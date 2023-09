Confira os principais concursos PM para 2023

Se você tem o sonho de fazer parte da Polícia Militar e servir à sociedade com honra e dedicação, saiba que 2023 pode ser o seu ano. Pois, há diversos concursos PM previstos ou autorizados para este ano, com vagas para diferentes cargos, níveis de escolaridade e regiões do país.

Neste artigo, vamos te mostrar os principais concursos PM que estão com inscrições abertas ou previstas, ou com provas a partir de 01 de setembro. Então, fique por dentro e prepare-se!

Concurso PM-SP 2023

O concurso da Polícia Militar de São Paulo é um dos mais aguardados pelos concurseiros. Afinal, oferece um grande número de vagas e uma remuneração atrativa.

A publicação do edital do concurso PM-SP 2023 ocorreu em junho. Desse modo, prevê a oferta de 2.700 vagas para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe no Quadro de Praças masculino e feminino para atuação na Polícia Ostensiva. O salário inicial é de R$ 4.852,21.

As inscrições vão até o dia 27 de julho e podem ser feitas no site da Fundação Vunesp, que é a banca organizadora do certame. Logo, a taxa é de R$ 57,00. As provas objetivas serão realizadas no dia 17 de setembro em várias cidades do estado, como São Paulo, Campinas, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Concurso PM-DF 2023

O concurso da Polícia Militar do Distrito Federal é outro que chama a atenção pela quantidade e diversidade de vagas ofertadas. Sendo assim, a publicação do edital do concurso PM-DF 2023 aconteceu em maio Assim, o certame destina-se ao preenchimento de 46 vagas para o Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares (CFOPM) e para o Curso de Habilitação ao Quadro de Capelães Policiais Militares (CHQCPM).



Para o cargo de Oficial Combatente, são 40 vagas, sendo 36 para homens e 4 para mulheres. O salário inicial é de R$ 7.947,50. Enquanto, para o cargo de Capelão Militar, são 6 vagas, sendo 4 para Sacerdote Católico Apostólico Romano e 2 para Pastor Evangélico.

O salário inicial é o mesmo do cargo de Oficial Combatente. As inscrições foram até o dia 31 de julho e os interessados podem fazer no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), que é a banca organizadora do concurso. A taxa é de R$ 88,00.

Por fim, as provas objetivas serão realizadas no dia 24 de setembro em Brasília.

Concurso PM-RN 2023

O concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte é uma ótima oportunidade para quem quer ingressar na carreira policial no Nordeste. O edital do concurso PM-RN 2023 foi publicado em julho e visa preencher 211 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e para o Curso Superior Técnico em Segurança Pública (CSTSP).

Para o cargo de Oficial Combatente, são 180 vagas, sendo 162 para homens e 18 para mulheres. Para o cargo de Técnico em Segurança Pública, são 31 vagas, sendo 28 para homens e 3 para mulheres. Assim como, o salário inicial é de R$ 2.904,00.

As inscrições vão até o dia 13 de agosto e podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é a banca organizadora do concurso. A taxa é de R$ 180,00 para Oficial e R$ 110,00 para Técnico. Enquanto, a aplicação das provas objetivas acontecerá no dia 10 de setembro em Natal.

Concurso PM-PB 2023

O concurso da Polícia Militar da Paraíba é uma das novidades deste ano, pois está com edital aberto desde julho. Estão disponíveis 900 vagas para o cargo de Soldado, sendo 810 para o sexo masculino e 90 vagas para o sexo feminino. Sendo assim, o salário inicial é de R$ 4.206,87.

As inscrições vão até o dia 30 de agosto e podem ser feitas no site da Fundação Vunesp, que é a banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 57,00. Por último, a aplicação das provas objetivas acontecerá no dia 29 de outubro em várias cidades do estado.

Concurso PM-PR 2023

O concurso da Polícia Militar do Paraná é um dos mais esperados pelos concurseiros do Sul do país. Pois, promete ofertar um grande número de vagas e uma boa remuneração. O concurso PM-PR 2023 está previsto para ter a realização ainda este ano. Além disso, terá a oferta de 650 vagas, sendo 600 para praças e 50 para oficiais.

A comissão especial para organização e realização do concurso foi formada em janeiro de 2023. Assim, vale destacar que a publicação do último edital do concurso ocorreu em dezembro de 2020, com a oferta de 2.400 vagas para soldado.

As provas objetivas aconteceram em março de 2021 e a divulgação do resultado final acontece em agosto de 2021. O salário inicial de um soldado é de R$ 4.263,67 e o de um oficial é de R$ 7.947,50.

A Polícia Militar é uma instituição respeitada e valorizada pela sociedade. Além disso, oferece benefícios como estabilidade, ascensão profissional e reconhecimento.