Confira os próximos concursos Bancários 2023

Se você está em busca de novas oportunidades na área bancária, não pode deixar de conferir os próximos concursos bancários que ocorrerão em 2023. Com a oferta de vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade, os concursos bancários são uma excelente alternativa para quem deseja estabilidade e bons salários.

Além disso, as instituições financeiras oferecem uma série de benefícios e oportunidades de crescimento profissional. Portanto, esteja preparado para enfrentar a concorrência e aproveite essa chance para conquistar um emprego no setor bancário. Boa leitura!

Concursos bancários 2023: Concurso SUSEP

A Superintendência de Seguros Privados, ou SUSEP, está prestes a realizar um aguardado concurso público. Isso marca uma oportunidade significativa para aqueles que aspiram a uma carreira no setor de seguros no Brasil.

Assim, a SUSEP confirmou oficialmente a solicitação de 302 vagas para o cargo de Analista Técnico, que exige nível superior de escolaridade. Além disso, há também 188 vagas destinadas ao cargo de Agente Executivo, de nível intermediário.

Este concurso é especialmente significativo, uma vez que o último certame realizado pela SUSEP ocorreu em 2010, quando foram ofertadas apenas 138 vagas para o cargo de Analista Técnico.

Com a abertura de 302 vagas desta vez, existe uma grande expectativa e interesse por parte dos candidatos que buscam ingressar nesta instituição fundamental para o mercado de seguros privados no Brasil.

A comunidade de concursandos aguarda com ansiedade informações detalhadas sobre o edital, incluindo datas, conteúdo programático e critérios de seleção. Afinal, a realização deste concurso representa uma oportunidade valiosa para profissionais que desejam contribuir para a regulação e supervisão do mercado de seguros no país.

Concurso BNDES



O concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode estar à beira de importantes desenvolvimentos. Afinal, durante sua cerimônia de posse como o novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante sinalizou a expectativa de uma retomada nos concursos dentro da instituição.

Este anúncio é significativo, considerando que o último concurso realizado pelo BNDES aconteceu em 2012, tendo sido organizado pela Fundação Cesgranrio. Além disso, a possibilidade de um novo concurso BNDES despertou grande interesse entre os candidatos que buscam oportunidades no setor financeiro e de desenvolvimento econômico do Brasil.

Agora, os candidatos estão ansiosos por mais informações sobre as futuras vagas, requisitos, datas e detalhes do processo seletivo. Isso poderá representar uma chance valiosa para profissionais em busca de carreiras sólidas e desafiadoras no BNDES.

Concurso Banco Central

O concurso do Banco Central do Brasil (BACEN) também está programado para ocorrer em 2024, trazendo boas notícias para aqueles que almejam uma carreira no setor financeiro e econômico do país. A instituição anunciou a autorização de 100 vagas para este próximo certame, demonstrando seu compromisso com a renovação de seu quadro de servidores.

Além disso, o cronograma divulgado pelo BACEN indica que a banca organizadora será escolhida em outubro. O edital será publicado até 19 de janeiro de 2024. As provas estão programadas para ocorrer entre março e abril de 2024, oferecendo aos candidatos um tempo adequado para preparação.

Além disso, o Programa de Capacitação (Procap) está agendado para setembro e outubro de 2024, e a admissão dos novos servidores está prevista para acontecer entre fevereiro e março de 2025, de forma coletiva.

Este concurso representa uma oportunidade valiosa para profissionais interessados em contribuir para a gestão econômica e financeira do Brasil por meio de uma carreira no Banco Central.

Concursos bancários 2023: Concurso STN

Ademais, o tão aguardado concurso da Secretaria do Tesouro Nacional, ou STN, recebeu autorização oficial. Ele promete abrir oportunidades significativas para profissionais que desejam se dedicar à área de finanças e controle.

Este certame disponibilizará um total de 40 vagas destinadas ao cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, destacando-se como uma oportunidade de destaque no cenário de concursos públicos no Brasil.

É importante ressaltar que o último concurso realizado para a STN ocorreu em 2012 e não possui mais validade. Portanto, a abertura deste novo processo seletivo tem grande expectativa, uma vez que oferece a chance de ingressar em um órgão de relevância no contexto econômico e fiscal do país.

Os detalhes sobre o edital, datas de inscrição, conteúdo programático e cronograma ainda aguardam divulgação. A notícia da autorização já despertou o interesse de muitos candidatos que almejam uma carreira sólida na Secretaria do Tesouro Nacional.

Agora que você já sabe mais sobre alguns concursos bancários de 2023, comece sua preparação desde já e garanta uma boa colocação no processo seletivo e uma vaga nessa instituição. Até a próxima!