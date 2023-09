Confira sua NOVA PARCELA no Portal; entenda

Consulta no Portal Cidadão da Caixa

Bolsa Família é um programa do Governo Federal brasileiro que tem como objetivo a transferência direta de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. Com a chegada do mês de setembro, as famílias beneficiárias estão ansiosas para saber sobre a liberação da nova parcela do programa. Neste artigo, vamos abordar todas as informações essenciais sobre o pagamento do Bolsa Família , incluindo o calendário de pagamentos, a consulta no Portal Cidadão da Caixa e o que fazer em caso de bloqueio do benefício.

Uma das principais dúvidas dos beneficiários do Bolsa Família é a partir de quando fica disponível a consulta do programa no Portal Cidadão da Caixa. Geralmente, os valores da nova folha de pagamento são atualizados a partir do dia 10 de cada mês, quando todos os dados dos inscritos são processados pelo Ministério da Cidadania.

Dessa forma, a partir da próxima segunda-feira, dia 11/09, as famílias poderão começar a consultar os valores do Bolsa Família que serão pagos em setembro no Portal Cidadão. Para realizar a consulta, basta acessar o endereço e fazer login com a senha do Caixa Tem ou senha do Portal Cidadão. A senha é a mesma utilizada no aplicativo Caixa Trabalhador e no aplicativo do Bolsa Família.

Situação do Benefício e Valores

Ao realizar a consulta no Portal Cidadão da Caixa, os beneficiários do Bolsa Família poderão conferir a situação do benefício e verificar se a parcela está liberada, bloqueada ou cancelada. Além disso, em casos em que houver algum impedimento para receber o dinheiro, o beneficiário será informado sobre o motivo e as ações que deve tomar para regularizar seu cadastro.

Veja o significado de cada ícone ao lado dos dados de pagamento:

Parcela liberada (ícone verde): benefício disponível para saque a partir da data indicada no calendário de pagamento.

Parcela bloqueada (ícone amarelo): pagamento bloqueado, procure o Gestor do Bolsa Família do seu município para mais informações.

Parcela enviada para crédito (ícone azul escuro): benefício está em processo de crédito em conta. Verifique na conta em que você recebe se os valores já foram creditados.

Parcela cancelada (ícone vermelho): procure o Gestor do Bolsa Família do seu município para mais informações.

Parcela paga (ícone cinza): pagamento atual já foi realizado, confira no calendário a data da próxima parcela.

Parcela pendente (ícone azul claro): valor pendente devido a saque sem finalização. Aguarde regularização ou procure uma agência da Caixa.

Calendário de Pagamentos em Setembro

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de setembro é importante para que os beneficiários saibam quando poderão receber a nova parcela do programa. Os depósitos começam a partir do dia 18/09 para os inscritos com NIS final 1 e seguem até o dia 29/09, quando recebem as famílias com NIS final 0.

Confira o calendário completo do Bolsa Família em setembro/2023:

Data NIS Final 18 de setembro 1 19 de setembro 2 20 de setembro 3 21 de setembro 4 22 de setembro 5 25 de setembro 6 26 de setembro 7 27 de setembro 8 28 de setembro 9 29 de setembro 0

É importante lembrar que até o momento o governo não confirmou se haverá pagamento antecipado para algum grupo específico neste mês. No entanto, o saque antecipado está garantido para os inscritos com NIS 1 e 6, cujo pagamento está previsto para as segundas-feiras. Esses beneficiários terão o dinheiro liberado pelo Caixa Tem no sábado anterior.

O Bolsa Família é um programa essencial que auxilia milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Com a liberação da nova parcela em setembro, é importante que os beneficiários consultem o Portal Cidadão da Caixa para verificar a situação do benefício e conferir os valores a serem recebidos. Além disso, o calendário de pagamentos do Bolsa Família é fundamental para que as famílias planejem suas finanças.

Lembramos que é necessário estar atento aos prazos e orientações fornecidas pelo programa, bem como entrar em contato com o Gestor do Bolsa Família do seu município em caso de dúvidas ou bloqueios. O Bolsa Família é um direito garantido por lei e deve ser utilizado para promover melhorias na qualidade de vida das famílias beneficiárias.

Portanto, não deixe de acessar o Portal Cidadão da Caixa, realizar a consulta do Bolsa Família e garantir o recebimento da nova parcela do programa.