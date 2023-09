Conheça as estratégias de estudo para otimizar seu desempenho no ENEM 2023

Todos nós sabemos que o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma das provas mais importantes para estudantes que desejam ingressar no ensino superior no Brasil.

Porém, nem todos os estudantes sabem como alcançar um bom desempenho nessa prova tão importante e complexa. De fato, a preparação para o ENEM exige muita dedicação e também o uso de algumas estratégias eficientes.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com as melhores estratégias de estudo para otimizar seu desempenho no ENEM 2023. Confira!

Entenda a estrutura da prova

O primeiro passo para quem quer otimizar o próprio desempenho na prova do ENEM é entender como a prova funciona e qual é a sua estrutura. Afinal, você não quer chegar no dia de aplicação do ENEM sem saber como é a prova que você irá enfrentar, não é?

Saiba que a prova do ENEM é composta por quatro áreas de conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;



Ciências Humanas e suas Tecnologias;



Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.

As questões da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias são divididas em duas áreas: Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Língua Portuguesa, Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação. Ao todo, a prova possui 45 questões.

A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias também é composta por 45 questões, sendo dividida em duas áreas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia e Atualidades.



No segundo dia de provas do ENEM 2023, os candidatos irão enfrentar a prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, composta por 45 questões de Física, Química e Biologia. Além disso, 45 questões de Matemática e suas Tecnologias do ENEM também estarão presentes no segundo dia do exame.

Além dessas quatro provas, o ENEM também inclui uma proposta de redação. Os candidatos deverão redigir um texto dissertativo-argumentativo com base no tema proposto pela banca examinadora na proposta.

Aproveite o tempo disponível

Em 2023, o ENEM será aplicado nos dias 05 e 12 de novembro. Assim, os estudantes ainda possuem alguns meses para estudar e se preparar de forma eficiente para a prova do ENEM.

Porém, é fundamental que você saiba como aproveitar o tempo disponível até o dia da prova e usar os seus momentos de estudo de forma eficiente. Para isso, é importante que você defina metas claras e alcançáveis para cada uma das quatro áreas do conhecimento e para a redação do ENEM. Busque estabelecer quais são os tópicos que você precisa estudar até o dia do exame e quais são as competências da redação que você deve praticar até lá.

Lembre-se de que a organização é crucial nesse momento. Assim, crie um cronograma de estudos com base no tempo disponível até o dia da prova. Dessa forma, você irá conseguir gerenciar o seu tempo de forma eficaz, turbinando o seu desempenho.

A importância da interpretação de texto

Qualquer estudante que deseja otimizar o próprio desempenho na prova do ENEM deve praticar a interpretação de texto de forma frequente. Isso porque, essa é uma das principais habilidades exigidas e avaliadas na prova do ENEM, mesmo nas questões de ciências da natureza e de matemática.

Dessa forma, se você quer ter um bom desempenho nessa prova, é fundamental que você dedique um tempo significativo à prática de leitura e interpretação de textos ao longo dos seus estudos. É possível praticar a interpretação de texto por meio da resolução de provas anteriores do ENEM, por exemplo. Além disso, é fundamental que você inclua a leitura de tipos de textos variados ao longo dos seus estudos, incluindo artigos científicos, textos literários e notícias.

O método pomodoro

É normal que muitos estudantes estejam se sentindo cansados ou desmotivados nessa época do ano. Porém, para que você consiga turbinar o seu desempenho no ENEM 2023, é fundamental que você continue estudando de forma eficiente.

Uma das melhores maneiras de fazer isso é usar uma técnica de estudos eficiente, como o método pomodoro. Com ele, você irá estudar por 25 minutos e, após esse período de tempo, descansar por 5 minutos. Após o descanso, você voltará a estudar, seguindo esse ciclo ao longo do seu dia de estudos.

Tenha em mente que essa estratégia pode ser muito eficaz para o ENEM, uma vez que quebra seu estudo em blocos gerenciáveis de tempo, o que torna mais fácil manter a concentração e evitar a procrastinação nos estudos.