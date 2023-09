confira o que a agência diz sobre os fenômenos

Depois de muitas discussões nas redes sociais, a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) divulgou nesta quinta-feira (14) um relatório sobre objetos voadores não identificados, conhecidos popularmente como OVNIs. No texto, a agência classifica estes objetos como fenômenos aéreos não identificados.

O documento, no entanto, não faz uma análise dos objetos que foram previamente avistados por seres humanos. A ideia deste relatório, que conta com 36 páginas, é estabelecer uma espécie de protocolo com uma série de abordagens científicas para o estudo desse OVNIs daqui para frente.

Segundo o diretor da Nasa, Bill Nelson, o relatório aponta que a agência poderá usar dados, inteligência artificial e machine learning para investigar os OVNIs. Segundo ele, a ideia também é dar publicidade aos resultados destes estudos, para “evitar o sensacionalismo em torno do tema em todo o mundo”.

“[Encomendamos esse relatório] com algumas metas em mente: entender como a Nasa pode estudar OVNIs de uma perspectiva científica, mudar a conversa de sensacionalismo para ciência e ter certeza de que as informações sobre o que encontrarmos ou recomendarmos sejam compartilhadas de forma transparente pelo mundo”, declarou Nelson.

Os ovnis são extraterrestres?

Mas então entramos na questão que levanta a curiosidade de muita gente ao redor do mundo. O que diz o novo relatório da Nasa sobre os OVNIs já encontrados? Afinal, estamos falando de seres extraterrestres, ou algo de cunho sobrenatural? De acordo com a Agência a resposta é não.

Assim como disse no último mês de maio, a Nasa voltou a dizer que não existe nenhum tipo de evidência de origem extraterrestre para os fenômenos que estão sendo divulgados em redes sociais. “A equipe de estudo independente da Nasa não encontrou nenhuma evidência de que os óvnis tenham origem extraterrestre, mas não sabemos o que são esses óvnis”, disse Bill Nelson.

“Está em nosso DNA explorar e perguntar por que as coisas são como são. (…) E há muito mais para aprendermos”, ponderou.

Falta de dados



A própria Nasa reconhece que o atual sistema de estudo não estaria sendo suficiente para entender estes fenômenos. “Nós sabemos que existem dados faltando. Para suas análises em outras áreas, a Nasa sempre usa uma abordagem científica e boa parte dos eventos de OVNIs não apresentam essa qualidade nos dados”, declarou David Spergel, presidente da equipe independente que produziu o estudo.

“O trabalho mostrou que boa parte dos eventos foram identificados como aviões, balões e drones. Na análise de anomalias, o primeiro passo é eliminar a possibilidade de ser um evento convencional antes de seguir em frente e identificar novos fenômenos”, completou ele.

ET no México

A Nasa pode até falar que não há indícios de vida extraterrestre, mas a verdade é que algumas autoridades do mundo discordam veementemente desta declaração. Nesta semana, o ufólogo e jornalista Jaime Maussan fez uma apresentação no México mostrando os restos mumificados encontrados no Peru. Ele alegou que se tratam de extraterrestres.

Dois pequenos corpos foram apresentados no momento. Ambos possuem cerca de 60 cm e teriam sido encontrados na região das Linhas de Nazca, em Cusco, no Peru, ainda no ano de 2015. A apresentação não ocorreu em qualquer lugar, mas no congresso mexicano, especificamente na assembleia pública para Regulação de Fenômenos Aéreos.

“São seres não humanos. Não foram recuperados em naves, eles foram encontrados em minas de diatomáceas (algas) e posteriormente fossilizados”, disse o ufólogo.

No entanto, é importante lembrar que Maussan é visto por parte da comunidade científica como um “farsante”. Entre outros pontos, ele já foi acusado de falsificar corpos de múmias humanas para dar a impressão de que se tratavam de corpos de extraterrestres. O ufólogo nega as acusações.