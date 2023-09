Conheça a remuneração do concurso PC SP

Você quer trabalhar na Polícia Civil de São Paulo e fazer parte de uma das mais importantes instituições de segurança pública do país? Então, você precisa conhecer a remuneração do concurso PC SP, que é um dos principais atrativos para quem busca uma carreira policial. Pois, neste artigo, vamos mostrar quanto ganha cada cargo do concurso PC SP.

Quanto ganha um Delegado da PC SP?

O Delegado da PC SP é responsável por dirigir as atividades de polícia judiciária. Assim como, presidir os inquéritos policiais, coordenar as operações policiais, representar pela decretação de medidas cautelares, entre outras funções.

Dessa forma, o salário do delegado, é composto pelo vencimento básico, com acréscimo da gratificação pelo regime especial de trabalho policial. Por fim, há a soma com a insalubridade ficando da seguinte maneira:

Salário inicial: R$ 3.743,98 + R$ 5.616,47 + R$ 782,10, que totaliza, R$ 10.142,55;

Salário Final: R$ 7.516,02 + R$ 11.274,03 + R$ 1.415,65, que totaliza, R$ 20.205,70.

Quanto ganha um Escrivão da PC SP?

O Escrivão da PC SP é responsável por lavrar os termos, autos e boletins de ocorrência, expedir intimações e notificações, organizar os inquéritos policiais, entre outras funções.

Aliás, cabe salientar que o vencimento total do Escrivão da PC SP, é composto pelo salário base, acrescido pela gratificação do regime especial do trabalho policial, mais o valor sobre a insalubridade. Assim, fica desta maneira:

Salário inicial: R$ 1.541,14 + R$ 2.315,71 + R$ 314,64, que totaliza, R$ 4.171,49;

Salário Final: R$ 2.372,80 + R$ 3.559,20 + R$ 496,11, que totaliza, R$ 6.428,11.



Você também pode gostar:

Quanto ganha um Investigador da PC SP?

O Investigador da PC SP é responsável por cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Além disso, também deve coletar provas, interrogar suspeitos e testemunhas, entre outras funções.

O salário inicial de um Investigador da PC SP é de R$ 4.171,49. Esse valor é composto pelo vencimento básico de R$ 1.541,14, pela gratificação pelo regime especial de trabalho policial (RETP) de R$ 2.315,71 e pelo adicional de insalubridade de R$ 314,64.

Enquanto, o salário final do profissional está no valor de R$ 6.428,11. Sendo assim, esse valor é composto pelo vencimento básico de R$ 2.372,80; Também constam a gratificação pelo regime especial de trabalho policial (RETP) de R$ 3.559,20 e pelo adicional de insalubridade de R$ 496,11.

Quanto ganha um Agente Policial da PC SP?

O Agente Policial da PC SP é responsável por conduzir viaturas policiais, transportar presos e materiais apreendidos, zelar pela segurança das instalações policiais, entre outras funções.

Sendo assim, ele ganha inicialmente o vencimento básico de R$ 1.328,06. Além disso, ainda recebe pela gratificação no regime especial de trabalho policial (RETP) de R$ 1.992,09. Por fim, acrescenta o valor do adicional de insalubridade de R$ 276,83. Desta forma, totaliza R$ 3.596,98.

O salário final de um Agente Policial da PC SP é composto pelo vencimento básico de R$ 1.577,02, somado com a gratificação pelo regime especial de trabalho policial (RETP) de R$ 2.365,53 além do acréscimo do valor da insalubridade de R$ 338,96. Este valor totaliza R$ 4.281,51.

Quanto ganha um Papiloscopista da PC SP?

O Papiloscopista da PC SP é responsável por coletar as impressões digitais, palmares e plantares dos indivíduos, realizar exames papiloscópicos, emitir laudos periciais, entre outras funções.

Dessa forma, o profissional recebe no início da carreira, um salário de R$ 3.596,98. Esse valor é formado pelo vencimento básico de R$ 1.328,06, pela gratificação pelo regime especial de trabalho policial (RETP) de R$ 1.992,09 e pelo adicional de insalubridade de R$ 276,83.

Já, um Papiloscopista da PC SP ganha, no final da carreira, um salário de R$ 4.281,51. Esse valor é formado pelo vencimento básico de R$ 1.577,02. Ainda tem a adição de gratificação pelo regime especial de trabalho policial (RETP) de R$ 2.365,53 e pelo adicional de insalubridade de R$ 338,96.

Quanto ganha um Auxiliar de Papiloscopista da PC SP?

O Auxiliar de Papiloscopista da PC SP é responsável por preparar o material para a coleta das impressões digitais, palmares e plantares dos indivíduos, realizar a classificação e a arquivamento das fichas datiloscópicas, entre outras funções.

Um Auxiliar de Papiloscopista da PC SP começa a carreira com um salário de R$ 3.428,38. Esse valor é formado pelo vencimento básico de R$ 1.264,99, pela gratificação pelo regime especial de trabalho policial de R$ 1.897,49 e pelo adicional de insalubridade de R$ 265,90.

Por último, ele encerra a carreira com um salário de R$ 4.038,93. Esse valor é formado pelo vencimento básico de R$ 1.495,59, pela gratificação pelo regime especial de trabalho policial de R$ 2.243,39 e pelo adicional de insalubridade de R$ 299,95.

Concurso Polícia Civil de São Paulo: outras etapas

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp até o dia 10 de outubro de 2023, mediante pagamento de taxa de R$ 113,06. Enquanto, a prova preambular terá a duração de 4 ou 5 horas (dependendo do cargo) e será aplicada na data provável de 26 de novembro de 2023.

A prova discursiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na data provável de 19 de dezembro de 2023. Enquanto, a prática, a aplicação será apenas para as funções de Escrivão e Perito Criminal. Para o cargo de Escrivão, a prova consistirá em uma digitação de um texto predefinido em um computador fornecido pela banca. Enquanto, para o cargo de Perito Criminal, a prova consistirá em uma análise pericial em uma cena simulada.

Para o teste de aptidão física apenas incluem as funções de Investigador e Médico Legista. Em suma, consistirá em quatro exercícios: corrida, barra fixa, abdominal e natação. A comprovação de idoneidade e conduta acontecerá mediante investigação social será responsabilidade da Academia da Polícia Civil (Acadepol) durante todo o período do concurso. Por fim, os candidatos deverão apresentar documentos pessoais e profissionais que comprovem a sua idoneidade moral e a sua conduta ilibada.

A prova oral será apenas para o cargo de Delegado e consistirá em uma arguição pública sobre temas relacionados ao conteúdo programático do edital. Por fim, a avaliação de títulos ocorrerá para todas as funções.