Confira opções para abrir uma conta PJ de forma rápida e online

Possuir uma conta PJ é essencial para aqueles que almejam o êxito em seus empreendimentos. Visto que misturar as contas de pessoa física (PF) com as de pessoa jurídica (PJ) é um dos erros mais comuns cometidos por empreendedores iniciantes.

Segundo o Sebrae, três em cada 10 microempreendedores individuais (MEIs) fecham as portas em até cinco anos de atividade no Brasil, e um dos principais motivos para essa estatística alarmante é a falta de controle financeiro, de capital de giro e a dificuldade para ter acesso a crédito.

Clareza financeira

Ter uma conta PJ permite que o empreendedor tenha clareza quanto ao faturamento, fluxo de caixa e capital de giro da empresa. Sendo assim, isso facilita o planejamento financeiro e a tomada de decisões estratégicas.

Além disso, uma conta PJ torna as movimentações financeiras com clientes, como pagamentos e cobranças, mais simples e profissionais.

Simplifica pagamento de despesas

Fazer pagamentos de despesas relacionadas ao negócio se torna mais eficiente, uma vez que todas as transações estão registradas em uma única conta.

Existem diversas opções de bancos para abrir uma conta PJ, incluindo bancos digitais e tradicionais. A seguir, apresentaremos duas opções de cada tipo:

Nubank

O Nubank oferece a abertura de conta PJ de forma 100% online, através do seu site ou aplicativo. Desse modo, a conta é livre de tarifas e inclui serviços como Pix gratuito, cartão PJ com função débito, área de cobranças e emissão de boletos pelo aplicativo.

Cora

Cora é um banco digital especializado em conta PJ, destacando-se por oferecer serviços que auxiliam na administração do negócio. Em resumo, isso inclui gestão de cobranças completa, emissão de boletos ilimitados gratuitos e cartão de crédito empresarial.

Itaú

O Itaú, um banco tradicional com agências físicas, permite a abertura de conta PJ de forma presencial. Contudo, a conta PJ Itaú possui taxa de manutenção, variando de acordo com o plano escolhido, mas o banco costuma oferecer promoções vinculadas à contratação da maquininha Rede para reduzir ou zerar essas tarifas.

Santander

Além de oferecer uma conta PJ, o Santander disponibiliza ferramentas focadas no desenvolvimento do negócio do cliente. Desse modo, o CoPiloto Santander ajuda novos empresários na gestão digital do negócio, proporcionando facilidade na administração de estoque, registro de pagamentos, controle de fluxo de caixa, emissão de notas e histórico dos clientes, tudo em um só lugar.

Além disso, o banco oferece o Programa Avançar, que promove o empreendedorismo e fornece recursos como webséries, podcasts e eventos exclusivos gratuitamente.

Como abrir uma conta para a minha empresa?

Cada banco tem suas exigências, contudo, a maneira de abrir a conta pode ser parecida entre as instituições. A exemplo, se você deseja abrir uma conta PJ no Santander, siga este passo a passo:

Acesse o Serasa eCred e clique em “abra sua conta PJ Santander”.

Você será redirecionado para o site do banco, onde poderá clicar em “Abra sua conta”.

Informe seu CNPJ e clique em “Continuar”.

Complete com seus dados pessoais, como nome completo, e-mail, CPF e celular, lembrando que apenas o proprietário da empresa pode abrir a conta PJ.

Um código de seis números será enviado por SMS para o seu celular; digite-o e clique em “continuar”.

Forneça os dados da empresa, como endereço, e-mail, telefone, e declare que o Brasil é o país de constituição do negócio e seu domicílio fiscal.

Na próxima tela, informe se é MEI ou não, selecione a atividade econômica da sua empresa e o faturamento anual.

Responda a um questionário sobre seu negócio, incluindo o perfil dos clientes e fornecedores, tipo de produto ou serviço oferecido e como pretende movimentar sua conta.

Preencha os dados solicitados.

Envie fotos dos seus documentos e tire uma selfie.

Personalize sua conta e confira todas as informações.

Sua proposta será enviada, e em até 3 dias úteis, o banco entrará em contato por e-mail ou SMS para análise da sua solicitação.