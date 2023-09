confira vagas abertas e previstas

Você mora em Minas Gerais e está em busca de uma oportunidade no serviço público? Então, você precisa ficar atento aos concursos de Minas Gerais que estão previstos para acontecer ainda este ano. Pois, são chances para todos os níveis de escolaridade e salários que podem chegar a mais de R$ 15 mil.

Neste artigo, vamos mostrar os principais concursos de Minas Gerais que estão com editais anunciados ou autorizados para 2023. Sendo assim, você vai conhecer os requisitos, as vagas, as remunerações e as etapas desses certames, além de dicas de como se preparar para as provas.

Concurso PC MG

O concurso da Polícia Civil de Minas Gerais é um que os concurseiros mais esperam. Pois, oferece vagas para os cargos de Delegado, Escrivão, Investigador e Médico-Legista, que exigem o ensino superior completo em áreas específicas.

A publicação do edital está prevista para o primeiro semestre de 2024, com a oferta de 1.514 vagas. Assim, a remuneração inicial do Delegado é de R$ 12.500,00, a do Escrivão é de R$ 4.098,39. Enquanto, a do Investigador é de R$ 4.098,39. E, por fim, a do Médico-Legista é de R$ 8.874,60.

Além disso, os servidores da PC MG têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-moradia e gratificações.

O concurso da PC MG costuma ser organizado pela Fundação Mariana Resende Costa (FUMARC) e ter provas objetivas, discursivas, físicas, psicológicas e de títulos. Em suma, as provas objetivas costumam cobrar as disciplinas de Língua Portuguesa, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Medicina Legal.

Concurso TJ MG

O concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é outro que está na expectativa dos concurseiros. Pois, oferece vagas para os cargos de Oficial Judiciário e Técnico Judiciário, que exigem o ensino médio e o ensino superior completos, respectivamente.



O edital está previsto para ser publicado no segundo semestre de 2023, com a oferta de 82 vagas. Sendo assim, a remuneração inicial do Oficial Judiciário é de R$ 3.692,61 e a do Técnico Judiciário é de R$ 5.526,00.

Além disso, os servidores do TJ MG têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche, plano de saúde, plano odontológico e gratificações.

O concurso do TJ MG costuma ser organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e ter provas objetivas e discursivas. Por fim, as provas objetivas costumam cobrar as disciplinas de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Noções de Direito e Conhecimentos Específicos.

Concurso SEF MG

O concurso da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais é um dos mais concorridos pelos concurseiros, pois oferece vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, que exige o ensino superior completo em qualquer área.

O edital está autorizado desde 2019 e deve ser publicado em breve, com a oferta de 300 vagas. A remuneração inicial do Auditor Fiscal da Receita Estadual é de R$ 15.681,24. Além disso, os servidores da SEF MG têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-educação, plano de saúde, plano odontológico e gratificações.

O concurso da SEF MG costuma ser organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e ter provas objetivas e discursivas.

As provas objetivas costumam cobrar as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Estatística, Contabilidade Geral, Contabilidade Pública. Assim como, Direito Tributário, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Legislação Tributária.

Concurso SEE MG

O concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais é um dos mais regionais dos concursos de Minas Gerais. Assim, o certame oferece vagas para os cargos de Professor e Especialista em Educação Básica, que exigem o ensino superior completo em áreas específicas.

O edital está previsto para ser publicado no primeiro semestre de 2023, com a oferta de 16.700 vagas. Já a remuneração inicial do Professor é de R$ 2.135,64 e a do Especialista em Educação Básica é de R$ 2.298,80.

Além disso, os servidores da SEE MG têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche, plano de saúde, plano odontológico e gratificações.

A organização do concurso da SEE MG costuma ser pela Fundação Mariana Resende Costa (FUMARC) e ter provas objetivas e de títulos. As provas objetivas costumam cobrar as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos.

Como se preparar para os concursos de Minas Gerais?

Agora que você já conhece os principais concursos de Minas Gerais que estão previstos para acontecer ainda este ano, veja algumas dicas de como se preparar para as provas: