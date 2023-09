Confira TODOS os requisitos para se inscrever no concurso da Fundação Casa

Mais um concurso da Fundação Casa. Dessa vez, o processo seletivo anuncia que as oportunidades são para várias áreas.

As oportunidades são para São Paulo e direcionada aos estudantes de nível superior em diversos cargos. Confira.

Vagas concurso da Fundação Casa

Vale lembrar que os estudantes das seguintes áreas poderão se inscrever:

das áreas de direito, administração de empresas, ciências contábeis, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências da computação, engenharia da computação, engenharia de controle e automação, engenharia de software, jogos digitais, sistemas da informação, sistemas para internet, serviço social, psicologia e pedagogia.

Requisitos do concurso da Fundação Casa

Para se candidatar a essas vagas, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Estar matriculado e cursando os cursos previstos no Quadro de Vagas do edital no ano vigente. Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país. Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de posse. Não ter sido exonerado(a) a bem do serviço público. Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e das obrigações militares, quando do sexo masculino e maior de 18 anos. Não ter realizado estágio por período superior a dezoito meses (corridos ou intercalados) na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA, exceto pessoas com deficiência.

Esses são os critérios que os candidatos devem cumprir para serem elegíveis para as vagas em questão. É importante que os interessados verifiquem o edital completo para obter informações detalhadas sobre o processo de seleção e outros requisitos específicos.



Você também pode gostar:

Os aprovados no concurso da Fundação Casa receberão:

bolsa-auxílio de R$ 625,06 por mês (jornada 20 horas semanais), mais auxílio-transporte de R$ 8,80 por dia.

Como serão as provas do concurso da Fundação Casa

As provas acontecerão on-line e ficarão disponíveis durante o período de inscrição.

Além de língua portuguesa, vai cair conhecimentos gerais. O exame será composto por 20 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma correta.

Como funciona a inscrição?

Os interessados deste processo seletivo poderão se inscrever no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), órgão responsável pela seleção dos estudantes, no link https://pp.ciee.org.br/11397.

As inscrições poderão ser feitas entre estes dias:

14 de setembro e 2 de outubro.

Outras oportunidades

O Bradesco está oferecendo oportunidades por meio do processo seletivo. Ao todo são 240 vagas para vários cargos.

As vagas são para diferentes níveis de escolaridade.

Vagas Bradesco

As oportunidades são para estes cargos:

Agente de Negócios em Cachoeiras de Macacu/RJ, Gerente Assistente em S. Marcos/RS, Agente de Negócios em Itu – CTO/SP, Analista de Contratos Júnior, Gerente Comercial Bradesco Expresso I em Rio Verde de Mato Grosso/MS, Agente de Negócios em Fraiburgo/SC e muitas outras!

Além dos salários compatíveis com o mercado, os servidores ainda receberão os seguintes benefícios:

Remuneração competitiva, participação nos lucros e resultados (PLR), planos de saúde, odontológico e seguro de vida, além de auxílios para refeição, alimentação e transporte.

Como participar deste processo seletivo

Para ter acesso às inscrições basta acessar o link e conferir as oportunidades disponíveis. Encontre o cargo e a região desejada, leia os detalhes da vaga e os requisitos. Se você se identificar, clique em “Inscreva-se” e aguarde o contato da equipe de Recursos Humanos do Bradesco m de auxílios para refeição, alimentação e transporte.

Mais vagas

Mais um concurso público. Dessa vez, o edital anuncia oportunidades para 38 cargos. As vagas são para São Paulo na Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Vale lembrar que o edital ainda está previsto. O certame ainda não tem banca organizadora.

Vagas concurso público

Ainda não foram confirmadas as vagas, porém, espera-se que o edital libere oportunidades para estes cargos:

Advogado;

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal;

Agente Escolar;

Agente Sepultador;

Analista de Sistemas;

Arquiteto;

Auxiliar de Apoio Administrativo;

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;

Bibliotecário;

Biomédico;

Dentista;

Educador Ambiental;

Eletricista de Autos;

Encanador;

Especialista em Rádio/TV e Multimídia;

Fisioterapeuta em Saúde;

Fotógrafo;

Guarda Municipal Feminino 3º Classe;

Guarda Municipal Masculino 3º Classe;

Lavador e Lubrificador;

Mecânico;

Médico Auditor;

Médico Clínico Geral – 20h;

Médico Ginecologista – 20h;

Médico Pediatra – 20h;

Médico Psiquiatra;

Médico Psiquiatra Infantil;

Médico Ultrassonografista;

Motorista – Diversas Secretarias;

Nutricionista;

Operador de Máquinas;

Operador de Rede;

Procurador Jurídico;

Professor de Educação Básica I – 30 h;

Professor de Educação Básica II Educação Artística – 30h;

Professor de Educação Básica II Educação Física – 30h;

Professor de Educação Física – 20 h;

Professor de Educação Física – 40 h.