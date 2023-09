Confirmado: Travis Kelce perderá a abertura da temporada contra os Leões devido a uma lesão no joelho

Ha nossa, antes do início da NFL, foi divulgada a notícia de que a estrela do tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sentirá falta Quintas-feiras jogo com muita cautela.

O 33 anos estará indisponível para Patrick Mahomes e o Chefes ofensa. Esta é a primeira vez que Kelce está afastado devido a lesão desde 2014.

Lesão persistente no joelho de Kelce

sim

Os Chiefs confirmaram que Kelce não participará do jogo de quinta à noite contra o Detroit Lions devido a uma lesão no joelho que sofreu no treino desta semana.

Cidade de Kansas não vai arriscar Kelce tendo um revés no início da temporada e potencialmente perdendo mais tempo, colocando em risco seu objetivo de conquistar campeonatos consecutivos.

De acordo com Especialista sênior da NFL da ESPN, Adam Scheftereste é o primeiro jogo que Kelce perde devido a uma lesão desde 2014.

A decisão de jogar estava em jogo

Desde que se espalhou a notícia de que Kelce havia sofrido uma lesão no joelho, surgiram especulações sobre sua disponibilidade para Quintas-feiras a abertura da temporada foi à loucura nas redes sociais.

Segundo relatos, a equipe estava hesitante em permitir Kelce para jogar, mas o time concordou em manter Kelce para um treino matinal em Quinta-feira para decidir se ele estava ou não apto para se adequar ao Chefes.

Em última análise, enquanto Kelce apresentou apenas um leve desconforto, a equipe decidiu que era mais sensato manter o jogador afastado e dar mais tempo para o joelho cicatrizar.

Espera-se agora que o tight end seja 100% para Semana 2 confronto contra o Jacksonville Jaguars levando em consideração que ele terá 10 dias até que ele pise no campo.