Confira os tipos de EMPRÉSTIMO oferecidos pelo Banco e veja como pedir

O Nubank é uma instituição financeira digital que tem como objetivo descomplicar o dia a dia das pessoas, devolvendo a elas o controle sobre suas vidas financeiras. Como parte dessa missão, o banco oferece diferentes tipos de empréstimos para atender às diversas necessidades dos clientes. Desta forma, neste artigo, vamos explorar em detalhes cada um dos tipos de empréstimos disponíveis no Nubank e como solicitá-los.

Empréstimo Pessoal do Nubank

O Empréstimo Pessoal é uma das modalidades oferecidas pelo Nubank. Com ele, é possível solicitar uma quantia em dinheiro de forma rápida e fácil, diretamente pelo aplicativo do banco. Para simular o empréstimo, basta acessar o aplicativo, digitar o valor que você precisa, escolher o número de parcelas desejado e verificar os juros e o valor total que será pago. É importante destacar que, quanto maior o número de parcelas, maior será a taxa de juros.

Como Solicitar o Empréstimo Pessoal no Nubank

Para solicitar o Empréstimo Pessoal no Nubank, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do Nubank e clique em “Pegar emprestado” na tela inicial; Leia as orientações e toque em “Calcular empréstimo”; Escolha um motivo para o empréstimo; Digite o valor desejado, escolha o número de parcelas e a data de pagamento da primeira parcela; Clique na seta no canto inferior esquerdo para avançar; Revise as informações do empréstimo e toque em “Continuar”; Leia o contrato e confirme a contratação; Digite sua senha de 4 dígitos e pronto! O valor solicitado será transferido para sua conta do Nubank.

NuConsignado

Outra opção de empréstimo oferecida pelo Nubank é o NuConsignado, voltado para servidores públicos federais. Essa modalidade de empréstimo possui juros menores e as parcelas são descontadas diretamente do holerite do cliente. O pagamento pode ser feito em até 96 parcelas.

Como Solicitar o NuConsignado no Nubank



Você também pode gostar:

Para solicitar o NuConsignado no Nubank, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do Nubank e toque em “Empréstimos e Consignado” na tela inicial; Selecione a opção “Quero simular” na parte de NuConsignado; Escolha o perfil de servidor público federal e clique em “Novo contrato”; Autorize o Nubank a acessar sua margem consignável através do site Faça a simulação digitando o valor desejado e escolhendo o número de parcelas; Verifique os juros, as condições e o valor total do empréstimo e confirme com sua senha de 4 dígitos; Autorize novamente o site para dar anuência no contrato; Após a anuência, o valor solicitado será transferido para sua conta do Nubank.

Empréstimo com Garantia

O Nubank também oferece a opção de Empréstimo com Garantia, que pode ser realizado de duas formas: utilizando dinheiro guardado como garantia ou utilizando o Tesouro Direto como garantia.

No caso do empréstimo com dinheiro guardado como garantia, o valor que você possui guardado na função de Resgate Planejado pode ser utilizado como garantia. Dependendo do valor guardado, o Nubank pode oferecer a você um empréstimo. O pagamento pode ser feito em até 24 parcelas, e a primeira parcela pode ser paga até 90 dias após a contratação.

Já o empréstimo com Tesouro Direto como garantia permite que você obtenha um valor de empréstimo até duas vezes maior que a quantia utilizada como garantia. Nessa modalidade, o título do Tesouro Direto continua investido e rendendo até o fim do empréstimo.

Como Solicitar o Empréstimo com Garantia no Nubank

Para solicitar o Empréstimo com Garantia no Nubank, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do Nubank e selecione a opção de empréstimo; Escolha o objetivo do seu empréstimo; Toque em “Entenda mais sobre o nosso Empréstimo com dinheiro guardado” ou “Empréstimo com investimento como garantia”; Para saber mais sobre a garantia, verifique o link “Como funciona a garantia”; Continue para simular quantas vezes quiser; Verifique o resumo do empréstimo com os valores detalhados; Continue para revisar e contratar o empréstimo; Após a conclusão do processo, o dinheiro será transferido para sua conta do Nubank.

Empréstimo FGTS com Antecipação do Saque Aniversário

A Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS no Nubank é uma modalidade de empréstimo que permite aos clientes antecipar até 12 parcelas do Saque-Aniversário do FGTS. O saldo do FGTS é utilizado como garantia de pagamento, possibilitando ao cliente ter o valor disponível em sua conta do Nubank em até um dia útil, sem precisar esperar pelo mês de seu aniversário para sacar.

Como Solicitar a Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS no Nubank

Para solicitar a Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS no Nubank, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do Nubank e toque em “Pegar emprestado” ou “Empréstimo”; Na tela de Antecipação do Saque-Aniversário FGTS, clique em “Saiba como autorizar” se desejar obter mais informações detalhadas sobre o processo de autorização no aplicativo do FGTS; Caso já tenha aderido ao Saque-Aniversário e autorizado o Nubank no app do FGTS, você pode clicar diretamente na opção para confirmar a autorização; Insira a quantia que deseja antecipar e escolha o número de parcelas; Verifique o resumo da simulação e clique em “Continuar”; Leia as informações do contrato e aceite a contratação; Digite sua senha de 4 dígitos e pronto! O dinheiro será transferido para sua conta do Nubank em até um dia útil.

O Nubank oferece uma variedade de opções de empréstimos para atender às necessidades dos seus clientes. Com o Empréstimo Pessoal, NuConsignado, Empréstimo com Garantia e a Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS, é possível obter crédito de forma rápida, fácil e transparente, tudo diretamente pelo aplicativo do Nubank. Agora que você conhece todos os tipos de empréstimos oferecidos pelo Nubank, aproveite para solicitar o empréstimo que melhor se adequa às suas necessidades financeiras. Lembre-se sempre de avaliar as condições e os juros antes de tomar qualquer decisão.