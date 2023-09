Confirmado: JK Dobbins perderá o resto da temporada devido a uma ruptura no tendão de Aquiles

TOs Ravens receberam notícias terríveis durante o terceiro quarto da abertura da temporada contra os Texans.

Correndo de volta JK Dobbins sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e será submetido a uma ressonância magnética para determinar a extensão da lesão, de acordo com Ian Rappaport e Tom Pelissero.

O 24 anos não conseguiu colocar peso no pé enquanto se dirigia para o vestiário após sair do jogo.

Dobbins machucou o tornozelo quando o Corvos estavam liderando o Texanos 6-7 no início do segundo tempo do jogo, aos 10 minutos do 3º quarto.

O running back marcou o primeiro touchdown do jogo para os Ravens no primeiro quarto com um corrida de quatro jardas.

Seu total do dia foi 8 carrega para 22 jardas.

Depois do jogo, que o Corvos ganho 9-25treinador principal, John Harbaughconfirmou a notícia devastadora.

Espera-se agora que a equipe coloque Dobbins na lista reservada de lesionados e perderá o resto da temporada.

O tempo médio de recuperação de um lesão no tendão de Aquiles está entre 6-9 meses.

Como mencionado anteriormente, Dobbins está entrando no último ano de sua contrato de novato então esta lesão será um grande revés em sua esperança de garantir um contrato lucrativo em 2024. Seu salário base para 2023 estima-se que esteja em torno US$ 1,4 milhão de dólares.