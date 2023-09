Confira se o órgão participará do certame unificado nacional

Estima-se que um novo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), seja realizado no ano que vem, em 2024. A princípio, muitas pessoas estão com dúvidas relacionadas ao certame. Isso se deve ao fato de que existe a possibilidade de a avaliação ser feita junto ao Concurso Nacional Unificado do Governo Federal.

Todavia, o INSS afirma que o concurso unificado, uma proposta do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), será realizado apenas com órgãos relativos ao Poder Executivo Federal. Neste caso, eles tiveram concursos públicos autorizados neste ano de 2023. Portanto, o instituto não deverá mesmo participar deste certame.

É preciso observar que o último concurso público do INSS foi no ano de 2022. Neste caso, deve haver ainda uma convocação dos últimos classificados. Desse modo, espera-se que haja logo um novo certame para o instituto no ano de 2024. De fato, há uma previsão para isso acontecer, mas ainda não houve uma autorização do Governo Federal neste sentido.

Em relação ao Concurso Nacional Unificado, é importante mencionar que serão cerca de 692 vagas disponibilizadas para o ensino médio no novo certame. Ademais, estima-se que milhares de novas oportunidades sejam oferecidas para quem fez o ensino superior, portanto, espera-se milhões de candidatos. nas próximas provas.

Concurso Nacional Unificado

Para as vagas ofertadas pelo Concurso Nacional Unificado, a estimativa é a de que o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) ofereça cerca de 895 oportunidades, sendo que 300 são destinadas ao ensino médio. Aliás, o Ministério da Agricultura, Pecuária, e Abastecimento (MAPA), também está oferecendo 440 vagas, sendo que 240 são de nível médio.

Já a Fundação dos Povos Indígenas (Funai), está oferecendo no Concurso Nacional Unificado, do Governo Federal, 502 vagas no total, sendo que 152 são de nível médio. Os órgãos podem aderir ao certame de maneira voluntária. Em síntese, eles têm até o dia 29 de setembro para se manifestarem sobre seu interesse.

Participação no Concurso Nacional Unificado



Você também pode gostar:

Segue a lista dos órgãos que até o momento deverão participar do Concurso Nacional Unificado:

MCTI : 296 vagas;

CNPQ: 50 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério da Saúde: 220 vagas;

Fiocruz: 300 vagas;

AFT: 900 vagas;

AIE: 300 vagas;

ATI: 300 vagas;

ATPS: 500 vagas;

EPPGG: 150 vagas;

MDIC: 50 vagas;

Ministério da Justiça: 100 vagas;

IBGE: 895 vagas;

Incra: 742 vagas;

Previc: 40 vagas; e

Antaq: 30 vagas.

Concurso INSS em 2024

A solicitação mais recente sobre o concurso público do INSS até o momento foi de cerca de 7.655 vagas. Vale mencionar que seriam 5.819 oportunidades para técnico do seguro social e 1.836 vagas destinadas a analista de seguro social. Dessa maneira, em relação ao cargo de analista, convém observar que são inúmeras oportunidades.

Áreas para analista do seguro social:

Ciências Contábeis

Estatística

Direito

Administração

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Engenharia de Telecomunicações

Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho

Arquitetura

Tecnologia da Informação

Terapia Ocupacional

Pedagogia

Psicologia

Jornalismo

Publicidade e Propaganda

Fisioterapia

Letras

Serviço Social

Vagas para o instituto

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou recentemente que deverá haver um novo certame para o cargo de Perito Médico. Dessa forma, espera-se que haja uma publicação do edital em pouco tempo. Vale ressaltar que o concurso público está presente no Plano Plurianual (PPA) em elaboração para o período de 2024-2027.

Em relação ao salário dos servidores públicos contratados para atuar no INSS, o analista do seguro social irá receber mensalmente, R$9.109,36. Neste sentido, o técnico do seguro social terá um rendimento inicial mensal de R$5.938,52. O perito médico com 20h de serviço, receberá R$7.938. Com 30h de serviço, R$11.906,24. Com 40h de serviço, R$15.875,99 no total.

Nomeação de candidatos

Na semana passada, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), autorizou o INSS a nomear cerca de 250 candidatos no concurso de técnico do seguro social do ano passado. Sendo assim, todos os convocados deverão passar por um período de 30 dias de formação em um local ainda não definido pelo instituto.

Em conclusão, durante esse período, os convocados deverão receber um auxílio financeiro de cerca de 50% da sua remuneração mensal relacionada ao cargo em questão. Se for aprovado, o candidato deverá então apresentar alguns documentos, diplomas e exames médicos. O servidor púbico terá até 30 dias para tomar posse e 15 dias para entrar em exercício.