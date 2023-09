CONFIRMADO! Saque de R$ 750 será liberado a partir da próxima semana para estes brasileiros

O aplicativo Caixa Tem tem se tornado uma ferramenta essencial para milhões de brasileiros que recebem benefícios sociais e trabalhistas. Com o objetivo de agilizar o atendimento e reduzir as filas nas agências bancárias, o governo federal tem utilizado o Caixa Tem como meio para o repasse de pagamentos. Neste artigo, vamos falar sobre o saque extraordinário de R$ 750 que estará disponível para quem possui uma conta no Caixa Tem a partir da próxima semana.

Como abrir uma conta no Caixa Tem

O processo de abertura de uma conta no Caixa Tem é bastante simples. Para aqueles que têm direito ao Bolsa Família ou ao vale-gás, a conta é aberta automaticamente em nome do beneficiário. Basta baixar o aplicativo Caixa Tem em seu celular e criar um login. O acesso ao aplicativo pode ser feito através do número do CPF, e-mail, celular e uma senha numérica.

No caso dos benefícios trabalhistas, como o seguro-desemprego, a conta no Caixa Tem só é criada se o trabalhador não for cliente da Caixa ou não informar outro banco para receber o benefício. Vale ressaltar que não há cobrança de tarifa para movimentação do dinheiro ou manutenção da conta.

Funcionalidades do Caixa Tem

Uma das vantagens do Caixa Tem é a possibilidade de movimentar o dinheiro recebido de forma online. O aplicativo oferece diversas opções para utilizar o valor, como pagamento de boletos, uso de cartão de débito virtual, compras por leitura de QR Code, além de PIX e transferências. Essa praticidade permite que o beneficiário utilize o dinheiro de forma mais rápida e segura, sem precisar sair de casa.

Pagamento do Bolsa Família pelo Caixa Tem

A partir da próxima semana, será realizado um importante pagamento pelo Caixa Tem, o do Bolsa Família. São mais de 21 milhões de famílias beneficiadas, que receberão o valor diretamente em suas contas do Caixa Tem. O valor do benefício varia de acordo com o número de pessoas no grupo familiar, sendo os seguintes benefícios inclusos:



Você também pode gostar:

R$ 600 pago para todas as famílias;

R$ 150 pago para cada criança de 0 a 6 anos;

R$ 50 pago para cada dependente de 7 a 18 anos;

R$ 50 pago para cada gestante;

R$ 50 pago para cada bebê de 7 meses ou mais.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família será realizado de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira abaixo o calendário de pagamento:

Número final do NIS Data de pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

Como realizar o saque no Caixa Tem

Para realizar o saque do valor disponível no Caixa Tem, o beneficiário pode optar por ir presencialmente a uma agência da Caixa Econômica ou a uma casa lotérica. No entanto, a opção mais recomendada é utilizar as ferramentas online disponíveis no próprio aplicativo Caixa Tem. Dessa forma, é possível evitar filas e otimizar o atendimento.

O Caixa Tem se tornou uma importante ferramenta para o recebimento de benefícios sociais e trabalhistas no Brasil. Com a possibilidade de movimentar o dinheiro de forma online, o aplicativo oferece praticidade e segurança aos beneficiários. O saque extraordinário de R$ 750 que estará disponível na próxima semana é mais um benefício que facilita o acesso ao auxílio financeiro. Utilize as funcionalidades do Caixa Tem de maneira inteligente e aproveite todas as vantagens oferecidas pelo aplicativo.

O CAIXA Tem é uma solução bancária que facilita o acesso dos brasileiros a serviços e transações financeiras. Com ele, é possível ter uma conta digital gratuita para usar no dia a dia, realizar transações como receber e enviar dinheiro pelo Pix, poupar, pagar contas e boletos, fazer recarga de celular, contratar seguro, pagar na maquininha, fazer empréstimos e saques sem cartão. Além disso, o aplicativo oferece um cartão de débito virtual, que permite fazer compras online, pagar por serviços de entrega, transferir dinheiro pelo WhatsApp e muito mais.