você atualizou o cadastro hoje, deverá atualizá-lo novamente até 24 meses após esta data.

Isso porque esse é o período máximo que um cadastro pode ser mantido sem nenhuma atualização. Lembrando que essas atualizações a cada dois anos não excluem as convocações, como a que está sendo realizada no município de Condado. Por mais que você tenha atualizado recentemente, se o município convoca para um novo recadastramento, é necessário cumprir a convocação para não perder o benefício.