Confira os principais concursos Saúde estaduais, municipais e federais

O concursos saúde são uma excelente oportunidade para os profissionais em vários níveis de escolaridade. Veja abaixo os editais estaduais, municipais e federais.

Além disso, é importante pontuar que há vários cargos e oportunidades abertas.

Concursos Saúde

Acompanhe a lista:

Ministério da Saúde

O órgão vai aderir ao concurso unificado. Ao todo serão 220 vagas para Tecnologista. O edital deve sair em 2024. Vale lembrar que é alta a expectativa do certame.

Concurso Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tomou a decisão de não aderir ao Concurso Nacional Unificado proposto pelo Ministério da Gestão e da Inovação. É importante notar que a decisão da ANVISA se baseou no fato de que já possuem um planejamento avançado e um cronograma estabelecido para seu próprio concurso, e aderir ao concurso unificado poderia atrasar seus planos.

A decisão de não aderir a um concurso nacional unificado é uma escolha estratégica que as organizações fazem com base em seus próprios requisitos e cronogramas. Cada instituição tem suas necessidades específicas de recrutamento e processos de seleção, e esses fatores podem influenciar a decisão de participar ou não de um concurso unificado. Veja os concursos saúde



Você também pode gostar:

UFU MG

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU MG) para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação, com oportunidades na área da saúde. Essas oportunidades podem ser uma excelente opção para profissionais que desejam trabalhar na área acadêmica e administrativa de uma universidade.

É importante que os interessados se inscrevam dentro do prazo estabelecido, que vai de 28 de setembro a 13 de outubro, através do site de seleções da UFU MG. Além disso, é fundamental que os candidatos se preparem adequadamente para as provas, que estão previstas para o dia 29 de outubro.

Para aqueles que desejam concorrer às vagas de Técnico em Radiologia e Médico/Medicina da Família e Comunidade, é importante revisar os requisitos específicos de cada posição e seguir as instruções de inscrição fornecidas no edital.

Mais editais

Bombeiro DF

O concurso Bombeiro DF está confirmado e previsto para este ano, com a expectativa de que o edital seja publicado até dezembro. Essa notícia é muito aguardada por aqueles que desejam ingressar na carreira de bombeiro no Distrito Federal.

Com 356 vagas previstas, o concurso oferecerá oportunidades em diversos cargos, incluindo Oficiais Médicos, Oficiais Cirurgiões Dentistas, Oficiais Complementares, Oficiais Combatentes e Praças. Essa variedade de cargos permite que candidatos com diferentes formações e habilidades encontrem uma posição que se alinhe com seus interesses e qualificações.

Para os interessados em participar deste concurso, é importante ficar atento às atualizações e ao edital oficial quando for publicado. Além disso, é fundamental preparar-se adequadamente para as etapas do processo seletivo, que podem incluir provas escritas, testes físicos e avaliações médicas, dependendo do cargo. Veja mais concursos saúde

Fiocruz

O órgão decidiu não participar do Concurso Nacional Unificado, apesar dos méritos da proposta desse concurso unificado. A Fiocruz justificou sua decisão devido às muitas especificidades de seu próprio concurso e ao direcionamento institucional de viabilizar sua organização própria para o concurso de 2023.

A Fiocruz anunciou a oferta de 300 vagas em seu concurso, sendo 100 para Analista de Gestão em Saúde, 100 para Pesquisador em Saúde Pública e 100 para Tecnologista em Saúde Pública. Essas são oportunidades importantes para profissionais que desejam contribuir para a pesquisa e gestão em saúde pública.

Para aqueles interessados em participar do concurso da Fiocruz, é importante ficar atento às atualizações e ao edital oficial quando for publicado. Certamente, essas vagas serão muito disputadas, dada a importância do trabalho realizado pela Fiocruz no campo da saúde pública.