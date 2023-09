Confira os detalhes do concurso PC SP! Oferta de 3500 vagas

Você tem o sonho de se tornar um policial civil em São Paulo, mas não sabe quais são os requisitos, as etapas e as dicas para se preparar para esse concurso? Você quer saber quais são as funções, as vagas e os salários oferecidos pelo edital do concurso PC SP? Aliás, você quer ficar por dentro das datas e dos prazos do concurso PC SP? Então, este artigo é para você!

Neste artigo, vamos te mostrar os detalhes do concurso PC SP. Assim, a publicação ocorreu no dia 1º de setembro de 2023, com a oferta de 3500 vagas para as funções de Delegado, Escrivão, Investigador, Médico Legista e Perito Criminal.

Informações gerais do concurso PC SP

Antes de entrarmos nos detalhes de cada cargo, vamos apresentar algumas informações gerais que valem para todos os candidatos do concurso PC SP. Por isso, veja a seguir:

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp até o dia 10 de outubro de 2023, mediante pagamento de taxa de R$ 113,06;

Enquanto, a prova preambular terá a duração de 4 ou 5 horas (dependendo do cargo). Enquanto, a sua aplicação ocorrerá na data provável de 26 de novembro de 2023. Logo, a prova terá 100 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 30 questões sobre Noções de Direito; 14 questões sobre Noções de Criminologia; 10 questões sobre Noções de Informática; 6 questões sobre Noções de Lógica; e 40 questões sobre Língua Portuguesa. Sendo assim, para o cargo de Delegado, haverá também questões sobre Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Administrativo e Criminologia;

Provas discursiva, oral, prática e títulos do concurso PC SP

A prova discursiva terá a duração de 4 horas. Assim, a sua aplicação acontecerá provavelmente no dia 19 de dezembro de 2023. Ainda, consistirá na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema relacionado à área jurídica ou técnica do cargo escolhido;

A prova prática será aplicada apenas para as funções de Escrivão e Perito Criminal. Para o cargo de Escrivão, a prova consistirá em uma digitação de um texto predefinido em um computador fornecido pela banca. Enquanto, para o cargo de Perito Criminal, a prova consistirá em uma análise pericial em uma cena simulada;



O teste de aptidão física será aplicado apenas para as funções de Investigador e Médico Legista. Em suma, consistirá em quatro exercícios: corrida, barra fixa, abdominal e natação;

A comprovação de idoneidade e conduta acontecerá mediante investigação social. Dessa forma, a sua realização é responsabilidade da Academia da Polícia Civil (Acadepol) durante todo o período do concurso. Por fim, os candidatos deverão apresentar documentos pessoais e profissionais que comprovem a sua idoneidade moral e a sua conduta ilibada;

A prova oral será aplicada apenas para o cargo de Delegado. E consistirá em uma arguição pública sobre temas relacionados ao conteúdo programático do edital;

A prova de títulos será aplicada para todas as funções.

Cargos do Concurso PC SP

Na sequência, apresentam-se algumas informações sobre as funções do concurso PC SP:

Delegado

O cargo de Delegado é o mais disputado e o mais bem remunerado do concurso PC SP. Enquanto, o edital destina 552 vagas para esse cargo, que exige nível superior em Direito e carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior. Desse modo, o salário inicial é de R$ 15.037,99.

O Delegado é o responsável por dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades de polícia judiciária e administrativa da Polícia Civil. Assim, ele também exerce funções de polícia preventiva e repressiva, instaura e preside inquéritos policiais e procedimentos administrativos, entre outras atribuições.

Escrivão

O cargo de Escrivão é o que oferece o maior número de vagas no concurso PC SP. Já o edital destina 1333 vagas para esse cargo, que exige nível superior em qualquer área e carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior. O salário inicial é de R$ 5.879,68.

O Escrivão é o responsável por lavrar termos, autos e mandados; expedir intimações; acompanhar investigações. Além disso, deve cumprir diligências; entre outras atividades relacionadas à função policial.

Investigador

O cargo de Investigador é o que exige maior habilidade física no concurso PC SP. Enquanto, o edital destina 1250 vagas para esse cargo, que exige nível superior em qualquer área e carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior. O salário inicial é de R$ 5.879,68.

O Investigador é o responsável por realizar diligências investigatórias; coletar dados e informações. Bem como, executar operações policiais; efetuar prisões; entre outras atividades relacionadas à função policial.

Perito Criminal

Por fim, o cargo de Perito Criminal é o que exige maior conhecimento técnico no concurso PC SP. O edital destina 249 vagas para esse cargo, que exige nível superior em áreas específicas, como Engenharia, Física, Química, Biologia, Farmácia, Medicina Veterinária, entre outras. O salário inicial é de R$ 10.849,71.

O Perito Criminal é o responsável por realizar perícias criminais; coletar vestígios; analisar provas materiais; emitir laudos periciais; entre outras atividades relacionadas à função policial.