Confira os principais concursos da educação previstos

Se você é um profissional da educação que sonha em ingressar no serviço público, fique atento às oportunidades que estão por vir. Pois, diversos concursos da educação estão previstos para serem realizados entre setembro e dezembro de 2023, em diferentes níveis e regiões do país.

São milhares de vagas para cargos como professor, pedagogo, técnico em assuntos educacionais, entre outros. Neste artigo, vamos apresentar os principais concursos da educação previstos, com informações sobre as vagas, os requisitos, as remunerações e as etapas de seleção.

Concurso SEDUC Roraima

Um dos concursos previstos para setembro é o da Secretaria de Estado da Educação e Desporto de Roraima (SEDUC RR). Sendo assim, o certame deve oferecer 1.650 vagas para professores de diversas disciplinas, com carga horária de 25 horas semanais.

Para participar, é necessário ter licenciatura na área específica. Enquanto, a remuneração inicial varia entre R$ 2.831,56 e R$ 3.782,94, dependendo da titulação do candidato. Aliás, a banca organizadora será o Instituto AOCP e a taxa de inscrição será de R$ 100,00. Os candidatos serão submetidos a provas objetivas e discursivas, além de avaliação de títulos.

Concurso SEMED Manaus

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED Manaus) também deve lançar o seu edital em setembro. Assim, a previsão é o que certame distribuirá 2.000 vagas para professores do ensino fundamental e médio.

As áreas contempladas são: artes; ciências; educação física; ensino religioso; geografia; história; língua inglesa; língua portuguesa; matemática; pedagogia; sociologia; filosofia; física; química; biologia; e espanhol. Então, para se candidatar, é preciso ter licenciatura na área que pretende se inscrever.

A remuneração inicial é de R$ 2.557,40 para uma jornada de 20 horas semanais. Enquanto, a banca organizadora será o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e a taxa de inscrição será de R$ 95,00. Por fim, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas.



Concurso SEDUC AM

Outro concurso previsto para setembro é o da Secretaria Estadual de Educação do Amazonas (SEDUC AM). Logo, o órgão deve abrir 8 mil vagas para professores do ensino fundamental e médio, com carga horária de 20 horas semanais.

As disciplinas abrangidas são: arte; biologia; ciências; educação física; filosofia; física; geografia; história; língua espanhola; língua inglesa; língua portuguesa; matemática; química; sociologia; anos iniciais do ensino fundamental. Aliás, também incluem educação especial – deficiência auditiva/surdez; educação especial – deficiência intelectual; educação especial – deficiência visual; educação especial – educação de surdos e educação especial – intérprete de libras.

Para concorrer, é preciso ter licenciatura na área de interesse. Então, a remuneração inicial é de R$ 2.076,54 para uma jornada de 20 horas semanais. A banca organizadora ainda não foi definida, mas a expectativa é que seja o Instituto Acesso.

Por fim, a avaliação dos candidatos ocorrerão por meio de provas objetivas, discursivas e de títulos.

Concurso UTFPR

O último concurso que vamos destacar neste artigo é o da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Desse modo, o órgão deve publicar o edital até o final do ano, com 215 vagas para professores do magistério superior, com carga horária de 40 horas semanais.

As áreas contempladas são: administração; arquitetura e urbanismo; ciência da computação; ciências biológicas; ciências contábeis; ciências sociais; design; direito; economia; educação; engenharia civil; engenharia de produção; engenharia elétrica; engenharia mecânica; engenharia química; filosofia; física; letras; matemática; pedagogia; psicologia; química; e tecnologia da informação. Para concorrer, é preciso ter doutorado na área de interesse.

A remuneração inicial varia entre R$ 4.472,64 e R$ 10.074,18, dependendo da titulação do candidato. Por enquanto, não há definição da banca organizadora, mas a expectativa é que seja a própria UTFPR. Sendo assim, a avaliação dos candidatos acontece por meio de provas escritas, didáticas, práticas e de títulos.

Concurso Prefeitura de Florianópolis SC

Outro concurso que está previsto para dezembro é o da Prefeitura de Florianópolis SC. Dessa maneira, o órgão deve abrir 1.000 vagas para professores do ensino fundamental e médio, com carga horária de 20 ou 40 horas semanais.

As disciplinas são: arte; ciências; educação física; geografia; história; língua inglesa; língua portuguesa; matemática; anos iniciais do ensino fundamental.

Para concorrer, é preciso ter licenciatura na área de interesse. Enquanto, a remuneração inicial varia entre R$ 2.886,15 e R$ 4.151,33, dependendo da carga horária e da titulação do candidato. A banca organizadora ainda não foi definida, mas a expectativa é que seja a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Dessa forma, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e de títulos.

Como você viu, os próximos meses prometem para os concurseiros da educação. Sendo assim, são diversas opções de concursos previstos, com vagas para todos os níveis de escolaridade e salários atrativos.

Para não perder nenhuma chance, é importante se antecipar aos editais e iniciar a sua preparação o quanto antes. Para isso, conte com a ajuda de materiais de qualidade, professores experientes e simulados atualizados.