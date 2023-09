Confira os principais concursos abertos da semana

50 vagas para o cargo de Oficial de Chancelaria, com remuneração inicial de R$ 10.169,77 e requisito de nível superior em qualquer área. Enquanto, as inscrições vão de 22 de setembro a 11 de outubro de 2023, no site do Cebraspe. Por fim, a prova está prevista para o dia 10 de dezembro de 2023;

Aqui, há a disponibilidade de 50 vagas para os cargos de Analista em Ciência e Tecnologia e Tecnologista. Além disso, o salário inicial está no valor de R$ 5.913,57 e requisito de nível superior em áreas específicas. As inscrições vão de 22 de setembro a 11 de outubro de 2023, no site do Cebraspe. A previsão é que a aplicação aconteça no dia 10 de dezembro de 2023;