Confira os detalhes do edital CREFITO 3

O edital CREFITO 3 é uma ótima chance para quem quer ingressar na carreira pública. Ainda mais, para quem deseja atuar em uma instituição que fiscaliza e orienta o exercício profissional dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Os salários variam de R$ 5.098,56 a R$ 7.461,50, além de diversos benefícios.

Neste artigo, vamos mostrar tudo sobre o edital CREFITO 3, desde os requisitos para se candidatar até as etapas do concurso.

Requisitos para se candidatar ao edital CREFITO 3

Para se candidatar ao edital CREFITO 3, é preciso atender a alguns requisitos básicos, que são:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo;

Não ter antecedentes criminais ou contravenções penais.

Além desses requisitos gerais, há também requisitos específicos para cada cargo. Aliás, que se relacionam à escolaridade, à experiência profissional e à habilitação legal para o cargo. Por isso, veja a seguir os requisitos para cada cargo:

Escriturário: ensino médio completo;

Analista Financeiro: ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, com registro no respectivo conselho de classe;

Analista de Suporte: ensino superior completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação, com registro no respectivo conselho de classe;

Designer: ensino superior completo em Design Gráfico ou Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, com registro no respectivo conselho de classe;

Fiscal: ensino superior completo em Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, com registro no respectivo conselho de classe.

Inscrições para o edital CREFITO 3



Você também pode gostar:

As inscrições para o edital CREFITO 3 devem ser feitas pela internet, por meio do site da banca organizadora Nosso Rumo. Sendo assim, o período de inscrição vai do dia 18 de setembro ao dia 17 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 59,00 para os cargos de nível médio e de R$ 79,00 para os cargos de nível superior.

Os candidatos que se enquadrarem nos critérios de isenção da taxa de inscrição devem solicitar o benefício no mesmo site da inscrição, entre os dias 25 e 29 de setembro. Ademais, a divulgação dos resultados dos pedidos de isenção acontecerá no dia 4 de outubro.

Por fim, os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros ou às vagas destinadas às pessoas com deficiência devem preencher a autodeclaração no ato da inscrição. Bem como, se submeter à verificação durante a seleção.

Etapas do edital CREFITO 3

O edital CREFITO 3 será composto por duas etapas: provas objetiva e discursiva. As duas etapas acontecerão no dia 19 de novembro, na cidade de São Paulo (SP).

A prova objetiva valerá 100 pontos e será composta por 50 questões de múltipla escolha, sendo:

Para o cargo de Escriturário: 10 questões de Língua Portuguesa, cinco questões de Matemática e Raciocínio Lógico, cinco questões de Noções de Informática, cinco questões de Atualidades e Conhecimentos Gerais e 25 questões de Conhecimentos Específicos;

Para os demais cargos: 10 questões de Língua Portuguesa, cinco questões de Matemática e Raciocínio Lógico, cinco questões de Noções de Informática, cinco questões de Atualidades e Conhecimentos Gerais e 25 questões de Conhecimentos Específicos.

Sendo assim, será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 50% de acertos do total da prova e no mínimo 20% de acertos em cada disciplina.

A prova discursiva valerá 10 pontos. Em resumo, consistirá na elaboração de uma redação sobre um tema relacionado à área de atuação do cargo. Entrará na avaliação, o conteúdo, a estrutura e a expressão do texto.

Vale destacar que só serão as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva e classificados.

Dicas para se preparar para o edital CREFITO 3

O edital CREFITO 3 é uma excelente oportunidade para quem quer trabalhar no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região, que abrange o estado de São Paulo. No entanto, a concorrência é grande e o nível de exigência é alto. Por isso, é preciso se preparar bem para essa prova.

Para se preparar para o edital CREFITO 3, você pode seguir algumas dicas, como:

Estudar com antecedência e planejamento, seguindo o conteúdo programático do edital e resolvendo questões anteriores;

Revisar os assuntos mais importantes e cobrados nas provas, como Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Atualidades e Conhecimentos Específicos;

Treinar a escrita da redação, observando os critérios de conteúdo, estrutura e expressão;

Manter uma rotina de estudos equilibrada, cuidando da alimentação, da hidratação e do descanso;

Por fim, buscar apoio de cursos preparatórios online ou presenciais, que oferecem materiais didáticos, videoaulas, simulados e orientação pedagógica.

Para se preparar para o edital CREFITO 3 é preciso ter disciplina e esforço. Ao estudar os conteúdos corretos, é possível obter a aprovação.