Conheça Caitlin O’Connor, o suposto novo caso de Joe Manganiello após o divórcio de Sofia Vergara

Caitlin O’Connor é uma atriz que também está estudando carreira na John Ruskin School of Acting em Santa Monica Califórnia e Joe Manganiello relatou um novo caso depois que o ator de ‘True Blood’ se divorciou da galã latina Sofia Vergara.

De acordo com o IMDB, O’Connor tem cerca de 57 projetos em seu currículo, incluindo o programa de sucesso da HBO sobre a dinastia Los Angeles Lakers “Vencendo o tempo”, “Ray Donovan“, “Satanás Americano,”, “Southpaw.”, “Key & Peele”, “Tosh.0”, “Comedy Bang Bang”, “The Nick Kroll Show”, “Stay Out”, “Angels Fallen: Warriors of Peace” e “Angels Fallen” junto com Cuba Gooding Jr, Denise Richards e Randy Couture.

Caitlin O’Connor teve mais de 57 projetos de atuação

Nenhuma das estrelas falou sobre a natureza de seu relacionamento, como muitos esperariam, a atenção está em alta em Joe Manganiello devido à surpreendente separação de Vergara.

O’Connor também trabalhou na Disneylândia interpretando Aurora de “A Bela Adormecida”, ao mesmo tempo que era repórter diante das câmeras da revista masculina Maxim, the Chive, e também do The Ball Out, onde teve a oportunidade de entrevistar A-Listers como Hailey Bieber, Bill Murray, Diplo, Post Malone e Cardi B.

Embora ela não seja estranha aos holofotes, ela também participou do World MMA Awards como apresentadora e ávida seguidora de artes marciais mistas, e é por isso que ela trabalhou para Passe de Luta do UFC, Matchroom Boxing, Bellator, Top Rank, BKB da DirecTV e GoldenBoy Productions de Oscar de la Hoya.

Joe Manganiello, de 46 anos, foi flagrado saindo do Gold’s Gym em Venice, Califórnia, em trajes de treino.

Enquanto isso, Manganiello não perdeu tempo e pediu oficialmente o divórcio. Nos documentos legais, o ator especificou a data da separação como 2 de julho e citou “diferenças irreconciliáveis” como o motivo da dissolução do casamento.